Как Австралии удалось надолго забыть об экономическом кризисе





Практически все мировые державы время от времени лихорадят экономические кризисы. Как это известно из теории политэкономии за стадией экономического подъема и бурного развития идет рецессия и спад производства, а потом начинается новый цикл. Вся мировая экономика тесно взаимосвязана и экономический кризис в одной стране часто провоцирует кризисы в других странах. Поэтому в мире практически нет стран, которые не подвержены экономическим кризисам и долгое время демонстрируют стабильный и продолжительный рост.





Но все-таки есть исключения. И одним из этих исключений является Австралия. Уже на протяжении 26 лет в подряд страна демонстрирует устойчивый экономический рост, что в реалиях современного времени не достигла ни одна другая страна. А города Австралии считаются лучшими для проживания в мире. Тем не менее Австралии еще пока не удалось побить рекорд Японии, которая демонстрировала стабильный и продолжительный рост с 1960 по 1993 годы, то есть 33 года в подряд. Есть еще Нидерланды, которые стабильно росли на протяжении 28 лет в подряд с 1980 по 2008 год. Сможет ли Австралия побить данные рекорды не известно. Многие экономисты говорят, что все резервы Австралии исчерпаны и экономический рост больше продолжаться не будет.



В конце 80 годов в Австралии сложилась достаточно тяжелая экономическая ситуация. Аграрная и сырьевая страна находилась в долгой и продолжительной стагнации. В Австралии нет сильных своих производств, зато в изобилии есть ресурсы, полезные ископаемые, руды, развито сельское хозяйство, также много в Австралии и золота. Будучи исключительно сырьевой страной, Австралия сильно зависела от экономической ситуации в развитых экономических странах, которым нужны были ее ресурсы. Основным потребителем Австралии была Япония, которая уже в конце 80 годов начала ощущать признаки перегрева экономики, а в 93 году окончательно вошла в кризис.







Чувствуя в конце 80 годов надвигающуюся опасность, правительство Австралии решило пойти по пути "рейгономики", которая с треском провалилась в США. Проводимые в США Президентом Рейгоном реформы были направлены на свободу предпринимательства и поддержку частного бизнеса. Рейган считал, что уменьшение налогов вызовет резкий взрыв экономики, так как деньги "сэкономленные" на налогах предприниматели отправят на развитие производства, увеличение зарплат, что в свою очередь приведет к росту покупательной способности населения, увеличению благополучия и повышению бюджета. Но вышло все наоборот. Те кто не платил налоги, та продолжал их не платить, сэкономленные средства предприниматели направили куда угодно, но не на рост экономики, бюджет страну уменьшился, а экономика упала. Реформа была призвана провальной.



То что не получилось в США, замечательно прошло в Австралии, причем именно по тому сценарию, который предсказывали экономические эксперты. Реформы дали необходимый толчок в экономики и послужили основой зарождения частного сектора и развития предпринимательства по всей стране. А потом был Китай.



Реформы только подтолкнули экономику и зародили дух предпринимательства в австралийцах, но необходимо было закрепить успех. В Японии начался экономический кризис, и тут на мировую арену вышел Китай, огромная сверх-держава, которая так нуждалась в ресурсах для своего развития. А развивающийся частный бизнес Австралии как раз искал источники сбыта своего сырья. То что всегда было уязвимым местом Австралии, ее ахилесовой пятой вдруг превратилось во благо страны. Экономика Китая в период своего активного роста росла на 15% в год, даже сейчас, когда во всем мире экономический кризис, экономика Китая растет на 6-8%, в основном благодаря внутреннем резервам и смене вектора развития. Если раньше экономика Китая была ориентирована на внешний рынок, то сейчас, когда весь мир находится в глубоком экономическим кризисе, экономика Китая сменила свой вектор развития и переориентировалась на внутренний рынок, который благодаря годам экономического роста, сильно увеличился и окреп.







Сильной чертой Австралии является и ее миграционная политика. И если население Австралии в 1989 году равнялось 17 миллионам человек, то сейчас оно 24 миллиона. Такого роста населения (40%) не знала ни одна развитая страна мира. Но дело даже не в росте населения. Сейчас Европу сотрясают активные миграционные потоки и рост беженцев увеличивается с каждым годом. Особенностью миграции в Австралию, является то, что мигрантами являются преимущественно выходцы в Европы, с деньгами, образованием, и главное с целеустремленностью развивать экономику Австралии, интегрироваться в жизнь страны, стать ее частью и единым целым. И если мигранты из Африки, не приемлют европейских ценностей и не хотят интегрироваться в европейское общество, то мигранты в Австралию приезжают туда исключительно с целью интегрироваться в общество Австралии, а еще они привозят туда свое образование, деньги и большое желание быть нужными и полезными обществу. А другие мигранты Австралии и нафиг не нужны. Там очень жесткий отбор и контроль. Не даром по результатам исследований многих экспертов, жизнь в городах Австралии считается самой лучшей в мире.



