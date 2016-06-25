Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITPALAS LTD - bitpalas.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:18
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,287
Благодарностей: 1,247
УГ: 13
КП: 0.420
подарки
BITPALAS LTD - bitpalas.biz
Я не админ!
Старт проекта 12.06.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
О BITPALAS.BIZ

Добро пожаловать на сайт BitPalas Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно в поисках надежных и выгодных инвестиций. Да, вы как раз в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает доверительное управление активами высшего качества на основе иностранной валюты и прибыльную торговлю через Bitcoin обменов. Там нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль с большими колебаниями цен на Bitcoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будет приняты всеми, кто использует криптовалюту и знает о его фантастических перспективах. Присоединяйтесь к нашей компании сегодня и начать зарабатывать высокую прибыль!
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Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка

Официальная компания

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting provider: TOV Highload Systems
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ns17.strongns.biz
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ns17.strongns.net
ns1.strongns.net
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

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Мой вклад:1BTC
Hash : 7802cd71b24b77173c752c589f055441fbfad2f5db742e209e e57afe1e544fed
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STARBIT - 0.16% в час - рефбек 4% от депа
davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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