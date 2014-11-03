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Криптовалюта Universe (UNI) от браузерного развлечения "Космос"!

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#1
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Криптовалюта Universe (UNI) от браузерного развлечения "Космос"!
В последнее время геймер рынок тесно переплетается с криптовалютным. Наглядным тому примером является тандем виртуальной игры «Космос» и альткоина Universe (UNI). Но обо всём по порядку.



Торговая площадка браузерного развлечения «Kosmos»


В пик спроса на браузерные игры в 2008 году пользователи с удовольствием прорабатывали сообща или в одиночку при помощи новой игры «Kosmos» тактику по захвату Вселенной. Со временем браузерные развлечения потеряли свою популярность, та как рынок заполнили смартфоны с удобными онлайн приложениями.

Но создатель «Космоса» не опустил руки и просто так не забросил своё творение. Он решил воспользоваться нынешним интересом потребителей к криптовалютам в своих целях. Для этого изначально добавил на сайт игры торговую площадку. Пользователи оценили преимущества внутренней торговли игровыми ресурсами. За использование функционала списывается минимальный размер комиссии. Полученными суммами можно прямо с площадки пополнять мобильный телефон или рассчитываться с провайдером за интернет.

Криптовалюта Universe


Раз «Kosmos» пользователи не забывают и активно посещают игровую площадку, создатель решил продолжить модернизацию своего проекта и разработал свою криптовалюту Universe (UNI) для продвижения игровой индустрии в целом. 08.03.2017 года был её старт. Как сообщается в новостях криптовалют, отныне на торговой платформе котируется единая денежная единица – UNI. Отпадает надобность пополнения внутреннего счета при помощи всевозможных обменников и ЭПС, использование модулей для различных платежек, автоматически исключается оплата комиссионных. В середине апреля текущего года была проведена полная интеграция Universe в браузерное развлечение. Это первый игровой стартап с использованием криптовалюты.

Можно ли заработать UNI другим путём?

Новый альткоин доступен для майнинга. Для этого необходимо купить криптовалюту или получить монеты за конкретные действия, о которых можно узнать на официальном форуме UNI, и оставить их на счету кошелька криптовалют. За год пользователи получат 100%-у прибыль.


Собрав команду поклонников развлекательных стартапов, создатель UNI планирует привлечь много игровых проектов на свою площадку для внедрения Universe в качестве оплаты. Тогда курс валюты, по его мнению, на криптовалютных биржах будет быстрее расти и приносить больше прибыли.

Свежие новости криптовалюты можно отслеживать на русскоязычном сайте unicoin.pw. Правда, там они публикуются в виде кратких заметок. Но если активировать вкладку «форум», то можно ознакомиться со всеми действиями команды UNI и последними новинками для заработка.

В завершение


Я, конечно, не эксперт, но вижу перспективу развития данного форка. Виртуальные игры достаточно актуальны среди пользователей. Да, этот вариант развлечения браузерный, но это мелочи. Главное, что альткоин можно майнить, приобретать на биржах или самой торговой площадке Universe. И даже если просто оставить монеты на счету кошелька криптовалют, то в конце года можно радоваться профиту и обменивать его на лидирующие форки или биткоин. Заинтересовались Universe?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Mulia (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:36
#2
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Re: Криптовалюта Universe (UNI) от браузерного развлечения "Космос"!
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Я, конечно, не эксперт, но вижу перспективу развития данного форка. Виртуальные игры достаточно актуальны среди пользователей. Да, этот вариант развлечения браузерный, но это мелочи. Главное, что альткоин можно майнить, приобретать на биржах или самой торговой площадке Universe. И даже если просто оставить монеты на счету кошелька криптовалют, то в конце года можно радоваться профиту и обменивать его на лидирующие форки или биткоин. Заинтересовались Universe?
Я тоже думаю, что у этой крипты есть определенные перспективы. Очень много пользователей интернета увлечены виртуальным миром и захвачены играми в онлайне. Очень многие платят немалые деньги на покупку виртуальных товаров и зарабатывают на этом какие-то деньги. А криптовалюта, как мне кажется, гораздо привлекательнее и более интересная и в плане заработка и в плане изучения чего-то нового. Так что успех обеспечен!
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Александра 81 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:40
#3
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,346
Благодарностей: 2,358
УГ: 6
КП: 0.275
подарки
Автор темы Re: Криптовалюта Universe (UNI) от браузерного развлечения "Космос"!
Цитата:
Сообщение от Mulia Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что у этой крипты есть определенные перспективы. Очень много пользователей интернета увлечены виртуальным миром и захвачены играми в онлайне. Очень многие платят немалые деньги на покупку виртуальных товаров и зарабатывают на этом какие-то деньги. А криптовалюта, как мне кажется, гораздо привлекательнее и более интересная и в плане заработка и в плане изучения чего-то нового. Так что успех обеспечен!
Ну да, а с этой игрой пользователи уже не будут тратить свои кровные на приобретение корабликов и других вещей для качественного игрового процесса. Как раз ближе игроки познакомятся с криптовалютами и, кто знает, возможно, пожелают и себе цифровые деньги майнить или на криптовалюных биржах перепродавать.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!|Честный и быстрый обмен электронных валют
Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 на форуме  
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