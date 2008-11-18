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В Почте Mail.Ru появились умные механизмы для категоризации входящих

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Старый Сегодня, 10:25
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Имя: Ростислав
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В Почте Mail.Ru появились умные механизмы для категоризации входящих


Mail.Ru Group внедрила в свой почтовый сервис новый инструмент, который поможет пользователям сортировать входящие сообщения. В основе умного механизма лежит алгоритм Machine Learning. Из входящих сообщений будут выделяться письма, которые содержат важную информацию – подтверждение регистрации, сообщения из банка, инструкции для смены пароля и т.п. Такие письма помечаются специальной иконкой, также можно быстро отфильтровать все такие сообщения.

Важные письма делятся на пять категорий: «билеты», «регистрации», «путешествия», «финансы» и «заказы». В дальнейшем будут добавляться другие категории. Каждая категория отмечается собственной иконкой, кроме того при работе с поиском также можно указывать конкретную категорию.

Доработана функция отписки от информационных рассылок. Даже если отправитель сообщения не указал нужные параметры (например, не указан list-unsubscribe), система по определенным признакам все равно будет классифицировать сообщение как рассылку. Кнопка «Отписаться» и метка «Рассылка» перенесены на более видное место – в верхнюю часть письма. Это позволяет получателю отказаться от данной рассылки буквально нажатием одной кнопки.

Новая опция облегчит жизнь не только рядовым пользователям, но и сервисам, которые оформляют рассылки по всем правилам. Бывает так, что организация полноценно оформила рассылку, указав все необходимые параметры (list-unsubscribe, double opt-in и т.д.). Однако пользователю просто стала не нужна данная тема, но не найдя кнопки «Отписаться», он просто помечает письмо как спам. В итоге легальная рассылка теряет рейтинг. После изменений такая ситуация будет возникать гораздо реже.

По материалам internet.cnews.ru
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Метки
mail.ru, письмо, почта, рассылка, сортировка
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