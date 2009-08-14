Roalcredit - roalcredit.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действиям.
Старт 07.06.2017
Roalcredit
Цитата:
RoalCredit - Микрокредитная Сеть
Прогрессивная инвестиционная web-платформа, которая позволяет получать ежедневную прибыль путем краткосрочных инвестиций в выдачи микрозаймов. Пройдя легкую регистрацию в проекте, абсолютно каждый пользователь сможет выступить в роли кредитора. Инвестируемые средства находятся под надежной защитой компании RoalCredit благодаря налаженной системе возврата займов.
Тарифы
START - Процент: 5%
Срок: 24 часа
Начисления: в конце срока
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00
PRO - Процент: 20%
Срок: 72 часа
Начисления: ежедневно
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00
BUSINESS - Процент: 50%
Срок: 144 часа
Начисления: ежедневно
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00
Партнерская программа
Дополнительным заработком в проекте является 4-х-уровневая партнерская программа. Приглашая новых активных участников, зарабатывайте 10%, 5%, 3% и 1% от их вкладов.
Бонусы
При регистрации начисляется бонус 5$. На него начисляется ежедневный процент. При достижении суммы 10$ вы можете вывести с бонусного счета. Также, проводятся конкурсы по досрочному размораживанию бонуса.
Платежные системы Perfect Money, Advcash, Payeer, Qiwi
Мин. сумма для вывода средств: 1$.
Все выплаты осуществляются в ручном режиме: от 1 мин. до 24 часов. Комиссия при выводе средств составляет: 0%. РЕГИСТРАЦИЯ:http://bit.ly/2rJzFJZ
Мой вклад
12.06.2017 08:09:30
1497103762025
1 500,00 руб.
1 500,00 руб.
Visa QIWI Кошелек +79637755640
Видимо на VK проблемы с инвесторами, если сюда притащили.
И все как один по схеме - бандой вложатся, покрутят, потом начинают сувать везде свой "самый крутой и самый доходный ..."
Даже прикольно - сайт roalcredit.com , ТС ссылку даёт на bitly.com , но направляет на roal. Хрень какая-то