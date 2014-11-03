Криптовалюта Universe (UNI) от браузерного развлечения "Космос"! «Космос» и альткоина Universe (UNI). Но обо всём по порядку.







Торговая площадка браузерного развлечения «Kosmos»



В пик спроса на браузерные игры в 2008 году пользователи с удовольствием прорабатывали сообща или в одиночку при помощи новой игры «Kosmos» тактику по захвату Вселенной. Со временем браузерные развлечения потеряли свою популярность, та как рынок заполнили смартфоны с удобными онлайн приложениями.



Но создатель «Космоса» не опустил руки и просто так не забросил своё творение. Он решил воспользоваться нынешним интересом потребителей к криптовалютам в своих целях. Для этого изначально добавил на сайт игры торговую площадку. Пользователи оценили преимущества внутренней торговли игровыми ресурсами. За использование функционала списывается минимальный размер комиссии. Полученными суммами можно прямо с площадки пополнять мобильный телефон или рассчитываться с провайдером за интернет.



Криптовалюта Universe



Раз «Kosmos» пользователи не забывают и активно посещают игровую площадку, создатель решил продолжить модернизацию своего проекта и разработал свою криптовалюту Universe (UNI) для продвижения игровой индустрии в целом. 08.03.2017 года был её старт. Как сообщается в новостях криптовалют, отныне на торговой платформе котируется единая денежная единица – UNI. Отпадает надобность пополнения внутреннего счета при помощи всевозможных обменников и ЭПС, использование модулей для различных платежек, автоматически исключается оплата комиссионных. В середине апреля текущего года была проведена полная интеграция Universe в браузерное развлечение. Это первый игровой стартап с использованием криптовалюты.



Можно ли заработать UNI другим путём?



Новый альткоин доступен для майнинга. Для этого необходимо купить криптовалюту или получить монеты за конкретные действия, о которых можно узнать на официальном форуме UNI, и оставить их на счету кошелька криптовалют. За год пользователи получат 100%-у прибыль.



vBulletin [video]

Собрав команду поклонников развлекательных стартапов, создатель UNI планирует привлечь много игровых проектов на свою площадку для внедрения Universe в качестве оплаты. Тогда курс валюты, по его мнению, на криптовалютных биржах будет быстрее расти и приносить больше прибыли.



Свежие новости криптовалюты можно отслеживать на русскоязычном сайте unicoin.pw . Правда, там они публикуются в виде кратких заметок. Но если активировать вкладку «форум», то можно ознакомиться со всеми действиями команды UNI и последними новинками для заработка.



В завершение



Я, конечно, не эксперт, но вижу перспективу развития данного форка. Виртуальные игры достаточно актуальны среди пользователей. Да, этот вариант развлечения браузерный, но это мелочи. Главное, что альткоин можно майнить, приобретать на биржах или самой торговой площадке Universe. И даже если просто оставить монеты на счету кошелька криптовалют, то в конце года можно радоваться профиту и обменивать его на лидирующие форки или биткоин. Заинтересовались Universe?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В последнее время геймер рынок тесно переплетается с криптовалютным. Наглядным тому примером является тандем виртуальной игрыи альткоина Universe (UNI). Но обо всём по порядку.В пик спроса на браузерные игры в 2008 году пользователи с удовольствием прорабатывали сообща или в одиночку при помощи новой игрытактику по захвату Вселенной. Со временем браузерные развлечения потеряли свою популярность, та как рынок заполнили смартфоны с удобными онлайн приложениями.Но создательне опустил руки и просто так не забросил своё творение. Он решил воспользоваться нынешним интересом потребителей к криптовалютам в своих целях. Для этого изначально добавил на сайт игры торговую площадку. Пользователи оценили преимущества внутренней торговли игровыми ресурсами. За использование функционала списывается минимальный размер комиссии. Полученными суммами можно прямо с площадки пополнять мобильный телефон или рассчитываться с провайдером за интернет.Раз «Kosmos» пользователи не забывают и активно посещают игровую площадку, создатель решил продолжить модернизацию своего проекта и разработал свою криптовалютудля продвижения игровой индустрии в целом. 08.03.2017 года был её старт. Как сообщается в, отныне на торговой платформе котируется единая денежная единица – UNI. Отпадает надобность пополнения внутреннего счета при помощи всевозможных обменников и ЭПС, использование модулей для различных платежек, автоматически исключается оплата комиссионных. В середине апреля текущего года была проведена полная интеграция Universe в браузерное развлечение. Это первый игровой стартап с использованием криптовалюты.Новый альткоин доступен для майнинга. Для этого необходимоили получить монеты за конкретные действия, о которых можно узнать на официальном форуме UNI, и оставить их на счету. За год пользователи получат 100%-у прибыль.Собрав команду поклонников развлекательных стартапов, создатель UNI планирует привлечь много игровых проектов на свою площадку для внедрения Universe в качестве оплаты. Тогда курс валюты, по его мнению, на криптовалютных биржах будет быстрее расти и приносить больше прибыли.Свежиеможно отслеживать на русскоязычном сайте. Правда, там они публикуются в виде кратких заметок. Но если активировать вкладку «форум», то можно ознакомиться со всеми действиями команды UNI и последними новинками для заработка.Я, конечно, не эксперт, но вижу перспективу развития данного форка. Виртуальные игры достаточно актуальны среди пользователей. Да, этот вариант развлечения браузерный, но это мелочи. Главное, что альткоин можно майнить, приобретать на биржах или самой торговой площадке Universe. И даже если просто оставить монеты на счету, то в конце года можно радоваться профиту и обменивать его на лидирующие форки или биткоин. Заинтересовались Universe?------------------------

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