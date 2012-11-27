Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 238 Благодарностей: 25 УГ: 1 КП: 0.092

7 секретов Facebook’a, о которых вы вряд ли слышали ранее

Сейчас Facebook является самой популярной социальной сетью в мире, которая привлекает 1.28 миллиарда пользователей каждый день. Некоторые люди знают, как данная социальная сеть устроена с технической стороны, но существуют другие, менее известные факты об этой компании. Что же, сегодня я вам расскажу о них, поехали!



Как Цукерберг нанимает и увольняет работников?





Один из принципов Марка Цукерберга, как руководителя, звучит так: “необходимо нанимать на работу только тех людей, для которых вы сами хотели бы работать”. Так же Марк предпочитает видеть в своей компании молодых вундеркиндов, объясняя это тем, что он считает молодых людей с техническим образованием намного умнее, чем уже взрослые люди с тем же техническим образованием. К тому же, с молодыми людьми намного проще найти общий язык, следует, и направлять их будет проще.



Некоторые работники Facebook рассказывают, что Цукерберг ходит по офису с самурайским мечом и шутливо угрожает расправой тем людям, которые плохо работают. Так же работники делятся очень ценной информацией, говоря, что одним из лучших талантов Марка, как руководителя, является умение увольнять людей.



Важно понять, что бездельники будут лишь разрушать вашу компанию изнутри, поэтому лучше быть строгим с плохими работниками, но в то же время добрым с хорошими.



Взломав Facebook, вы можете получить рабочее место в этой компании





В 2005 году, парень, по имени Крис Путнам, взломал Facebook и изменил профили тысячи пользователей так, что они выглядели, как изображения MySpace. К сожалению, в результате многие контактные данные пользователей были просто-напросто потеряны, что уже могло привлечь Криса к уголовной ответственности. В итоге, парня нашли, и, Дастин Московиц(главный операционный директор Facebook) нанял его инженером в свою компанию. Естественно, Путнаму повезло.



В 2004 году была похожая история, когда парень взломал MySpace. Главное начальство компании предложило ему дать интервью, на что он согласился. В итоге, когда паренёк приехал в Лос-Анджелес, его арестовали.



Цукерберг является дальтоником





Задумывались ли вы ранее, почему Facebook сделан именно в синих тонах? Оказывается, что расцветка самой популярной социальной сети тоже несет какую-то смысловую нагрузку о своем создателе.



Цукерберг дальтоник: он четко видит синий цвет, а вот с красным и зеленым – проблемы… Потому, Facebook сделали в синих тонах. Так же Марк говорит, что, по его мнению, синий цвет является самым богатым, ведь он символизирует надежность, ответственность, доверие и безопасность. По словам Цукерберга, все эти качества имеются в работниках Facebook, поэтому и их социальная сеть является самой лучшей.



Кураторы Facebook имеют политическую предрасположенность





Данный пункт является довольно сомнительным, но все же…

В 2016 году, от новостного издания Gizmodo, которое продвигает свои новости в сети Facebook, поступила информация, что кураторы данной социальной сети просят авторов Gizmodo затрагивать определенные темы в своих статьях, или же наоборот, избегать обсуждения других тем.



Кураторы просили обсуждать такие либеральные вопросы, как “Жизнь афроамериканцев”. А вот те статьи, в которых поднимались правые или республиканские вопросы, наоборот не приветствовались кураторами Facebook.



Собственно, данное событие и вызвало определенные дебаты, которые начались в 2016 году и продолжаются до сих пор.



Основатель Facebook зарабатывает 1 доллар в год





В то время, как зарплаты многих топ-менеджеров других компаний составляют немыслимые суммы денег, генеральный директор Facebook, Марк Цукерберг, зарабатывает всего лишь 1 доллар в год. Он так же отрицает наличие каких-либо посторонних источников дохода. Когда в 2013 году Цукерберг сделал заявление по поводу своего ежегодного заработка, он объяснил свой отказ от огромной зарплаты тем, что за годы существования Facebook он и так успел сколотить состояние и теперь сосредоточился на филантропии.



