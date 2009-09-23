Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,093 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

“Партия Роста” и блокчейн-платформа Waves запускают инкубатор ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:33
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,011
Благодарностей: 8,288
УГ: 11
КП: 0.230
подарки
награды Волшебный горшочек 
“Партия Роста” и блокчейн-платформа Waves запускают инкубатор ICO


Гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов и председатель “Партии Роста” Борис Титов заключили соглашение о создании ICO-генератора “Люди Роста”.
Целью создания совместного проекта является помощь бизнесу из реального сектора экономики в использовании нового финансового инструмента — ICO (Initial Coin Offering). Это инструмент позволяет собрать средства для запуска стартапов и новых проектов с помощью криптовалюты.
Ранее этот способ краудфандинга стал популярным у блокчейн-проектов. Однако сейчас в условиях высоких ставок по кредитам в России реальный бизнес заинтересовался этим инструментом и намерен использовать его для реализации своих бизнес-идей.
Александр Иванов отметил: “Мы рады подписать соглашение с Борисом Титовым. Мы всегда отстаивали подход “блокчейн для людей” и считаем, что наша совместная инициатива открывает еще одну возможность для продвижения технологии блокчейна в широкие массы”.
Сотрудничество между экосистемой “Люди Роста” и платформой Waves началось полгода назад с запуска токена UPcoin. Теперь в соответствии с планомерной поддержкой прогрессивной технологии блокчейна и помощи в освоении предпринимательским сообществом цифровой экономики это сотрудничество выходит на новый уровень.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Партия Роста из России запустила мобильное приложение Набат и использует блокчейн sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.03.2017 10:14
Блокчейн-платформа Waves анонсировала запуск основной сети Анна Чернобай Новости криптовалют 1 18.11.2016 11:41
Блокчейн-платформа Waves объявила о партнерстве с BioViva clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 3 25.06.2016 20:44
Блокчейн-платформа Waves объявила о партнерстве с Mycelium pilot10 Новости криптовалют 0 03.05.2016 18:41
Блокчейн-платформа WAVES привлекла $2 млн в первый день раунда pilot10 Новости криптовалют 0 15.04.2016 16:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prezident
На сервере ICQ Поменяли протокол
От Prezident в разделе «Софт»
Аватар James_Bond
mmgp.ru был продан РБК!, HOT NEWS!
От James_Bond в разделе «Юмор»
Аватара нет
graybux - помогите разобраться
От Poxod86 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар inik1080
Аналитический стартап на основе мобильных данных Dalia привлек $7 миллионов
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Изживший тренд или скорая смерть Twitter
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ~XG~
ФГВФЛ начнет выплаты вкладчикам Юнион Стандарт Банка с 10 ноября
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
413,093
Тем
473,728
Сообщений
11,732,892

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube