В Почте Mail.Ru появились умные механизмы для категоризации входящих

Mail.Ru Group внедрила в свой почтовый сервис новый инструмент, который поможет пользователям сортировать входящие сообщения. В основе умного механизма лежит алгоритм Machine Learning. Из входящих сообщений будут выделяться письма, которые содержат важную информацию – подтверждение регистрации, сообщения из банка, инструкции для смены пароля и т.п. Такие письма помечаются специальной иконкой, также можно быстро отфильтровать все такие сообщения.
Важные письма делятся на пять категорий: «билеты», «регистрации», «путешествия», «финансы» и «заказы». В дальнейшем будут добавляться другие категории. Каждая категория отмечается собственной иконкой, кроме того при работе с поиском также можно указывать конкретную категорию.
Доработана функция отписки от информационных рассылок. Даже если отправитель сообщения не указал нужные параметры (например, не указан list-unsubscribe), система по определенным признакам все равно будет классифицировать сообщение как рассылку. Кнопка «Отписаться» и метка «Рассылка» перенесены на более видное место – в верхнюю часть письма. Это позволяет получателю отказаться от данной рассылки буквально нажатием одной кнопки.
Новая опция облегчит жизнь не только рядовым пользователям, но и сервисам, которые оформляют рассылки по всем правилам. Бывает так, что организация полноценно оформила рассылку, указав все необходимые параметры (list-unsubscribe, double opt-in и т.д.). Однако пользователю просто стала не нужна данная тема, но не найдя кнопки «Отписаться», он просто помечает письмо как спам. В итоге легальная рассылка теряет рейтинг. После изменений такая ситуация будет возникать гораздо реже.
По материалам
internet.cnews.ru