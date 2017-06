BitTrend - bittrend.biz

NikNak67 Monitor-Invest.net



Bittrend LTD это компания, которая занимается инвестированием в наиболее трендовые и перспективные криптовалютные направления. Наша работа включает в себя продвижение новых и популярных криптовалют, ввод их в эксплуатацию и поддержка на специализированных bitcoin биржах и форумах. Обеспечивается поддержка майнинг мощностями, мы имеем собственный дата центр.

Примкнув к компании, вы присоединитесь к опытной и слаженной команде, которая успешно работает в сфере продвижения и поддержки различных популярных криптовалютных направлений. Продукты нашей компании занимают достойную и прибыльную нишу в bitcoin вселенной.



Инвестиционные планы:



LITE

3% в день / 30% за 10 дней

$1.00 - $30.00



STANDARD

6% в день / 60% за 10 дней

$31.00 - $150.00



PROFESSIONAL

9% в день / 90% за 10 дней

$151.00 - $3000.00



PREMIUM

12% в день / 120% за 10 дней

$3001.00 - $20000.00



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 8%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC







Наш депозит(листинг):