Конечно, компания до сих пор оплачивает путешествия и охрану Марка, а его состояние, по данным от Forbes, сейчас составляет 62.4 миллиарда долларов.



Программа “Bug Hunters”





Facebook запустил довольно интересную программу, которая называется “Bug Hunters”, которая является своеобразным элементом безопасности. Допустим, вы нашли реальный баг сайта. Тогда, вы можете получить как минимум 500 долларов, если сообщите о данном баге администрации Facebook.



Любой человек, из любого уголка мира, может попытаться найти баг в социальной сети Facebook, и, в случае успеха, получить за это деньги. В Индии наибольшее количество “охотников на ошибки” в мире. Далее следует Америка, затем Россия, Бразилия и Великобритания. В марте 2016 года 22-летний инженер сферы безопасности из Индии получил 15 тысяч долларов за обнаружение довольно интересного бага в сети Facebook. Суть заключалась в том, что вы могли получить доступ к такой личной информации, как фотографии, сообщения, кредитные или дебетовые карты другого пользователя без его ведома.



Теория о рукопожатиях





Помните теорию, которая называлась: “Теория шести рукопожатий”? Да-да, в которой говорится, что все люди в этом мире знакомы, правда не лично, а через других своих знакомых. То есть, допустим, у нас существуют два человека. Между ними могут находиться максимум 5 других людей, которые знакомы между собой. Выходит, что вы знаете второго человека, а пятый знает шестого, хотя пятый в свою очередь знает четвертого, а четвертый третьего, и т.д. В итоге, мы имеем “шесть рукопожатий”, через которые все люди этого мира могут быть знакомыми.



Ну так вот, забудьте об этой теории. Статистика Facebook на момент 2016 показывает, что благодаря их социальной сети люди знакомы не через 4-ых других знакомых, а через 3.57 знакомых. Довольно серьезное заявление, если говорить о масштабах целой планеты, согласитесь.



Facebook всегда заявлял, что он стремится сделать мир более открытым и связанным. Похоже, они уже преуспели в данном деле.



Вывод





У работников компании Facebook очень много интересных и революционных идей, которые делают жизнь людей только лучше. Так что, все в ваших руках, ведь ничто кроме лени не может помешать вам стать таким же крутым, как Цукерберг.

Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Сейчасявляется самой популярной социальной сетью в мире, которая привлекаетмиллиарда пользователей каждый день. Некоторые люди знают, как данная социальная сеть устроена с технической стороны, но существуют другие, менее известные факты об этой компании. Что же, сегодня я вам расскажу о них, поехали!Один из принципов Марка Цукерберга, как руководителя, звучит так: “”. Так же Марк предпочитает видеть в своей компании молодых вундеркиндов, объясняя это тем, что он считает молодых людей с техническим образованием намного умнее, чем уже взрослые люди с тем же техническим образованием. К тому же, с молодыми людьми намного проще найти общий язык, следует, и направлять их будет проще.Некоторые работники Facebook рассказывают, что Цукерберг ходит по офису с самурайским мечом и шутливо угрожает расправой тем людям, которые плохо работают. Так же работники делятся очень ценной информацией, говоря, что одним из лучших талантов Марка, как руководителя, является умение увольнять людей.Важно понять, что бездельники будут лишь разрушать вашу компанию изнутри, поэтому лучше быть строгим с плохими работниками, но в то же время добрым с хорошими.В 2005 году, парень, по имени, взломал Facebook и изменил профили тысячи пользователей так, что они выглядели, как изображения MySpace. К сожалению, в результате многие контактные данные пользователей были просто-напросто потеряны, что уже могло привлечь Криса к уголовной ответственности. В итоге, парня нашли, и,(главный операционный директор Facebook) нанял его инженером в свою компанию. Естественно, Путнаму повезло.В 2004 году была похожая история, когда парень взломал MySpace. Главное начальство компании предложило ему дать интервью, на что он согласился. В итоге, когда паренёк приехал в Лос-Анджелес, его арестовали.Задумывались ли вы ранее, почему Facebook сделан именно в синих тонах? Оказывается, что расцветка самой популярной социальной сети тоже несет какую-то смысловую нагрузку о своем создателе.Цукерберг дальтоник: он четко видит синий цвет, а вот с красным и зеленым – проблемы… Потому, Facebook сделали в синих тонах. Так же Марк говорит, что, по его мнению, синий цвет является самым богатым, ведь он символизирует надежность, ответственность, доверие и безопасность. По словам Цукерберга, все эти качества имеются в работниках Facebook, поэтому и их социальная сеть является самой лучшей.Данный пункт является довольно сомнительным, но все же…В 2016 году, от новостного издания, которое продвигает свои новости в сети Facebook, поступила информация, что кураторы данной социальной сети просят авторов Gizmodo затрагивать определенные темы в своих статьях, или же наоборот, избегать обсуждения других тем.Кураторы просили обсуждать такие либеральные вопросы, как “Жизнь афроамериканцев”. А вот те статьи, в которых поднимались правые или республиканские вопросы, наоборот не приветствовались кураторами Facebook.Собственно, данное событие и вызвало определенные дебаты, которые начались в 2016 году и продолжаются до сих пор.В то время, как зарплаты многих топ-менеджеров других компаний составляют немыслимые суммы денег, генеральный директор Facebook, Марк Цукерберг, зарабатывает всего лишь 1 доллар в год. Он так же отрицает наличие каких-либо посторонних источников дохода. Когда в 2013 году Цукерберг сделал заявление по поводу своего ежегодного заработка, он объяснил свой отказ от огромной зарплаты тем, что за годы существования Facebook он и так успел сколотить состояние и теперь сосредоточился на филантропии.Конечно, компания до сих пор оплачивает путешествия и охрану Марка, а его состояние, по данным от Forbes, сейчас составляетFacebook запустил довольно интересную программу, которая называется “”, которая является своеобразным элементом безопасности. Допустим, вы нашли реальный баг сайта. Тогда, вы можете получить как минимум, если сообщите о данном баге администрации Facebook.Любой человек, из любого уголка мира, может попытаться найти баг в социальной сети Facebook, и, в случае успеха, получить за это деньги. В Индии наибольшее количество “охотников на ошибки” в мире. Далее следует Америка, затем Россия, Бразилия и Великобритания. В марте 2016 года 22-летний инженер сферы безопасности из Индии получил 15 тысяч долларов за обнаружение довольно интересного бага в сети Facebook. Суть заключалась в том, что вы могли получить доступ к такой личной информации, как фотографии, сообщения, кредитные или дебетовые карты другого пользователя без его ведома.Помните теорию, которая называлась: “”? Да-да, в которой говорится, что все люди в этом мире знакомы, правда не лично, а через других своих знакомых. То есть, допустим, у нас существуют два человека. Между ними могут находиться максимум 5 других людей, которые знакомы между собой. Выходит, что вы знаете второго человека, а пятый знает шестого, хотя пятый в свою очередь знает четвертого, а четвертый третьего, и т.д. В итоге, мы имеем “шесть рукопожатий”, через которые все люди этого мира могут быть знакомыми.Ну так вот, забудьте об этой теории. Статистика Facebook на момент 2016 показывает, что благодаря их социальной сети люди знакомы не через 4-ых других знакомых, а через 3.57 знакомых. Довольно серьезное заявление, если говорить о масштабах целой планеты, согласитесь.Facebook всегда заявлял, что он стремится сделать мир более открытым и связанным. Похоже, они уже преуспели в данном деле.У работников компании Facebook очень много интересных и революционных идей, которые делают жизнь людей только лучше. Так что, все в ваших руках, ведь ничто кроме лени не может помешать вам стать таким же крутым, как Цукерберг.------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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