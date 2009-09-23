Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,093 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Документооборот криптобанка Polibius будет построен на блокчейне Emercoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:30
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,011
Благодарностей: 8,288
УГ: 11
КП: 0.230
подарки
награды Волшебный горшочек 
Документооборот криптобанка Polibius будет построен на блокчейне Emercoin


«Polybius Bank» — банковская система нового измерения с использованием самых современных технологий, включая блокчейн и специализированный искусственный интеллект. Идея его создания принадлежит эстонской компании HashCoins.

Возможности первого криптобанка

Одна из задач, которую ставили перед собой создатели проекта — уменьшение расходов на содержание банка за счёт использования самых современных технологий.
Финансовые сервисы Polybius будут полностью интегрированы с международными системами, чтобы предоставлять все необходимые услуги для международных расчётов по всему миру. Банк будет строиться на принципах открытости API и применения зарекомендовавших себя инноваций и сервисов в индустрии платежей и обработки данных. Это настоящая революция в сфере банковского дела.

Вклад Emercoin

Проект разрабатывался больше года международной командой технических специалистов, банкиров и финтех-предпринимателей из пяти европейских стран. Команда Emer принимала активное участие в создании первого криптобанка. Так, на блокчейне Emercoin будет построен банковский документооборот.
В основе блокчейна Emercoin лежит технология NVS, которая позволяет записывать любую информацию в объёме до 20 килобайт. Эти записи обладают такими важными свойствами, как уникальность, возможность передачи и однозначного установления её принадлежности.
В блокчейне Emercoin будут храниться все важные банковские документы, которые могут быть интересны общественности и иметь юридическую значимость. Европейские страны не запрещают использование блокчейна в финансовом институте при условии, что аудитор подтверждает его операционную безопасность.
Emercoin - экосистема решений на блокчейне, представляющая для разработки программ и приложений различные технологии. К примеру, такие как:
EmerSSL — система беспарольной аутентификации в сети интернет.
InfoCard — технология на базе блокчейна Emercoin, позволяющая автоматически заполнять профили пользователей. Используется совместно с EmerSSL.
EmerTTS — система хранения временных штампов на базе блокчейна Emercoin. Сервис позволяет фиксировать в блокчейне время размещения любых документов.
EmerDPO — система бесспорного доказательства права владения.
К тому же все обладатели криптовалюты Emercoin могут стать инвесторами проекта Polybius Bank.

ICO Polybius Bank

31 мая была запущена краудфандинговая кампания (ICO) банка. Приобрести токены-акции Polybius, являющиеся смарт-контрактами, можно будет до 5 июля.
Токен Polybius, он же доля в блокчейне Polybius, дает право на получение прибыли компании. Все держатели токенов имеют право на дивиденды в соответствии со своими долями. 20％ ежегодной прибыли компании будет распределено между всеми проданными токенами.
Через три дня после запуска, сумма сборов краудфандинговой кампании проекта Polybius перевалила за $6 миллионов, необходимые для регистрации и открытия банка Polybius в ЕС. Именно эта сумма, по расчётам Polybius Foundation, требуется для получения полноценной банковской лицензии и запуска в стране Евросоюза. По завершении ICO Polybius Foundation объявит о стране регистрации Polybius Bank. Выбор делается между Литвой, Люксембургом, Финляндией и Швейцарией.
На 6 июня 2017 года, сумма сборов уже перевалила за $10 млн.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Крыму будет построен птицеводческий комплекс Юлиан Тарасенко Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.04.2017 10:49
Deloitte представил DocSensus - документооборот на блокчейне upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.03.2017 10:50
"Северный поток" (2) не будет построен в срок realnotstory Политика и экономика 4 25.01.2017 19:23
Команда HashCoins представила сервис учета транспортных средств на блокчейне Emercoin moskva Новости криптовалют 0 05.12.2016 17:01
ООН будет использовать криптовалюту Emercoin для своего проекта Alex077 Новости криптовалют 0 30.09.2016 16:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Visa открывает центр исследований в индийской «Силиконовой долине»
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jansen
Демоны! В России работает 666 банков
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар NesoR
Буки доигрались!
От NesoR в разделе «Прогнозы»
Аватар EXS.SU
В каком Хайпе есть внутренние обменники?
От EXS.SU в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар assss
ВЭБ за первое полугодие увеличил пенсионные накопления "молчунов" на 12,2%
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар troya61
EIAF, пр. №2. Доходные группы под мастер логином.
От troya61 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
413,093
Тем
473,728
Сообщений
11,732,892

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube