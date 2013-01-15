UBERNIK Премиум



Имя: Николай Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Другое Регистрация: 15.01.2013 Сообщений: 98 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

DAGcoin - dagcoin.team

Проект основан на новейшей (в том числе в технологическом плане) криптовалюте DAGcoin (2017года) - не путать с Dagcoin'ом 2012 года, это просто тёзка.

Наша монета была разработана впервые, на улучшенной и более современной, мощной базе, так как компания работает с одними из лучших специалистов по криптовалюте.

Название DAGcoin берёт своё начало с аббревиатуры DAG, что расшифровывается как Directed Acyclic Graph (направленный ациклический граф), и данное название связано с используемой в данной криптовалюте технологией DAG-chain.



Данный проект был создан с целью эффективного продвижения в массы как самой валюты, так и информации о ней, благодаря очень щедрому маркетингу.

Для этого было принято решение использовать партнёрскую программу, так как это один из самых эффективных путей скоростного продвижения криптовалюты, в нынешних реалиях.



Цитата: Технологический прорыв и нахождение решений для проблемных областей крипты.



В DAGcoin была впервые достигнута скорость проведения транзакций уровня обработки транзакций картами VISA или MasterCard.

У BITCOINa возможна обработка всего 7 транзакций в секунду.

У самых современных криптовалют основанных на blockchain технологии, от 200 до 1000 транзакций в секунду.

У DAGcoin'a сотни тысяч транзакций в секунду . Несомненно, это прорыв в этой области.

Перед разработчиками DAGcoin стояла задача создать криптовалюту которая бы позволяла совершать транзакции мгновенно,

как это делается при помощи привычных нам банковских карт, и им удалось этого добиться!

Так же было достигнуто значительное снижение комиссии за транзакцию, в сравнении с BTC и аналогами.

Данная криптовалюта создана на основе УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ технологии DAG-chain, в то время как большинство других альткоинов, на устаревшей blockchain-технологии.

Изначальная технология уже была достаточно мощная и имела хороший потенциал, но создатели новейшей DAGcoin вложили в неё большие средства и значительно её усовершенствовали.

Еще один важный момент, люди смогут делать очень быстрые микро-платежи.

Цитата: В проекте предусмотрены очень выгодные условия как для активных участников, так и для инвесторов.

В данном проекте очень щедрый маркетинг и это без преувеличения.

В нём нет прямой зависимости вашего заработка от ваших вложений в проект, как это происходит в большинстве проектов!

Что несомненно является большим плюсом для тех, у кого нет возможности инвестировать крупные средства, но есть большое желание строить структуры и зарабатывать на этом.

Цитата: Нажмите, что бы открыть. В проекте предусмотрено 5 источников дохода + рост самой криптовалюты.



Для активных :



Доход с бинара, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГЛУБИНЕ И РАЗМЕРУ ДОХОДА .

Доход с личноприглашённых - 10%. Из которых 6,5% сразу доступны для вывода, а 3,5% автоматически идут в покупку DAGcoin'ов и замораживаются на 8 месяцев

(при этом, растут с темпом 12% в месяц, но об этом ниже).

Грубо говоря, поделились информацией о проекте с инвестором, он вложил 1000$.

Вам начислили сразу 100 долларов, из которых 65$ сразу доступны для вывода, а на 35$ покупается DAGcoin монеты и замораживаются на 8 месяцев с последующим их ростом.

Лидерский бонус - подробнее в видео, либо в документе по ссылке под видео.

Если вкратце, то вы зарабатываете дополнительно 5% с объёма своих нижестоящих, по достижению ими определённых объёмов дохода.

Почётные и управленческие звания.

Как и в любой серьёзной МЛМ компании, здесь есть возможность карьерного роста и дополнительные вознаграждения за проделанную работу.



Для инвесторов :



Так как в DAGcoin майнинг происходит методом так называемой чеканки (размножения), то ваши монеты каждую неделю производят новые 3% монет.

В совокупности мы имеем 12% в месяц.

Ожидаемый рост крипты! А он обязательно будет, хотя бы потому, что данная криптовалюта первая на рынке, обеспечивающая такой функционал.

Ну и в добавок к этому, 35% всех начислений от личноприглашённых идёт на покупку криптовалюты, что постоянно увеличивает в ней спрос.

В совокупности выходит куда больше 12% в месяц! Какой планируется рост криптовалюты за год?

Цитата: Рост криптовалюты не легко предсказать. Но если смотреть на Byteball, который тоже использует Dag-chain, тогда мы очень позитивно настроены.

У нас очень большой потенциал, потому что наша криптовалюта решает все проблемы крипт сегодняшнего дня – скорость и стоимость транзакций !

Наша монета на 100% децентрилизованная, в июле планируют сразу выйти на 4 биржи, также сделают внутреннюю биржу, потому что Азиатские партнеры ее очень любят и просили сделать, так что люди по своему желанию смогут пользоваться внешней или внутренней, кому как удобно будет, сейчас очень выгодно покупать пакеты, потому что покупаем по самой низкой цене DAGcoin.

У нас основная платформа, как в свое время появился блокчейн, поэтому огромный потенциал, т.к. занимаем свободную нишу, монета полностью уникальная и новая, на оф.старте, 1.07.2017 уже будет открытый код и white paper и все увидят все возможности и технические моменты, регистрации тогда пойдут лавиной. Официальный старт будет примерно через месяц.



Майнинг:

Цитата: *Майнинг DAGcoin осуществляется не стандартным образом, а за счёт так называемой чеканки.

То есть, на монеты находящиеся на вашем кошельке начисляются новые монеты.

Это позволяет избежать лишней траты электроэнергии в майнинге, более экологическое решение.

vBulletin [video]

(В данном видео ошибка по количеству транзакций, их не тысячи, а сотни тысяч в секунду.)

vBulletin [video]



PDF документ с общими сведениями маркетинга.

https://drive.google.com/file/d/0B4z...E4aVBVdmM/view



Подключение Азии:



К концу Июня (ближе к запуску) появится официальная презентация, так же будет переведён сам сайт на русский и появится дополнительная информация о продуктах и планах компании.



Мой вклад 1500$. Ниже скрины двух транзакций на 1000$ и 500$.



[img]http://i12.pixs.ru/thumbs/8/5/5

/2017060815_7048924_26497855.jpg[/img] Мой вклад 1500$. Ниже скрины двух транзакций на 1000$ и 500$.





ПРИМИ УЧАСТИЕ И НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ, УЖЕ СЕГОДНЯ!



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ - не путать с Dagcoin'ом 2012 года, это просто тёзка.Наша монета была разработана впервые, на улучшенной и более современной, мощной базе, так как компания работает с одними из лучших специалистов по криптовалюте.Название DAGcoin берёт своё начало с аббревиатуры DAG, что расшифровывается как Directed Acyclic Graph (направленный ациклический граф), и данное название связано с используемой в данной криптовалюте технологией DAG-chain.(В данном видео ошибка по количеству транзакций, их не тысячи, а сотни тысяч в секунду.)PDF документ с общими сведениями маркетинга.К концу Июня (ближе к запуску) появится официальная презентация, так же будет переведён сам сайт на русский и появится дополнительная информация о продуктах и планах компании.

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