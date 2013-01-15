DAGcoin - dagcoin.team

Проект основан на новейшей (в том числе в технологическом плане) криптовалюте DAGcoin (2017года) - не путать с Dagcoin'ом 2012 года, это просто тёзка.
Наша монета была разработана впервые, на улучшенной и более современной, мощной базе, так как компания работает с одними из лучших специалистов по криптовалюте.
Название DAGcoin берёт своё начало с аббревиатуры DAG, что расшифровывается как Directed Acyclic Graph (направленный ациклический граф), и данное название связано с используемой в данной криптовалюте технологией DAG-chain.
Данный проект был создан с целью эффективного продвижения в массы как самой валюты, так и информации о ней, благодаря очень щедрому маркетингу.
Для этого было принято решение использовать партнёрскую программу, так как это один из самых эффективных путей скоростного продвижения криптовалюты, в нынешних реалиях.
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Технологический прорыв и нахождение решений для проблемных областей крипты.
В DAGcoin была впервые достигнута скорость проведения транзакций уровня обработки транзакций картами VISA или MasterCard. У BITCOINa возможна обработка всего 7 транзакций в секунду.
У самых современных криптовалют основанных на blockchain технологии, от 200 до 1000 транзакций в секунду. У DAGcoin'a сотни тысяч транзакций в секунду. Несомненно, это прорыв в этой области.
Перед разработчиками DAGcoin стояла задача создать криптовалюту которая бы позволяла совершать транзакции мгновенно,
как это делается при помощи привычных нам банковских карт, и им удалось этого добиться! Так же было достигнуто значительное снижение комиссии за транзакцию, в сравнении с BTC и аналогами.
Данная криптовалюта создана на основе УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ технологии DAG-chain, в то время как большинство других альткоинов, на устаревшей blockchain-технологии.
Изначальная технология уже была достаточно мощная и имела хороший потенциал, но создатели новейшей DAGcoin вложили в неё большие средства и значительно её усовершенствовали. Еще один важный момент, люди смогут делать очень быстрые микро-платежи.
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В проекте предусмотрены очень выгодные условия как для активных участников, так и для инвесторов.
В данном проекте очень щедрый маркетинг и это без преувеличения.
В нём нет прямой зависимости вашего заработка от ваших вложений в проект, как это происходит в большинстве проектов!
Что несомненно является большим плюсом для тех, у кого нет возможности инвестировать крупные средства, но есть большое желание строить структуры и зарабатывать на этом.
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В проекте предусмотрено 5 источников дохода + рост самой криптовалюты.
Для активных:
Доход с бинара, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГЛУБИНЕ И РАЗМЕРУ ДОХОДА. Доход с личноприглашённых - 10%. Из которых 6,5% сразу доступны для вывода, а 3,5% автоматически идут в покупку DAGcoin'ов и замораживаются на 8 месяцев
(при этом, растут с темпом 12% в месяц, но об этом ниже).
Грубо говоря, поделились информацией о проекте с инвестором, он вложил 1000$.
Вам начислили сразу 100 долларов, из которых 65$ сразу доступны для вывода, а на 35$ покупается DAGcoin монеты и замораживаются на 8 месяцев с последующим их ростом. Лидерский бонус - подробнее в видео, либо в документе по ссылке под видео.
Если вкратце, то вы зарабатываете дополнительно 5% с объёма своих нижестоящих, по достижению ими определённых объёмов дохода. Почётные и управленческие звания.
Как и в любой серьёзной МЛМ компании, здесь есть возможность карьерного роста и дополнительные вознаграждения за проделанную работу.
Для инвесторов:
Так как в DAGcoin майнинг происходит методом так называемой чеканки (размножения), то ваши монеты каждую неделю производят новые 3% монет.
В совокупности мы имеем 12% в месяц. Ожидаемый рост крипты! А он обязательно будет, хотя бы потому, что данная криптовалюта первая на рынке, обеспечивающая такой функционал.
Ну и в добавок к этому, 35% всех начислений от личноприглашённых идёт на покупку криптовалюты, что постоянно увеличивает в ней спрос.
В совокупности выходит куда больше 12% в месяц!
Какой планируется рост криптовалюты за год?
Цитата:
Рост криптовалюты не легко предсказать. Но если смотреть на Byteball, который тоже использует Dag-chain, тогда мы очень позитивно настроены.
У нас очень большой потенциал, потому что наша криптовалюта решает все проблемы крипт сегодняшнего дня – скорость и стоимость транзакций !
Наша монета на 100% децентрилизованная, в июле планируют сразу выйти на 4 биржи, также сделают внутреннюю биржу, потому что Азиатские партнеры ее очень любят и просили сделать, так что люди по своему желанию смогут пользоваться внешней или внутренней, кому как удобно будет, сейчас очень выгодно покупать пакеты, потому что покупаем по самой низкой цене DAGcoin.
У нас основная платформа, как в свое время появился блокчейн, поэтому огромный потенциал, т.к. занимаем свободную нишу, монета полностью уникальная и новая, на оф.старте, 1.07.2017 уже будет открытый код и white paper и все увидят все возможности и технические моменты, регистрации тогда пойдут лавиной.
Официальный старт будет примерно через месяц.
Майнинг:
Цитата:
*Майнинг DAGcoin осуществляется не стандартным образом, а за счёт так называемой чеканки.
То есть, на монеты находящиеся на вашем кошельке начисляются новые монеты.
Это позволяет избежать лишней траты электроэнергии в майнинге, более экологическое решение.