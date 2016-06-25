BITPALAS LTD - bitpalas.biz

Добро пожаловать на сайт BitPalas Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно в поисках надежных и выгодных инвестиций. Да, вы как раз в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает доверительное управление активами высшего качества на основе иностранной валюты и прибыльную торговлю через Bitcoin обменов. Там нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль с большими колебаниями цен на Bitcoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будет приняты всеми, кто использует криптовалюту и знает о его фантастических перспективах. Присоединяйтесь к нашей компании сегодня и начать зарабатывать высокую прибыль!
Тарифные планы:
10%
ЕЖЕДНЕВНО
НАВСЕГДА
мин 0,001 BTCмакс 5 BTC
12%
ЕЖЕДНЕВНО
НАВСЕГДА
мин 5,001 BTCмакс 30 BTC
15%
ЕЖЕДНЕВНО
НАВСЕГДА
мин 30.001BTCмакс 300 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка