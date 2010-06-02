BitTrend - bittrend.biz

Я не админ/владелец проекта, проект BitTrend добавлен на мониторинг
Старт 12.06.17
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Описание:
Bittrend LTD это компания, которая занимается инвестированием в наиболее трендовые и перспективные криптовалютные направления. Наша работа включает в себя продвижение новых и популярных криптовалют, ввод их в эксплуатацию и поддержка на специализированных bitcoin биржах и форумах. Обеспечивается поддержка майнинг мощностями, мы имеем собственный дата центр.
Примкнув к компании, вы присоединитесь к опытной и слаженной команде, которая успешно работает в сфере продвижения и поддержки различных популярных криптовалютных направлений. Продукты нашей компании занимают достойную и прибыльную нишу в bitcoin вселенной.
Инвестиционные планы:
LITE
3% в день / 30% за 10 дней
$1.00 - $30.00
STANDARD
6% в день / 60% за 10 дней
$31.00 - $150.00
PROFESSIONAL
9% в день / 90% за 10 дней
$151.00 - $3000.00
PREMIUM
12% в день / 120% за 10 дней
$3001.00 - $20000.00
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
8%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC
Наш депозит(листинг):
06.12.17 10:18 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14330923 from U4731311. Batch: 178944183. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bittrend.biz User monitorinvestnet.