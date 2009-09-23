Минфин предлагает приравнять биткоин к товару

Минфин предлагает приравнять биткоин к «иному имуществу» и регулировать его использование соответствующими налогами, а также защитить права пользователей как потребителей финансовых услуг, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Эти предложения поступят в правительство в течение полутора месяцев.
«Будучи квалифицированным в качестве денег, биткоин попадет под валютный контроль, который не нужен, поскольку он считается иностранной валютой, – отмечает Моисеев. – Это подразумевает антиотмывочное регулирование, применении норм «KYC», учет транзакций и введение допустимой нормы обмена биткоинов на наличные».
По словам партнера юридической фирмы Tertychny Agabalyan, Ивана Тертычного, в законодательной базе РФ нет общего определения имущества, а лишь перечислено то, что может быть объектом гражданских прав, в частности вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага.
«Под понятие «иное имущество» подпадают те объекты, которые могут иметь собственника и представлять ценность в глазах третьих лиц, но не подпадает прямо ни под одну из перечисленных в Гражданском кодексе категорий», – поясняет юрист.
По словам Тертычного, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются доходы от продажи любого имущества. При осуществлении сделки по продаже имущества самостоятельно, без присутствия налогового агента – лица, которое удерживает налог (например, брокера при продаже акций), граждане должны сам подавать налоговую декларацию, поясняет он.
Использование биткоина наличие налогового агента не подразумевает, поэтому случаи, когда граждане сами будут подавать налоговые декларации, будут единичными, считает юрист.
«Налоговая служба не очень внимательно следить за мелкими сделками. Согласно УК, уголовно наказуемым считается уклонение в течение трех налоговых периодов на сумму от 900 тысяч рублей – то есть чистый доход от сделок должен составлять чуть менее 7 млн рублей за 3 года, – подсчитал Тертычный. – Изначально внимание налоговой коснётся крупных частных инвесторов, которые зарабатывают на криптовалютном рынке».
Кроме определения биткоина, правительство и ЦБ озабоченны отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием биткоинов.
«Согласно отчётам европейских регуляторов, почти 80% транзакций с биткоином – нелегальные. Биткоины покупаются за наличные деньги, потом переуступаются, а потом продаются за наличные. Деньги отмыты, – поясняет Моисеев. – Для предотвращения подобного, продавец и покупатель должны быть идентифицированы».
Замминистра финансов не уточняет детали этого процесса, но говорит, что идентификация при покупке и продаже будет регулироваться антиотмывочным законом 115-ФЗ, в рамках которого удостоверить личность необходимо при операциях от 40 тысяч рублей.
«Необходимо также защитить права пользователей биткоинов как потребителей финансовых услуг, в случаи нарушения которых пострадавший смог бы пойти в суд, где его права будут защищены», – уточнил Моисеев.
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