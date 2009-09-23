Документооборот криптобанка Polibius будет построен на блокчейне Emercoin

«Polybius Bank» — банковская система нового измерения с использованием самых современных технологий, включая блокчейн и специализированный искусственный интеллект. Идея его создания принадлежит эстонской компании HashCoins.
Возможности первого криптобанка
Одна из задач, которую ставили перед собой создатели проекта — уменьшение расходов на содержание банка за счёт использования самых современных технологий.
Финансовые сервисы Polybius будут полностью интегрированы с международными системами, чтобы предоставлять все необходимые услуги для международных расчётов по всему миру. Банк будет строиться на принципах открытости API и применения зарекомендовавших себя инноваций и сервисов в индустрии платежей и обработки данных. Это настоящая революция в сфере банковского дела.
Вклад Emercoin
Проект разрабатывался больше года международной командой технических специалистов, банкиров и финтех-предпринимателей из пяти европейских стран. Команда Emer принимала активное участие в создании первого криптобанка. Так, на блокчейне Emercoin будет построен банковский документооборот.
В основе блокчейна Emercoin лежит технология NVS, которая позволяет записывать любую информацию в объёме до 20 килобайт. Эти записи обладают такими важными свойствами, как уникальность, возможность передачи и однозначного установления её принадлежности.
В блокчейне Emercoin будут храниться все важные банковские документы, которые могут быть интересны общественности и иметь юридическую значимость. Европейские страны не запрещают использование блокчейна в финансовом институте при условии, что аудитор подтверждает его операционную безопасность.
Emercoin - экосистема решений на блокчейне, представляющая для разработки программ и приложений различные технологии. К примеру, такие как:
EmerSSL — система беспарольной аутентификации в сети интернет.
InfoCard — технология на базе блокчейна Emercoin, позволяющая автоматически заполнять профили пользователей. Используется совместно с EmerSSL.
EmerTTS — система хранения временных штампов на базе блокчейна Emercoin. Сервис позволяет фиксировать в блокчейне время размещения любых документов.
EmerDPO — система бесспорного доказательства права владения.
К тому же все обладатели криптовалюты Emercoin могут стать инвесторами проекта Polybius Bank.
ICO Polybius Bank
31 мая была запущена краудфандинговая кампания (ICO) банка. Приобрести токены-акции Polybius, являющиеся смарт-контрактами, можно будет до 5 июля.
Токен Polybius, он же доля в блокчейне Polybius, дает право на получение прибыли компании. Все держатели токенов имеют право на дивиденды в соответствии со своими долями. 20％ ежегодной прибыли компании будет распределено между всеми проданными токенами.
Через три дня после запуска, сумма сборов краудфандинговой кампании проекта Polybius перевалила за $6 миллионов, необходимые для регистрации и открытия банка Polybius в ЕС. Именно эта сумма, по расчётам Polybius Foundation, требуется для получения полноценной банковской лицензии и запуска в стране Евросоюза. По завершении ICO Polybius Foundation объявит о стране регистрации Polybius Bank. Выбор делается между Литвой, Люксембургом, Финляндией и Швейцарией.
На 6 июня 2017 года, сумма сборов уже перевалила за $10 млн.
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