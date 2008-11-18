Google будет бороться с плохо работающими Android-приложениями в магазине Play

Представители Google рассказали, что действия по улучшению окружения Android коснутся не только доработки самой ОС. Будут повышены требования к разработчикам в плане выпуска более качественных приложений. Если программа имеет менее 25% в показателе стабильности, прорисовке графических элементов или энергоэффективности, разработчик получит соответствующее предупреждение. В дальнейшем количество отслеживаемых критериев будет увеличено.
В ближайшем будущем Google начнет сбор статистики о трудностях, с которыми сталкиваются пользователи, использующие контент сервиса Google Play:
- аварийные отказы ПО;
- сообщения ОС о том, что приложение не отзывается;
- программа более часа не позволяет устройству перейти в спящий режим;
- утилита более 10 раз в час выводит устройство из спящего режима;
- отрисовка интерфейса происходит реже 60 кадров в секунду;
- фиксируются подергивания или остановки рендеринга кадров.
Представители Google при этом понимают, что устройства имеют различные технические параметры, поэтому некоторые устройства будут чаще сталкиваться с проблемами. Однако в любом случае действия компании позволят улучшить экосистему Android в целом. Разработчики некачественных программ вредят не только собственному имиджу, но и экосистеме Android в целом. Пока неизвестно, будут ли удаляться программы, которые длительное время имеют низкий рейтинг. На конференции GDC 2017 (тема – разработка игр) представители Google уже упоминали, что плохо оптимизированные программы будут слабее продвигаться в каталоге. Другими словами, если один из показателей рейтинга будет ниже 25%, приложение будет реже демонстрироваться посетителям Google Play.
По материалам
3dnews.ru