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Китайская CBRC настаивает на регулировании блокчейна на рынке ценных бумаг

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Китайская CBRC настаивает на регулировании блокчейна на рынке ценных бумаг


Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) считает, что для предотвращения потенциальных рисков китайский рынок ценных бумаг нуждается в новых правилах, сфокусированных на блокчейне.
Согласно докладу CBRC, блокчейн поможет упорядочить рынок ценных бумаг Китая, включая первичные размещения акций (IPO), депозиты и транзакции, а также снизить затраты в целом. В то же время авторы подчеркнули, что, по их мнению, является серьезными проблемами в этой области, учитывая развитие технологий.
«Применение блокчейна должно быть согласовано с финансовым сектором. Хаос, связанный с P2P кредитованием в Китае, показал, что быстро развивающаяся технология может опередить финансовое регулирование и принести серьезную угрозу системе», - говорится в докладе.
Кроме того, ссылаясь на мнения регуляторов по ценным бумагам США, Комиссия заявила, что центральное правительство должно взять на себя инициативу по созданию отраслевого стандарта для блокчейна вместо того, чтобы позволить компаниям и организациям делать это самостоятельно.
Ссылаясь на деятельность крупных центральных банков мира, в том числе Банка Англии, который присоединился к проекту Hyperledger, и ЦБ Гонконга, одного из членов консорциума R3, авторы доклада поддерживают международное и отраслевое сотрудничество.
Они также призывают к созданию «регулятивной песочницы», в которой стартапы и компании могут разрабатывать и тестировать новые финансовые продукты в благоприятной обстановке.

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