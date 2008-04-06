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Ставка на тотал в перерыве баскетбольного матча
Приветствую! Меня зовут Артур. Я люблю спорт и раньше ставил на футбол, теннис и пр. Но все это было с переменным успехом, вообщем для азарта и на фарт. Пока я не заметил одну закономерность в баскетболе. Я слежу за 1-й половиной игры и вижу, когда итоговый тотал будет больше или меньше. Правда, иногда за день приходится мониторить не один десяток матчей. Но это того стоит. Почти каждый день я выхожу с плюсом. Мой принцип такой: я делаю 1-2 ставки, если одна из них не заходит, то я нахожу еще матч или матчи, чтобы закончить день с прибылью. Я ставлю по 5% от депозита. Чем он больше становится, тем выше ставка по деньгам.