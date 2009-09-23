“Партия Роста” и блокчейн-платформа Waves запускают инкубатор ICO

Гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов и председатель “Партии Роста” Борис Титов заключили соглашение о создании ICO-генератора “Люди Роста”.
Целью создания совместного проекта является помощь бизнесу из реального сектора экономики в использовании нового финансового инструмента — ICO (Initial Coin Offering). Это инструмент позволяет собрать средства для запуска стартапов и новых проектов с помощью криптовалюты.
Ранее этот способ краудфандинга стал популярным у блокчейн-проектов. Однако сейчас в условиях высоких ставок по кредитам в России реальный бизнес заинтересовался этим инструментом и намерен использовать его для реализации своих бизнес-идей.
Александр Иванов отметил: “Мы рады подписать соглашение с Борисом Титовым. Мы всегда отстаивали подход “блокчейн для людей” и считаем, что наша совместная инициатива открывает еще одну возможность для продвижения технологии блокчейна в широкие массы”.
Сотрудничество между экосистемой “Люди Роста” и платформой Waves началось полгода назад с запуска токена UPcoin. Теперь в соответствии с планомерной поддержкой прогрессивной технологии блокчейна и помощи в освоении предпринимательским сообществом цифровой экономики это сотрудничество выходит на новый уровень.
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