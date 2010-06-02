Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitTrend - bittrend.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:22
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,122
Благодарностей: 2,476
Записей в блоге: 35
УГ: 16
КП: 0.281
подарки
BitTrend - bittrend.biz
Я не админ/владелец проекта, проект BitTrend добавлен на мониторинг

Старт 12.06.17



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Описание:

Bittrend LTD это компания, которая занимается инвестированием в наиболее трендовые и перспективные криптовалютные направления. Наша работа включает в себя продвижение новых и популярных криптовалют, ввод их в эксплуатацию и поддержка на специализированных bitcoin биржах и форумах. Обеспечивается поддержка майнинг мощностями, мы имеем собственный дата центр.
Примкнув к компании, вы присоединитесь к опытной и слаженной команде, которая успешно работает в сфере продвижения и поддержки различных популярных криптовалютных направлений. Продукты нашей компании занимают достойную и прибыльную нишу в bitcoin вселенной.

Инвестиционные планы:

LITE
3% в день / 30% за 10 дней
$1.00 - $30.00

STANDARD
6% в день / 60% за 10 дней
$31.00 - $150.00

PROFESSIONAL
9% в день / 90% за 10 дней
$151.00 - $3000.00

PREMIUM
12% в день / 120% за 10 дней
$3001.00 - $20000.00

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC



Наш депозит(листинг):

06.12.17 10:18 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14330923 from U4731311. Batch: 178944183. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bittrend.biz User monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 14:27
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,263
Благодарностей: 868
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: BitTrend - bittrend.biz
разброс по % сумасшедший. сомневаюсь что отдаст депы после 10 дней
__________________
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 14:31
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,779
Благодарностей: 1,836
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: BitTrend - bittrend.biz
Админ мечтает, что бы все на 3 план зашли и скинулись, как минимум, по 200 баксов!
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Aren на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#4
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,868
Благодарностей: 13,070
УГ: 28
КП: 0.359
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награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: BitTrend - bittrend.biz
Таких хитрожопых надо сносить сразу в скамчики, админ если остались деньги - купи мозги
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Сказали спасибо:
Aren (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:53
#5
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 893
Благодарностей: 201
УГ: 1256
КП: 0.068
Re: BitTrend - bittrend.biz
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
разброс по % сумасшедший. сомневаюсь что отдаст депы после 10 дней
Планы построены по системе "+3%". Каждый последующий план на 3% выгоднее предыдущего. Видимо, 3 -любимое число админа
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