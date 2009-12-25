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Инвестор Джим Роджерс предупреждает о приближении сокрушительного финансового кризиса

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Инвестор Джим Роджерс предупреждает о приближении сокрушительного финансового кризиса

Известный инвестор Джим Роджерс предсказывает колоссальный финансовый кризис, который, по его мнению, разразится в ближайшие 2 года. По словам Роджерса, грядущий коллапс будет серьезнее, чем все предыдущие кризисы, которые ему довелось пережить.

На фондовых рынках США продолжат надуваться пузыри. Затем они лопнут и нам всем следует опасаться того, что за этим последует, — предупреждает Роджерс.

По словам инвестора, начала финансового обвала следует ожидать в конце текущего года или в начале следующего. Роджерс считает, что подобные кризисы раскручиваются по спирали и могут начаться с чего-то не слишком значительного в мировом масштабе, постепенно затягивая все больше стран и компаний в свою воронку. Все может начаться с малого, например с кризиса в отдельно-взятой маленькой стране, за которой никто пристально не наблюдает. По мнению инвестора, этот кризис станет самым существенным из тех, что ему довелось пережить.

В ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли, что европейская цивилизация уже медленно погружается в эту воронку, а пузыри лишь являются индикаторами финансового хаоса, Роджерс ответил:

Именно поэтому я переехал в Китай. Мои дети учат мандаринский из-за того, что вскоре грядет. Мы увидим, как рухнут некоторые правительства. Будут опустошены некоторые страны. В прошлый раз это была Исландия. В этот раз их будет больше… Исчезнут какие-то политические партии. Мы увидим, как падут финансовые институты, которые существовали веками….

Что касается криптовалют, ранее, в мае текущего года, он заявлял, что пристально следит за ними, но пока не покупает, так как “никогда до конца не понимал этого явления”, и вместо этого инвестирует в японские и российские акции.

Напомним, недавно мы уже писали о схожем прогнозе другого известного инвестора Майка Мэлони, который также предсказал значительный финасовый кризис, который охватит сразу многие рынки. В отличие от Роджерса, в преддверии финансового хаоса, Мэлони рекомендовал вкладывать средства в золото и криптовалюты, в частности, в биткойны.

“Всем нужна альтернативная денежная система, которая четко работает и такие уже существуют на сегодняшний день. Они называются криптовалютами. Все началось с биткойна. Затем было несколько других У меня есть некоторые из них. Не так уж много у меня криптовалюты, но я считаю, что иметь ее необходимо, на случай коллапса монетарной системы, в таком случае, вы сможете обмениваться деньгами напрямую, даже на далекие расстояния”, — рассказал Мэлони.

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Метки
кризис, криптовалюты, фондовый рынок сша
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