Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,103 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

DAGcoin - dagcoin.team

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар UBERNIK
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 98
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
DAGcoin - dagcoin.team

Проект основан на новейшей (в том числе в технологическом плане) криптовалюте DAGcoin (2017года) - не путать с Dagcoin'ом 2012 года, это просто тёзка.
Наша монета была разработана впервые, на улучшенной и более современной, мощной базе, так как компания работает с одними из лучших специалистов по криптовалюте.
Название DAGcoin берёт своё начало с аббревиатуры DAG, что расшифровывается как Directed Acyclic Graph (направленный ациклический граф), и данное название связано с используемой в данной криптовалюте технологией DAG-chain.

Данный проект был создан с целью эффективного продвижения в массы как самой валюты, так и информации о ней, благодаря очень щедрому маркетингу.
Для этого было принято решение использовать партнёрскую программу, так как это один из самых эффективных путей скоростного продвижения криптовалюты, в нынешних реалиях.

Цитата:
Технологический прорыв и нахождение решений для проблемных областей крипты.

В DAGcoin была впервые достигнута скорость проведения транзакций уровня обработки транзакций картами VISA или MasterCard.
У BITCOINa возможна обработка всего 7 транзакций в секунду.
У самых современных криптовалют основанных на blockchain технологии, от 200 до 1000 транзакций в секунду.
У DAGcoin'a сотни тысяч транзакций в секунду. Несомненно, это прорыв в этой области.
Перед разработчиками DAGcoin стояла задача создать криптовалюту которая бы позволяла совершать транзакции мгновенно,
как это делается при помощи привычных нам банковских карт, и им удалось этого добиться!
Так же было достигнуто значительное снижение комиссии за транзакцию, в сравнении с BTC и аналогами.
Данная криптовалюта создана на основе УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ технологии DAG-chain, в то время как большинство других альткоинов, на устаревшей blockchain-технологии.
Изначальная технология уже была достаточно мощная и имела хороший потенциал, но создатели новейшей DAGcoin вложили в неё большие средства и значительно её усовершенствовали.
Еще один важный момент, люди смогут делать очень быстрые микро-платежи.

Цитата:
В проекте предусмотрены очень выгодные условия как для активных участников, так и для инвесторов.
В данном проекте очень щедрый маркетинг и это без преувеличения.
В нём нет прямой зависимости вашего заработка от ваших вложений в проект, как это происходит в большинстве проектов!
Что несомненно является большим плюсом для тех, у кого нет возможности инвестировать крупные средства, но есть большое желание строить структуры и зарабатывать на этом.

Цитата:
Нажмите, что бы открыть.
В проекте предусмотрено 5 источников дохода + рост самой криптовалюты.

Для активных:

Доход с бинара, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГЛУБИНЕ И РАЗМЕРУ ДОХОДА.
Доход с личноприглашённых - 10%. Из которых 6,5% сразу доступны для вывода, а 3,5% автоматически идут в покупку DAGcoin'ов и замораживаются на 8 месяцев
(при этом, растут с темпом 12% в месяц, но об этом ниже).
Грубо говоря, поделились информацией о проекте с инвестором, он вложил 1000$.
Вам начислили сразу 100 долларов, из которых 65$ сразу доступны для вывода, а на 35$ покупается DAGcoin монеты и замораживаются на 8 месяцев с последующим их ростом.
Лидерский бонус - подробнее в видео, либо в документе по ссылке под видео.
Если вкратце, то вы зарабатываете дополнительно 5% с объёма своих нижестоящих, по достижению ими определённых объёмов дохода.
Почётные и управленческие звания.
Как и в любой серьёзной МЛМ компании, здесь есть возможность карьерного роста и дополнительные вознаграждения за проделанную работу.

Для инвесторов:

Так как в DAGcoin майнинг происходит методом так называемой чеканки (размножения), то ваши монеты каждую неделю производят новые 3% монет.
В совокупности мы имеем 12% в месяц.
Ожидаемый рост крипты! А он обязательно будет, хотя бы потому, что данная криптовалюта первая на рынке, обеспечивающая такой функционал.
Ну и в добавок к этому, 35% всех начислений от личноприглашённых идёт на покупку криптовалюты, что постоянно увеличивает в ней спрос.
В совокупности выходит куда больше 12% в месяц!
Какой планируется рост криптовалюты за год?
Цитата:
Рост криптовалюты не легко предсказать. Но если смотреть на Byteball, который тоже использует Dag-chain, тогда мы очень позитивно настроены.
У нас очень большой потенциал, потому что наша криптовалюта решает все проблемы крипт сегодняшнего дня – скорость и стоимость транзакций !
Наша монета на 100% децентрилизованная, в июле планируют сразу выйти на 4 биржи, также сделают внутреннюю биржу, потому что Азиатские партнеры ее очень любят и просили сделать, так что люди по своему желанию смогут пользоваться внешней или внутренней, кому как удобно будет, сейчас очень выгодно покупать пакеты, потому что покупаем по самой низкой цене DAGcoin.
У нас основная платформа, как в свое время появился блокчейн, поэтому огромный потенциал, т.к. занимаем свободную нишу, монета полностью уникальная и новая, на оф.старте, 1.07.2017 уже будет открытый код и white paper и все увидят все возможности и технические моменты, регистрации тогда пойдут лавиной.
Официальный старт будет примерно через месяц.

Майнинг:
Цитата:
*Майнинг DAGcoin осуществляется не стандартным образом, а за счёт так называемой чеканки.
То есть, на монеты находящиеся на вашем кошельке начисляются новые монеты.
Это позволяет избежать лишней траты электроэнергии в майнинге, более экологическое решение.


(В данном видео ошибка по количеству транзакций, их не тысячи, а сотни тысяч в секунду.)


PDF документ с общими сведениями маркетинга.
https://drive.google.com/file/d/0B4z...E4aVBVdmM/view

Подключение Азии:


К концу Июня (ближе к запуску) появится официальная презентация, так же будет переведён сам сайт на русский и появится дополнительная информация о продуктах и планах компании.

Мой вклад 1500$. Ниже скрины двух транзакций на 1000$ и 500$.
Мой вклад 1500$. Ниже скрины двух транзакций на 1000$ и 500$.

[img]http://i12.pixs.ru/thumbs/8/5/5
/2017060815_7048924_26497855.jpg[/img]





__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ПРОРЫВНАЯ КРИПТОВАЛЮТА DAGcoin - БУДЬ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ! HTTPS://GOO.GL/CHW3PC
UBERNIK на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Coin.team – Coin.Team Investment wwwinvesttown Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 429 04.08.2016 18:52
gf-team.info - gf-team cotzp Список проблемных/неактивных/закрытых программ 12 03.10.2013 01:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Налоговая амнистия в Индии принесла бюджету $4 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Конкурс фотожаб. Тема: "Кипр" (спонсор PANin - 100$)
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар bizneser
Первое обновление Android 7.0 Nougat выйдет этой осенью
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар monhyip
Money-mania - money-mania.net
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Diamand
ПАММ-счет 19031990: 2556 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар tiu-bik
Кредит наличными - легко ли его получить?
От tiu-bik в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
413,103
Тем
473,748
Сообщений
11,733,997

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube