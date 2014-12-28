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Алексей Кудрин советует уволить треть чиновников

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Алексей Кудрин советует уволить треть чиновников
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в рамках подготовки программы общеэкономических реформ к Президентским выборам 2018 года разработал ряд предложений по совершенствованию государственной службы.

Дело в том, что в бюджете России не хватает средств на развитие многих государственных программ, что сильно влияет на модернизацию экономики, общее благополучие народа и рост экономического развития в стране. Центру стратегических разработок Алексея Кудрина было дано поручение подготовить ряд предложений по проведению масштабной реформы по развитию и модернизации экономики в рамках все более сокращающегося бюджета государства. И сейчас Кудрин пытается найти сферы и отрасли, где деньги можно сэкономить, а результаты полученной экономии направить на рост промышленности и развитие сельского хозяйства. Прежде всего Алексей Кудрин предложил сэкономить на пенсионерах. Дело в том, что пенсионеров в стране очень много. Он предложил уменьшить число пенсионеров, увеличив трудовой стаж, который необходим для выхода на пенсию, а возможно со временем и подняв возраст выхода на пенсию. Население к этому предложению Кудрина отнеслось крайне категорически. Следует сказать, что сэкономленные средства Кудрин все-таки предложил частично направить на увеличение пенсий пенсионерам, так как текущие пенсии в размере 34% от существующих зарплат не соответствуют даже требованиям ВОЗ, которые очень либеральны, установленным в 40% от заработной платы. В развитых экономических странах мира пенсионеры получают 70% от зарплаты. Алексей Кудрин предложил России пойти по мировым стандартам и обеспечить пенсионерам пенсию в размере 40% от зарплаты.

Следующее предложение Кудрина - сэкономить на чиновниках. Он предлагает сэкономить 30% на чиновниках, просто введя современные технологии, цифровые базы обработки информации, которые будут храниться на разных ресурсах и будут доступны общественности. Смысл сделать работу чиновников максимально удобной и прозрачной населению, чтобы люди видели порядок прохождения их запросов, реакцию чиновников на их требования. Самих чиновников Кудрин предлагает сократить, так как их слишком много и они слишком дорого обходятся налогоплательщикам. Так рядовой гражданин России ежемесячно на содержание чиновников тратит порядком 2844 рублей из своей зарплаты. Кудрин предлагает эти расходы сэкономить до 1990 рублей на человека.

Также Кудрин предлагает поднять популярность самой государственной службы. Дело в том, что сейчас популярность государственной службы на уровне 6%, ниже только у представителей бизнеса. Кудрин предлагает ее поднять до 60%. Сделать госслужбу престижной и хорошо оплачиваемой. Для этого предлагается сократить число государственных сотрудников. Сейчас чиновников 148 человек на 10 тысяч населения, предлагается сократить их число на 30% до 103 человек. Сделать работу чиновников ясной и прозрачной для самого населения, а чиновников культурными и обходительными. Так чтобы поход к чиновнику не заканчивался нервотрепками и большими очередями для населения с кучей оскорблений со стороны государственных служащих.


Специально для mmgp.ru
По материалам
https://finance.rambler.ru/news/2017.../?updated=text

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/593e7a03a07eb
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