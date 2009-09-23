Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,093 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Минфин предлагает приравнять биткоин к товару

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:37
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,011
Благодарностей: 8,288
УГ: 11
КП: 0.230
подарки
награды Волшебный горшочек 
Минфин предлагает приравнять биткоин к товару


Минфин предлагает приравнять биткоин к «иному имуществу» и регулировать его использование соответствующими налогами, а также защитить права пользователей как потребителей финансовых услуг, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Эти предложения поступят в правительство в течение полутора месяцев.
«Будучи квалифицированным в качестве денег, биткоин попадет под валютный контроль, который не нужен, поскольку он считается иностранной валютой, – отмечает Моисеев. – Это подразумевает антиотмывочное регулирование, применении норм «KYC», учет транзакций и введение допустимой нормы обмена биткоинов на наличные».
По словам партнера юридической фирмы Tertychny Agabalyan, Ивана Тертычного, в законодательной базе РФ нет общего определения имущества, а лишь перечислено то, что может быть объектом гражданских прав, в частности вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага.
«Под понятие «иное имущество» подпадают те объекты, которые могут иметь собственника и представлять ценность в глазах третьих лиц, но не подпадает прямо ни под одну из перечисленных в Гражданском кодексе категорий», – поясняет юрист.
По словам Тертычного, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются доходы от продажи любого имущества. При осуществлении сделки по продаже имущества самостоятельно, без присутствия налогового агента – лица, которое удерживает налог (например, брокера при продаже акций), граждане должны сам подавать налоговую декларацию, поясняет он.
Использование биткоина наличие налогового агента не подразумевает, поэтому случаи, когда граждане сами будут подавать налоговые декларации, будут единичными, считает юрист.
«Налоговая служба не очень внимательно следить за мелкими сделками. Согласно УК, уголовно наказуемым считается уклонение в течение трех налоговых периодов на сумму от 900 тысяч рублей – то есть чистый доход от сделок должен составлять чуть менее 7 млн рублей за 3 года, – подсчитал Тертычный. – Изначально внимание налоговой коснётся крупных частных инвесторов, которые зарабатывают на криптовалютном рынке».
Кроме определения биткоина, правительство и ЦБ озабоченны отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием биткоинов.
«Согласно отчётам европейских регуляторов, почти 80% транзакций с биткоином – нелегальные. Биткоины покупаются за наличные деньги, потом переуступаются, а потом продаются за наличные. Деньги отмыты, – поясняет Моисеев.​ – Для предотвращения подобного, продавец и покупатель должны быть идентифицированы».
Замминистра финансов не уточняет детали этого процесса, но говорит, что идентификация при покупке и продаже будет регулироваться антиотмывочным законом 115-ФЗ, в рамках которого удостоверить личность необходимо при операциях от 40 тысяч рублей.
«Необходимо также защитить права пользователей биткоинов как потребителей финансовых услуг, в случаи нарушения которых пострадавший смог бы пойти в суд, где его права будут защищены», – уточнил Моисеев.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин предлагает ввести в РФ пособие на бедность. putoran Новости в мире финансов и инвестиций 13 02.11.2016 17:09
Минфин: Власти РФ хотят приравнять биткоины к иностранной валюте Clic Новости криптовалют 3 20.07.2016 16:30
Минфин хочет приравнять валютное резидентство к налоговому VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 2 02.06.2016 16:11
Минфин РФ предлагает не индексировать зарплаты и соцвыплаты Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 7 17.02.2015 14:40
Минфин предлагает сажать организаторов пирамид Specialone Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.09.2014 20:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Solncev
Анализ хайпов?
От Solncev в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар LanO
Жена главы Брянской области заработала в прошлом году более 900 млн рублей
От LanO в разделе «Политика и экономика»
Аватар Андреслав
Ципрас: иностранные кредиторы 5 лет грабили Грецию
От Андреслав в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
60options - проблемы с выплатой
От threehead в разделе «Черный список брокеров»
Аватара нет
Hourly-profit - hourly-profit.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
one-percent.biz - One Percent
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,093
Тем
473,728
Сообщений
11,732,892

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube