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Google будет бороться с плохо работающими Android-приложениями в магазине Play

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Google будет бороться с плохо работающими Android-приложениями в магазине Play


Представители Google рассказали, что действия по улучшению окружения Android коснутся не только доработки самой ОС. Будут повышены требования к разработчикам в плане выпуска более качественных приложений. Если программа имеет менее 25% в показателе стабильности, прорисовке графических элементов или энергоэффективности, разработчик получит соответствующее предупреждение. В дальнейшем количество отслеживаемых критериев будет увеличено.

В ближайшем будущем Google начнет сбор статистики о трудностях, с которыми сталкиваются пользователи, использующие контент сервиса Google Play:
- аварийные отказы ПО;
- сообщения ОС о том, что приложение не отзывается;
- программа более часа не позволяет устройству перейти в спящий режим;
- утилита более 10 раз в час выводит устройство из спящего режима;
- отрисовка интерфейса происходит реже 60 кадров в секунду;
- фиксируются подергивания или остановки рендеринга кадров.

Представители Google при этом понимают, что устройства имеют различные технические параметры, поэтому некоторые устройства будут чаще сталкиваться с проблемами. Однако в любом случае действия компании позволят улучшить экосистему Android в целом. Разработчики некачественных программ вредят не только собственному имиджу, но и экосистеме Android в целом. Пока неизвестно, будут ли удаляться программы, которые длительное время имеют низкий рейтинг. На конференции GDC 2017 (тема – разработка игр) представители Google уже упоминали, что плохо оптимизированные программы будут слабее продвигаться в каталоге. Другими словами, если один из показателей рейтинга будет ниже 25%, приложение будет реже демонстрироваться посетителям Google Play.

По материалам 3dnews.ru
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Метки
android, google, play, магазин, рейтинг
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