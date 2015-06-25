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Фонд Firstminute Capital привлек $60 млн для дальнейшего инвестирования в техкомпании

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Фонд Firstminute Capital привлек $60 млн для дальнейшего инвестирования в техкомпании

Фонд Firstminute Capital привлек сумму $60 млн, чтобы инвестировать в техкомпании на ранних стадиях развития.

Лондонская фирма будет инвестировать от $250 000 до $750 000 в различные стартапы и в настоящее время нанимает людей в свою команду. Фонд был основан исполнительным председателем Брентом Хоберманом и генеральным партнером и главой инвестиций Спенсером Кроули.

"Мы ставили целью привлечь $60 млн и сделали это даже раньше ожидаемого срока, пускай наш результат станет толчком для европейских технологий", - сказал Хоберман.


Хоберман является председателем и соучредителем Founders Factory и соучредителем lastminute.com. Кроули ранее был в AppDirect и Goldman Sachs.

Инвесторами в новый фонд являются Atomico, а также соучредители Skype, Supercell, King, Blablacar, Skyscanner и ряд других.

"Брент Хоберман является первопроходцем технологического предпринимательства в Европе. В течение двух десятилетий он сделал больше, чем любой другой, чтобы находить, поддерживать и поощрять лучших разработчиков в Европе", - сказал генеральный директор Atomico Никлас Зеннстрем относительно решения компании инвестировать в фонд.




Перевод специально для mmgp.ru
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