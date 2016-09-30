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Поставщик облачных услуг для предприятий QingCloud привлек $160 млн

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Поставщик облачных услуг для предприятий QingCloud привлек $160 млн

Пекинский поставщик облачных услуг для предприятий QingCloud привлек $160 млн от China Merchants Securities International., China Merchants Securities Zhiyuan Capital, CICC Jiatai Fund и China Oceanwide Holdings Group.

Компания заявила, что находится в процессе подачи заявки на первичное публичное размещение акций на национальной фондовой бирже, но не указала, какую биржу она ищет для IPO.

Компания QingCloud, основанная в 2012 году командой бывших инженеров IBM, предоставляет услуги облачных вычислений для китайских предприятий и банков, в том числе публичные, частные и смешанные облачные платформы. В настоящее время компания располагает 24 центрами обработки данных и обслуживает более 70 000 клиентов. В компании имеется более 100 частных облачных проектов.


Ранее компания привлекала сумму $2 млн от BlueRun в 2012 году и $ 20 млн от Lightspeed, BlueRun и Matrix Partners год спустя. В марте 2016 года было привлечено $100 млн от двух нераскрытых китайских инвесторов.

Компания планирует использовать поступившие средства для инвестиций в исследования и разработки, сформировать партнерские отношения с большим количеством компаний и расширить свой бизнес.

QingCloud присоединилась к группе облачных сервисных компаний, которые недавно привлекли финансирование. Например, компания CloudCare, основанная в Шанхае, занимающаяся облачными вычислениями, привлекла $14 млн от Fosun Group и Sequoia Capital China на прошлой неделе.

За три дня до этого в Пекине SpeedyCloud привлекла $14 млн от CASH Capital (Beijing) Investment Management Co., Ltd. Облачный провайдер CloudIn привлек $10 млн от Fortune Capital в прошлом месяце.

Шанхайская UCLoud Information Technology в феврале привлекла $139 млн от Oriza Holdings и CICC Alpha.





Перевод специально для mmgp.ru
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