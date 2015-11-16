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Тиньков: к 2027 году банковские отделения будут посещать только пенсионеры

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Тиньков: к 2027 году банковские отделения будут посещать только пенсионеры


В конце прошедшей недели с журналистами издания "Деловой Петербург" пообщался владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

В этой беседе с журналистами он, помимо всего прочего, также затронул тему стартапов и по его наблюдениям еще чуть более 2-х лет тому назад в России было довольно много стартапов, основатели которых устраивали множество каких-то непонятных ему конкурсов в Фейсбуке и кроме как, массовой глупостью он их назвать сейчас не может. Целью подобных конкурсов было грубо говоря "освоение бабла от инвесторов", многие из которых тоже вкладывались во что попало, - такое мнение выразил Тиньков. Сами же инвесторы думали только о промоушене, при этом забывали про сам продвигаемый ими на рынке продукт, практически не уделяли внимания его цене и не говорили о каналах его распространения.

Но на сегодня в связи отсутствием лишних денег, этот рынок пришел как бы к своему равновесию и он уже не наблюдает на нём инвесторов сорящих деньгами. Да и вообще он думает, что чем меньше на рынке легкомысленных инвесторов, которые не привыкли считать свои деньги, тем запускаемые новые проекты будут более качественнее. Как он сказал, что лучший стартап это тот стартап, который арендует офис где-нибудь за городом (там дешевле), а стартаперы пашут в нём с раннего утра и до позднего вечера.

Коснувшись своей любимой финансовой темы, Олег Тиньков заметил, что к 2022 году россияне окончательно перестанут замечать разницу между смартфоном и банками. Это время несомненно приближается и наше население использует смартфоны для своих банковских операций с каждым годом всё больше и больше. Фактически все владельцы смартфонов, уже совсем скоро будут ими пользоваться в качестве такого удобного финансового инструменты, который всегда у них под рукой.

А некоторые банковские отделения в России останутся только для того, чтобы обслуживать часть пенсионеров и это случится буквально через лет 8-10 и от этого уже никуда не уйти, - утверждает Тиньков.

Также по его мнению финансовый рынок придётся покинуть МПС Визе и МастерКард: - их в недалёком будущем заместят платежные системы типа Apple Pay или Android Pay (про биткоин пока умолчал).

Ну в конце общения с питерскими журналистами он добавил, что в России, к сожалению, тех кто благодаря своему тяжелому труду стал миллиардером (а Тиньков сейчас сам долларовый миллиардер) все равно наверное ещё долгое время будут считать ворами - такова, к сожалению, наша специфика.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/593e6cc636ba3
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