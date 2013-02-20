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Северодонецкий "Азот" начал резать на металлолом свои цеха, чтобы выплатить зарплату

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Северодонецкий "Азот" начал резать на металлолом свои цеха, чтобы выплатить зарплату

Северодонецкий "Азот" начал резать на металлолом свои цеха, чтобы выплатить зарплату рабочим.

“День святого безвиза”, которым упивается европействующая Украина, дополнился знаковым событием, недостающим штрихом, подтверждающим, что безвиз и вправду не без надобности. Единственное что слегка омрачительно – Европа зажала сделать возвращение украинцев домой всего лишь туристом и всего лишь на 90 суток. Кроме того, Европа подложила свинью своим исконным братья, зажав сделать возвращение украинцев домой бесплатным.

С деньгами оно, конечно, и виза не проблема. Но деньги у украинцев, между тем, самый главный дефицит. Да и откуда им взяться, если все производства поочередно и неуклонно приказывают долго жить.

Вырученных от продажи порезанных на металлолом цехов завода «Азот» денег не хватит даже на погашение 10% долгов по заработной плате.

Как известно, «Азот» специализировался на производстве аммиака и азотных минеральных удобрений.

Председатель профсоюзного комитета Северодонецкого объединения «Азот» Валерий Черныш заявил, что предприятие вскоре может полностью прекратить существование. Уже сейчас часть оборудования цехов некогда гиганта химической промышленности, под который построили целый город, вырезают на металлолом, чтобы как-то расплатиться с рабочими.

Об этом Черныш рассказал в прямом эфире украинского телеканала ЛОТ, некоторые сотрудники которого сбежали из Луганска и организовали собственный филиал СМИ на подконтрольной Киеву территории.

«Цеха, которые закрыты, вырезаются на металлолом, вырученные средства составляют в среднем от 1,6 до 3 миллионов гривен, при общем месячном фонде оплаты труда до 30 миллионов. В среднем, каждый работник получает 150-200 гривен (эквивалент 5,74-7,66$), а некоторым и по 80 гривен (3,06$) достанется», – рассказал Черныш.

Профсоюзный лидер также сообщил, что поступила информация об аресте счетов предприятия, и теперь совершенно непонятно, каким образом рабочим заплатят долги по заработной плате и текущие заработки.

Источник: http://novorossia.today/severodonets...atit-zarplatu/
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