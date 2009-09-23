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S7 Airlines и Альфа-Банк запускают инновационную блокчейн-платформу

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S7 Airlines и Альфа-Банк запускают инновационную блокчейн-платформу


S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса Oneworld®, совместно с Альфа-Банком создает платформу на основе технологии блокчейна для автоматизации торговых операций. Сначала технология будет применяться для операций по взаиморасчетам с агентской сетью. Позднее пул партнеров будет расширяться. S7 Airlines планирует внедрить блокчейн-платформу уже в июле 2017 года. Об этом рассказал заместитель гендиректора по информационным технологиям S7 Group Павел Воронин в рамках конференции Startup Village.
В настоящее время расчеты с агентами за оформление билетов предполагают отсрочку платежа сроком до 14 дней. Для снижения рисков неплатежей применяются банковские гарантии, которые могут предоставить только крупные игроки рынка.
Система платежей на основе блокчейн-платформы обеспечивает поступление выручки от продажи за вычетом комиссии агента сразу после оформления авиабилета. Внедрение новой платформы позволит сократить процесс взаиморасчетов с 14 дней до менее, чем 5 минут. А также откроет возможности для небольших агентов продавать билеты без необходимости получать банковские гарантии.
После отправки агентом запроса на оформление билета в S7 Smart Ticketing, система отправляет данные о планируемом платеже в смарт-контракт, из которого эти данные получает банк. В свою очередь, после внутренних проверок банк возвращает в смарт-контракт информацию о достаточности средств на расчетном счете агента. Система выписки билетов видит обновление информации в смарт-контракте и производит оформление билета, после чего снова отправляет информацию в смарт-контракт. Банк получает информацию об успешном оформлении билета и производит списание средств со счета агента на счет S7 Airlines, после чего отправляет финальный статус в смарт-контракт.
«Блокчейн-платформа позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы для S7 Airlines и ее партнеров. Она автоматизирует любую схему взаиморасчета, даже очень сложную - например, складские поставки. При таком механизме практически не требуется участие человека: не надо выставлять счета, проводить сверки, писать акты. Потенциально к платформе могут быть подключены поставщики бортового питания, топлива, аэропортовых услуг – все те компании, с кем постоянно работает S7 Airlines», – говорит заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group Павел Воронин.
В декабре прошлого года S7 Airlines и Альфа-Банк провели первую в России сделку по оплате услуг через аккредитив с использованием смарт-контрактов на основе технологии блокчейна. По вопросу применения технологии блокчейн S7 Airlines консультировала компания «Делойт» СНГ.

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