Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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viible.com - Viible

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 04:31
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,363
Благодарностей: 110
УГ: 6
КП: 0.049
viible.com - Viible

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.06.2017




Цитата:
Viible - это международный инвестиционный проект.

Наш проект позволит Вам погрузиться в увлекательный мир бизнеса и зарабатывать реальные деньги.
Занимайтесь любимыми делами, наслаждайтесь жизнью. А управление деньгами доверьте проекту!
Проект создан грамотными программистами и опытными дизайнерами, в итоге Вы получаете эффективную и самое главное, честную прибыль.
Для того чтобы начать зарабатывать, нужно всего лишь пройти простую регистрацию.
Весь процесс проекта "Viible" построен таким образом, чтобы каждый участник игры мог покупать различную недвижимость на выбор.
Чем дороже стоит недвижимость, тем больше она принесет вам дохода.
Интерфейс игры интуитивно понятен и информативен для любого участника, выполнение всех операций очень простое.
Онлайн проект Viible открывает двери в мир бизнеса и денег каждому из Вас. Уже сейчас Вы можете почувствовать азарт богатства, пройдя быструю процедуру регистрации и купить свою первую недвижимость!
Об игре:

Для того чтобы начать зарабатывать, нужно всего лишь пройти простую регистрацию. Весь процесс построен таким образом, чтобы каждый участник проекта мог покупать различную недвижимость на выбор. Чем дороже стоит недвижимость, тем больше она принесет вам дохода.


Маркетинг:


Кафе
30% в месяц
0.30$ в месяц
0.01$ в день
Цена-1$

Магазин
36% в месяц
1.80$ в месяц
0.06$ в день
Цена-5$

Ресторан
39% в месяц
3.90$ в месяц
0.13$ в день
Цена-10$

Автосалон
40% в месяц
20.10$ в месяц
0.67$ в день
Цена-50$

Ферма
42% в месяц
42$ в месяц
1.40$ в день
Цена-100$

Ночной клуб
44% в месяц
110.10$ в месяц
3.67$ в день
Цена-250$

Банк
45% в месяц
225$ в месяц
7.50$ в день
Цена-500$

Нефтяная компания
46% в месяц
460.20$ в месяц
15.34$ в день
Цена-1000$

БОНУСЫ:


Для покупки вашей первой недвижимости администрация игры сразу после прохождения регистрации подарит вам КАФЕ стоимостью 1$.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 10% от суммы пополнения баланса Вашего реферала.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Perfect Money, Qiwi, NIX,Bitcoin

Минимальная сумма вывода денежных средств составляет 0.02$.


МОЙ ВКЛАД:


__________________
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MonitoringFF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:49
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