Виталик Бутерин о масштабировании Эфириума, азиатском буме и краудсейлах



В интервью, данном порталу Bitcoin Magazine, Виталик Бутерин обсуждает вопросы масштабирования Эфириума и его растущую популярность в Азии, а также высказывает свое мнение по поводу экосистемы ICO.

В конце мая, разработчики Ethlance – платформы поиска вакансий на блокчейне Эфириума, стали получать сообщения от недовольных фрилансеров – участников системы. Двенадцать месяцев назад, когда цена эфира была около 14 долларов, выполнение смарт-контракта, создающего профиль пользователя, стоило меньше доллара.

Теперь, когда эфир стоит больше 300 долларов, создание профиля фрилансера на Ethlance обойдется почти в 10 долларов. Вопросы применения DApps (децентрализованных приложений) и рост комиссий в блокчейне Эфириума стали причиной серьезной озабоченности в сообществе – опасения по поводу масштабирования сети звучат все чаще.

В обсуждениях масштабирования Эфириума всплыло высказывание Бутерина в интервью Epicenter в декабре 2014 года:

В Интернете Денег транзакция не может стоить 5 центов. Это абсурд.

Сейчас, в среднем, комиссия стоит больше доллара, а ее медианная цена составляет 0.05 доллара, те самые, что Бутерин называл «абсурдом».



Масштабирование децентрализованных приложений



По поводу проблем со стоимостью газа, которые испытывает Ethlance и ряд других разработчиков Dapps, Бутерин объясняет:

«Даже сейчас существует множество Dapps и контрактов, выполнение которых неэффективно. К примеру, многие приложения создают отдельный контракт для каждого пользователя, а это лишние килобайты данных, которые обходятся в несколько миллионов единиц газа».

Нет необходимости выполнять сотни копий одной и той же логики или контракта. Смарт-контракт, в котором применяются уже разработанные эффективные методы, позволит существенно снизить цены газа. Оценка Бутерина – повышение эффективности кода может сэкономить от 50 до 90% цены газа.

По словам Бутерина, разработчики Фонда Эфириума обратились к майнерам с просьбой снизить цену газа, и многие согласились. Минимальная цена газа снизилась, так что теперь не приходится платить 8 долларов за небольшой контракт. Осталась проблема кошельков, которые не всегда отслеживают минимальную цену газа, при которой транзакция гарантированно проходит, однако ее можно выставить вручную, согласно ethgasstation. Тем не менее, это краткосрочное решение. Бутерин уверен, что единственный способ поддерживать низкие цены газа в долгосрочной перспективе – это масштабирование сети.

Согласно дорожной карте Фонда Эфириума, важным шагом на пути к неограниченной масштабируемости станет переключение протокола консенсуса Эфириума с PoW на PoS.

Подобно тому, как хардфорк TheDAO привел с образованию Ethereum Classic, новый хардфорк может привести к еще одному расколу. Ethereum Classic сейчас имеет пятую по величине капитализацию среди криптовалют.

Бутерин признает, что в сообществе существуют опасения по поводу еще одного раскола сети.

Я полагаю, что те, кто резко настроен против PoS, уже перебрались в сообщество Ethereum Classic, так что маловероятно, что сколько-нибудь значительное количество участников захочет устроить новый раскол во время хардфорка Casper. Я убежден в этом.

В отношении развития всей экосистемы Эфириума, прогресс постоянный, хотя идет он и не такими темпами, как того хотели бы пользователи:

Многое из того, что мы планируем в релизах Metropolis и Serenity: приватность транзакций, PoS и шардинг, требуют больше времени, чем мы рассчитывали, но, в то же время результаты, которые мы получаем, лучше тех, на которые мы рассчитывали.

Бутерин добавил, что в течение последних двух лет несколько непредвиденных событий (вероятно, имеются в виду атаки на сеть во второй половине 2016 года) заставили внести в протокол множество изменений, которые существенно повысили надежность сети.



Спрос на Эфириум в Азии растет



Южная Корея стала крупнейшим мировым рынком эфира с долей 19%, обойдя США и Китай по дневному торговому обороту. Китай, через несколько дней после того, как его крупнейшие биржи добавили поддержку Эфириума, стал претендентом на первые места на рынке.

