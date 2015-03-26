Система ИИ AI-Math написала эказамен в 12 раз быстрее

Система ИИ, под названием AI-Maths, завершила математическую часть ежегодных китайских университетских экзаменов в 12 раз быстрее, чем обычно требуется для завершения.
Система ИИ AI-Maths (высокий черный ящик, содержащий 11 серверов), прошла две версии теста: 1-й тест провинции Чэнду и 2-й тест провинции Сычуань.
На первом тесте за 22 минуты этот робот набрал 105 балов из 150 возможных, во второй версии роботу удалось набрать 100 балов за 10 минут, пекинские студенты в прошлом году в среднем показали результат в 109 балов. Ученики имеют два часа для завершения теста.
Система ИИ AI-Maths была разработана в 2014 году китайской компанией Zhunxingyunxue Technology, с использованием больших данных, искусственного интеллекта и технологий распознавания естественного языка.
Выступая перед китайским государственным информационным агентством Синьхуа, Лин Хуэй, генеральный директор компании сказал: «Я надеюсь, что в следующем году машина сможет улучшить свою производительность по логическим рассуждениям и компьютерным алгоритмами, и получит более 130 баллов.
ИИ прошел только один с четырех предметов в решающем вступительном экзамене, остальные трое - китайский, иностранный язык и один всеобъемлющий тест в области гуманитарных наук или науки.
Робот быстрее разбирается в числах, чем люди, но с языками у него проблема.
«Например, робот с трудом понимал слова "ученик" и "учитель", и не мог правильно ответить на вопрос теста», - добавил Лин Хуэй.
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Специально для mmgp.ru