Но не все так гладко и хорошо как кажется. Экономистов пугает большая закредитованность жителей Австралии и самой страны. Закредитованность австралийцев составила 187% от их суммарного дохода, очень опасный показатель. Фактически вся страна живет в долг. Кризис 2008 года не отразился на Австралии в основном из-за того, что в стране не было долгов и были ресурсы, а сейчас уровень долгов находится на критическом уровне. Как впрочем и долгов у Китая, основного торгового партнера Австралии, благодаря которому и стал возможен столь продолжительный рост. В феврале рост объема долгов в Австралии стал рекордным за последние 10 лет и скорость его только увеличивается.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/articles/2017/06/12/aussie/





https://text.ru/antiplagiat/593e70f117306 Практически все мировые державы время от времени лихорадят экономические кризисы. Как это известно из теории политэкономии за стадией экономического подъема и бурного развития идет рецессия и спад производства, а потом начинается новый цикл. Вся мировая экономика тесно взаимосвязана и экономический кризис в одной стране часто провоцирует кризисы в других странах. Поэтому в мире практически нет стран, которые не подвержены экономическим кризисам и долгое время демонстрируют стабильный и продолжительный рост.Но все-таки есть исключения. И одним из этих исключений является Австралия. Уже на протяжении 26 лет в подряд страна демонстрирует устойчивый экономический рост, что в реалиях современного времени не достигла ни одна другая страна. А города Австралии считаются лучшими для проживания в мире. Тем не менее Австралии еще пока не удалось побить рекорд Японии, которая демонстрировала стабильный и продолжительный рост с 1960 по 1993 годы, то есть 33 года в подряд. Есть еще Нидерланды, которые стабильно росли на протяжении 28 лет в подряд с 1980 по 2008 год. Сможет ли Австралия побить данные рекорды не известно. Многие экономисты говорят, что все резервы Австралии исчерпаны и экономический рост больше продолжаться не будет.В конце 80 годов в Австралии сложилась достаточно тяжелая экономическая ситуация. Аграрная и сырьевая страна находилась в долгой и продолжительной стагнации. В Австралии нет сильных своих производств, зато в изобилии есть ресурсы, полезные ископаемые, руды, развито сельское хозяйство, также много в Австралии и золота. Будучи исключительно сырьевой страной, Австралия сильно зависела от экономической ситуации в развитых экономических странах, которым нужны были ее ресурсы. Основным потребителем Австралии была Япония, которая уже в конце 80 годов начала ощущать признаки перегрева экономики, а в 93 году окончательно вошла в кризис.Чувствуя в конце 80 годов надвигающуюся опасность, правительство Австралии решило пойти по пути "рейгономики", которая с треском провалилась в США. Проводимые в США Президентом Рейгоном реформы были направлены на свободу предпринимательства и поддержку частного бизнеса. Рейган считал, что уменьшение налогов вызовет резкий взрыв экономики, так как деньги "сэкономленные" на налогах предприниматели отправят на развитие производства, увеличение зарплат, что в свою очередь приведет к росту покупательной способности населения, увеличению благополучия и повышению бюджета. Но вышло все наоборот. Те кто не платил налоги, та продолжал их не платить, сэкономленные средства предприниматели направили куда угодно, но не на рост экономики, бюджет страну уменьшился, а экономика упала. Реформа была призвана провальной.То что не получилось в США, замечательно прошло в Австралии, причем именно по тому сценарию, который предсказывали экономические эксперты. Реформы дали необходимый толчок в экономики и послужили основой зарождения частного сектора и развития предпринимательства по всей стране. А потом был Китай.Реформы только подтолкнули экономику и зародили дух предпринимательства в австралийцах, но необходимо было закрепить успех. В Японии начался экономический кризис, и тут на мировую арену вышел Китай, огромная сверх-держава, которая так нуждалась в ресурсах для своего развития. А развивающийся частный бизнес Австралии как раз искал источники сбыта своего сырья. То что всегда было уязвимым местом Австралии, ее ахилесовой пятой вдруг превратилось во благо страны. Экономика Китая в период своего активного роста росла на 15% в год, даже сейчас, когда во всем мире экономический кризис, экономика Китая растет на 6-8%, в основном благодаря внутреннем резервам и смене вектора развития. Если раньше экономика Китая была ориентирована на внешний рынок, то сейчас, когда весь мир находится в глубоком экономическим кризисе, экономика Китая сменила свой вектор развития и переориентировалась на внутренний рынок, который благодаря годам экономического роста, сильно увеличился и окреп.Сильной чертой Австралии является и ее миграционная политика. И если население Австралии в 1989 году равнялось 17 миллионам человек, то сейчас оно 24 миллиона. Такого роста населения (40%) не знала ни одна развитая страна мира. Но дело даже не в росте населения. Сейчас Европу сотрясают активные миграционные потоки и рост беженцев увеличивается с каждым годом. Особенностью миграции в Австралию, является то, что мигрантами являются преимущественно выходцы в Европы, с деньгами, образованием, и главное с целеустремленностью развивать экономику Австралии, интегрироваться в жизнь страны, стать ее частью и единым целым. И если мигранты из Африки, не приемлют европейских ценностей и не хотят интегрироваться в европейское общество, то мигранты в Австралию приезжают туда исключительно с целью интегрироваться в общество Австралии, а еще они привозят туда свое образование, деньги и большое желание быть нужными и полезными обществу. А другие мигранты Австралии и нафиг не нужны. Там очень жесткий отбор и контроль. Не даром по результатам исследований многих экспертов, жизнь в городах Австралии считается самой лучшей в мире.Но не все так гладко и хорошо как кажется. Экономистов пугает большая закредитованность жителей Австралии и самой страны. Закредитованность австралийцев составила 187% от их суммарного дохода, очень опасный показатель. Фактически вся страна живет в долг. Кризис 2008 года не отразился на Австралии в основном из-за того, что в стране не было долгов и были ресурсы, а сейчас уровень долгов находится на критическом уровне. Как впрочем и долгов у Китая, основного торгового партнера Австралии, благодаря которому и стал возможен столь продолжительный рост. В феврале рост объема долгов в Австралии стал рекордным за последние 10 лет и скорость его только увеличивается.Специально для mmgp.ruПо материалам

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