Эфириум находится в центре внимания университетов, правительственных агентств и даже Китайского Монетного Двора. Представитель китайского центробанка заявила, что Эфириум движется в правильном направлении, высоко оценив весь проект.

Enterprise Ethereum Alliance (EEA), объединяющий компании из списка Forbes 500, стартапы, академические институты и разработчиков технологий, анонсировал свою экспансию в Китай, и открыл офис в Ханьчжоу. Новая лаборатория должна обеспечить инфраструктуру Эфириума китайским компаниям. Комментарий Бутерина:

В Китае существует крупное сообщество Эфириума; несколько компаний из Шанхая и Ханьчжоу работают над проектами Эфириума уже два года. В целом, сообщество растет. [...]

До недавнего времени китайское криптовалютное сообщество было почти полностью сосредоточено на Биткойне, однако, в последнее время ситуация изменилась. Сейчас многие имеют интересы не только в Биткойне, но и в Эфириуме. Мне нравится, что с прошлого года растет интерес не только к купле-продаже криптовалют, но и к их использованию при создании приложений.

Бутерин сказал, что разработчики Эфириума делают все от них зависящее, чтобы оправдать ожидания инвесторов.

Действительно, успех Эфириума оказывает дополнительное давление на разработчиков основного протокола. Сообщество ожидает многого и мы стараемся соответствовать.



Бутерин о краудсейлах



Растущий невиданными темпами рынок ICO, предлагающий новые возможности инвесторам и стартапам, не вызывает у Бутерина отторжения, которое в последнее время высказывают многие участники сообщества:

Я положительно отношусь к модели ICO, в особенности, сочетающим финансовую ценность с компонентами реального мира. Общая идея заключается в том, что мы создаем экономику микро-токенов и даем людям возможность владения предприятием, хотя бы и его «микро» частью. Я думаю, что это очень интересная и многообещающая идея.

Во многих стартапах, собирающихся проводить ICO или уже завершивших, Бутерин состоит советником или является инвестором. Примеры тому – проект TenX или WeTrust.



