Опыт работы с платежной системой Аdvanced Сash

Ввиду постоянно изменяющегося законодательства нет твердого ощущения стабильности и уверенности, что честно работая, ты все равно не попадешь на крючок к финансово контролирующим органам. Не хочется лишний раз создавать себе проблемы на ровном месте, меньше знают - крепче спят. Поэтому, чтобы избежать всех этих бюрократических проволочек, было принято решение добиться максимальной анонимности в проведении платежей. И после непродолжительных поисков оптимальной для этого платежной системы решил остановиться на Advanced Cash
, и теперь совершенно об этом не жалею.
Достоинства платежной системы
Всем, кто так или иначе связан с заработком в Интернете или развитием каких-либо бизнес-проектов - обязательно стоит обратить внимание на AdvCash. Ведь получить на руки заработанные деньги, не менее важно, чем заработать их
. При этом, очень важно вывести средства с минимальной комиссией. Работая с некоторыми известными ЭПС, как правило, теряется до 6%-10% прибыли, а это довольно много. В свою очередь в Advanced Cash, комиссионный сбор гораздо ниже, чем у конкурентов и составляет 0%-4.5% в зависимости от способа вывода, например для:
- Bitcoin - 0%;
- OKPay - 1,5;
- Perfect Money - 2,9%;
- WebMoney - 3%;
- Интернет-банкинг - 4%;
- Qiwi - 4,5%.
Рассчитываясь в интернете или в терминалах комиссия не взимается. Низкая комиссия - это одно из главных достоинств AdvCash
, но не единственное. Также к преимуществам следует отнести:
1) Анонимность
. Рассчитываясь в магазине или снимая наличные в банкомате, в истории операции фиксируется лишь страна оформления карты и сумма.
2) Возможность оформления оффшорной карты
.
3) Работа с WebMoney
.
4) Поддержка на русском языке
.
5) Безопасность использования ЭПС
.
6) Снятие средств в любой валюте
. Пользование картой очень удобно, в частности, для снятия наличных в национальной валюте.
Принцип работы с системой
Чтобы начать пользоваться Advanced Cash необходимо пройти регистрацию на официальном сайте компании. После чего вам предложат пройти верификацию, но это не обязательная процедура, она необходима только для увеличения лимитов на снятие средств и проведения банковских переводов
. Без верификации можно снимать $500 и переводить $3000, для верифицированных пользователей лимит составляет от $100 000 до $999 999.
Чтобы верифицировать необходимо пройти три этапа:
1. Верифицировать личность
, загрузив страницу паспорта или водительское удостоверение. Данные документов должны быть такими же, как вы указали при регистрации.
2 Верифицировать адрес
. Достаточно приложить скан паспорта на странице с пропиской.
3. Верифицировать телефон
. Успешно пройдя первые два этапа, указываем свой мобильный номер.
Подтверждение по двум первым пунктам занимает от 1 до 3 рабочих дней. Смс приходит за несколько минут. После чего процедура закончится, и все ограничения будут сняты.
Далее необходимо создать карту - виртуальную или пластиковую, по своему усмотрению. Сразу скажу, что услуга платная
.
Пополнить счет на любую сумму через SWIFT-перевод или электронными деньгами. Проще всего и дешевле это сделать через Perfect Money. При заказе карты есть одна важная особенность, пластиковую карту в течение 7 дней после регистрации можно заказать за $4,99, далее это будет стоить на 10 долларов дороже - $14,99
. Поэтому нет смысла откладывать. Заказать же виртуальную карту можно всего за $1, независимо от того сколько прошло времени после регистрации в системе.
По итогу, вам на e-mail будет отправлено письмо о том, в какие сроки выпустят вашу карту и отправят ее на указанный вами при верификации адрес. Как правило, ее доставка занимает около 3-4 недель. Получив карту не забудьте сразу же пройти активацию
согласно приложенной инструкции. Это обязательная процедура и ее не стоит откладывать, т.к. если не сделать сразу, то через несколько месяцев карта будет заблокирована.
О минусах
По отзывам очень многие владельцы карт недовольны обслуживанием и работой службой поддержки, особенно на этапе верификации карты, т.к. происходит много отказов, а внятных ответов добиться при этом практически невозможно. Поэтому начиная регистрацию следует помнить и об этом. По своему опыту могу сказать, что особых проблем не было замечено, единственно, что несколько прерывалась операция через обменник, по тех. причине.
В заключение можно сказать, что для людей, ведущих свой бизнес в сети, карту Advanced Cash определенно стоит открыть, лишней она точно не будет. Это хороший как основной, так и дополнительный инструмент для вывода средств и их обналичивания
, особенно если вы не хотите лишний раз светиться со своими доходами.
Что думаете, по поводу пользования этой ЭПС? Какие недочеты вами были замечены при работе с ней?
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Автор: Oliver Frank
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