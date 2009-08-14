Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Roalcredit - roalcredit.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 11:03
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 237
Благодарностей: 34
УГ: 7
КП: 0.000
Roalcredit - roalcredit.com
Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действиям.

Старт 07.06.2017

Roalcredit

Цитата:
RoalCredit - Микрокредитная Сеть
Прогрессивная инвестиционная web-платформа, которая позволяет получать ежедневную прибыль путем краткосрочных инвестиций в выдачи микрозаймов. Пройдя легкую регистрацию в проекте, абсолютно каждый пользователь сможет выступить в роли кредитора. Инвестируемые средства находятся под надежной защитой компании RoalCredit благодаря налаженной системе возврата займов.


Тарифы

START - Процент: 5%
Срок: 24 часа
Начисления: в конце срока
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00

PRO - Процент: 20%
Срок: 72 часа
Начисления: ежедневно
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00

BUSINESS - Процент: 50%
Срок: 144 часа
Начисления: ежедневно
Мин. вклад: $1,00
Макс. вклад: $5 000,00

Партнерская программа

Дополнительным заработком в проекте является 4-х-уровневая партнерская программа. Приглашая новых активных участников, зарабатывайте 10%, 5%, 3% и 1% от их вкладов.

Бонусы
При регистрации начисляется бонус 5$. На него начисляется ежедневный процент. При достижении суммы 10$ вы можете вывести с бонусного счета. Также, проводятся конкурсы по досрочному размораживанию бонуса.

Платежные системы
Perfect Money, Advcash, Payeer, Qiwi
Мин. сумма для вывода средств: 1$.
Все выплаты осуществляются в ручном режиме: от 1 мин. до 24 часов. Комиссия при выводе средств составляет: 0%.
РЕГИСТРАЦИЯ: http://bit.ly/2rJzFJZ

Мой вклад
12.06.2017 08:09:30
1497103762025
1 500,00 руб.
1 500,00 руб.
Visa QIWI Кошелек +79637755640
__________________
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elmartyan на форуме  
Старый Сегодня, 11:14
#2
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,811
Благодарностей: 4,905
УГ: 40
КП: 0.000
Re: Roalcredit - roalcredit.com
Видимо на VK проблемы с инвесторами, если сюда притащили.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 11:15
#3
Специалист
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Скрыто
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 758
Благодарностей: 132
УГ: 52
КП: 0.000
Re: Roalcredit - roalcredit.com
Цитата:
Сообщение от elmartyan Посмотреть сообщение
Старт 07.06.2017
Выносите обратно этот вкишлак...
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Пилоты урвы...
Anno1404 на форуме  
Старый Сегодня, 11:21
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Roalcredit - roalcredit.com
однозначно мимо
предстарт был, какой-то 5$ бонус, который можно будет снять только через 20 дней, вкашные фасты столько не работают
для лохов всё, чес слово
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reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 11:29
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 280
Благодарностей: 34
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Roalcredit - roalcredit.com
Цитата:
Сообщение от pilot2014 Посмотреть сообщение
Видимо на VK проблемы с инвесторами, если сюда притащили.
И все как один по схеме - бандой вложатся, покрутят, потом начинают сувать везде свой "самый крутой и самый доходный ..."
Даже прикольно - сайт roalcredit.com , ТС ссылку даёт на bitly.com , но направляет на roal. Хрень какая-то
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Последний раз редактировалось SSnug; Сегодня в 11:34.
SSnug на форуме  
Старый Сегодня, 11:40
#6
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,611
Благодарностей: 2,333
УГ: 2
КП: 0.388
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Roalcredit - roalcredit.com
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
ТС ссылку даёт на bitly.com , но направляет на roal. Хрень какая-то
это укоротитель ссылок , ну а по теме .. опять на добор притащили.
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 11:46
#7
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 237
Благодарностей: 34
УГ: 7
КП: 0.000
Автор темы Re: Roalcredit - roalcredit.com
Админ не заказывал размещение на форуме. Так что успокойтесь. Никто добирать не собирается. Проект работает, платит.

добавлено через 1 минуту
Выплата!

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Последний раз редактировалось elmartyan; Сегодня в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
elmartyan на форуме  
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