Источник В интервью, данном порталу Bitcoin Magazine, Виталик Бутерин обсуждает вопросы масштабирования Эфириума и его растущую популярность в Азии, а также высказывает свое мнение по поводу экосистемы ICO.В конце мая, разработчики Ethlance – платформы поиска вакансий на блокчейне Эфириума, стали получать сообщения от недовольных фрилансеров – участников системы. Двенадцать месяцев назад, когда цена эфира была около 14 долларов, выполнение смарт-контракта, создающего профиль пользователя, стоило меньше доллара.Теперь, когда эфир стоит больше 300 долларов, создание профиля фрилансера на Ethlance обойдется почти в 10 долларов. Вопросы применения DApps (децентрализованных приложений) и рост комиссий в блокчейне Эфириума стали причиной серьезной озабоченности в сообществе – опасения по поводу масштабирования сети звучат все чаще.В обсуждениях масштабирования Эфириума всплыло высказывание Бутерина в интервью Epicenter в декабре 2014 года:В Интернете Денег транзакция не может стоить 5 центов. Это абсурд.Сейчас, в среднем, комиссия стоит больше доллара, а ее медианная цена составляет 0.05 доллара, те самые, что Бутерин называл «абсурдом».По поводу проблем со стоимостью газа, которые испытывает Ethlance и ряд других разработчиков Dapps, Бутерин объясняет:«Даже сейчас существует множество Dapps и контрактов, выполнение которых неэффективно. К примеру, многие приложения создают отдельный контракт для каждого пользователя, а это лишние килобайты данных, которые обходятся в несколько миллионов единиц газа».Нет необходимости выполнять сотни копий одной и той же логики или контракта. Смарт-контракт, в котором применяются уже разработанные эффективные методы, позволит существенно снизить цены газа. Оценка Бутерина – повышение эффективности кода может сэкономить от 50 до 90% цены газа.По словам Бутерина, разработчики Фонда Эфириума обратились к майнерам с просьбой снизить цену газа, и многие согласились. Минимальная цена газа снизилась, так что теперь не приходится платить 8 долларов за небольшой контракт. Осталась проблема кошельков, которые не всегда отслеживают минимальную цену газа, при которой транзакция гарантированно проходит, однако ее можно выставить вручную, согласно ethgasstation. Тем не менее, это краткосрочное решение. Бутерин уверен, что единственный способ поддерживать низкие цены газа в долгосрочной перспективе – это масштабирование сети.Согласно дорожной карте Фонда Эфириума, важным шагом на пути к неограниченной масштабируемости станет переключение протокола консенсуса Эфириума с PoW на PoS.Подобно тому, как хардфорк TheDAO привел с образованию Ethereum Classic, новый хардфорк может привести к еще одному расколу. Ethereum Classic сейчас имеет пятую по величине капитализацию среди криптовалют.Бутерин признает, что в сообществе существуют опасения по поводу еще одного раскола сети.Я полагаю, что те, кто резко настроен против PoS, уже перебрались в сообщество Ethereum Classic, так что маловероятно, что сколько-нибудь значительное количество участников захочет устроить новый раскол во время хардфорка Casper. Я убежден в этом.В отношении развития всей экосистемы Эфириума, прогресс постоянный, хотя идет он и не такими темпами, как того хотели бы пользователи:Многое из того, что мы планируем в релизах Metropolis и Serenity: приватность транзакций, PoS и шардинг, требуют больше времени, чем мы рассчитывали, но, в то же время результаты, которые мы получаем, лучше тех, на которые мы рассчитывали.Бутерин добавил, что в течение последних двух лет несколько непредвиденных событий (вероятно, имеются в виду атаки на сеть во второй половине 2016 года) заставили внести в протокол множество изменений, которые существенно повысили надежность сети.Южная Корея стала крупнейшим мировым рынком эфира с долей 19%, обойдя США и Китай по дневному торговому обороту. Китай, через несколько дней после того, как его крупнейшие биржи добавили поддержку Эфириума, стал претендентом на первые места на рынке.Эфириум находится в центре внимания университетов, правительственных агентств и даже Китайского Монетного Двора. Представитель китайского центробанка заявила, что Эфириум движется в правильном направлении, высоко оценив весь проект.Enterprise Ethereum Alliance (EEA), объединяющий компании из списка Forbes 500, стартапы, академические институты и разработчиков технологий, анонсировал свою экспансию в Китай, и открыл офис в Ханьчжоу. Новая лаборатория должна обеспечить инфраструктуру Эфириума китайским компаниям. Комментарий Бутерина:В Китае существует крупное сообщество Эфириума; несколько компаний из Шанхая и Ханьчжоу работают над проектами Эфириума уже два года. В целом, сообщество растет. [...]До недавнего времени китайское криптовалютное сообщество было почти полностью сосредоточено на Биткойне, однако, в последнее время ситуация изменилась. Сейчас многие имеют интересы не только в Биткойне, но и в Эфириуме. Мне нравится, что с прошлого года растет интерес не только к купле-продаже криптовалют, но и к их использованию при создании приложений.Бутерин сказал, что разработчики Эфириума делают все от них зависящее, чтобы оправдать ожидания инвесторов.Действительно, успех Эфириума оказывает дополнительное давление на разработчиков основного протокола. Сообщество ожидает многого и мы стараемся соответствовать.Растущий невиданными темпами рынок ICO, предлагающий новые возможности инвесторам и стартапам, не вызывает у Бутерина отторжения, которое в последнее время высказывают многие участники сообщества:Я положительно отношусь к модели ICO, в особенности, сочетающим финансовую ценность с компонентами реального мира. Общая идея заключается в том, что мы создаем экономику микро-токенов и даем людям возможность владения предприятием, хотя бы и его «микро» частью. Я думаю, что это очень интересная и многообещающая идея.Во многих стартапах, собирающихся проводить ICO или уже завершивших, Бутерин состоит советником или является инвестором. Примеры тому – проект TenX или WeTrust.

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