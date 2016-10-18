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Стартап MATE eBike привлек $ 4,753 млн. инвестиций на Indiegogo

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Стартап MATE eBike привлек $ 4,753 млн. инвестиций на Indiegogo


На краудфандинговой платформе Indiegogo Christian Michael привлек более 4,7 миллионов долларов на создание электро велосипеда.

Стартапер из Копенгагена хочет популяризировать велосипеды как транспорт и для этого создал свой продукт MATE eBike. На краудфандинговой площадке Indiegogo Кристиан смог привлечь 7 753 060 долларов. Инвестиции превысили ожидаемый результат на 4227 процентов. Хотя сбор средств был завершен в конце 2016 года первая партия велосипедов с электроприводом и еще многими фишками поступит своим инвесторам в конце лета 2017 года.


MATE Ebike изготовлен из качественных прочных материалов, он идеально подойдет как для гонщиков, так и для повседневной езды. Этот продукт подарит своему хозяину настоящее удовольствие от езды на электро велосипеде.

Целью проекта были и экологические составляющие, так как автомобили сильно загрязняют экологию городов, создатель MATE Ebike хочет развивать в людях любовь к велосипедом. Транспортное средство не только практично, но и обладает множеством интеллектуальных функций. Велосипед является складным в 3 местах, что позволяет быстро сложить до минимальных размеров для перевозки в автомобиле. Складывает рама по центру и руль двумя защелками, что позволяет быстро трансформировать велосипед у удобно перевозимый груз. Электрический велосипед обладает удобным сидушкой и двумя дисковыми тормозами которые плавно но быстро останавливают транспортное средство.


Велосипед обладает семью скоростями при смене передач Shimano. При включение электрического мотора вы сможете получить настоящее удовольствие от езды ведь он работает на мощности 350 кВт. Двигатель позволяет разогнаться на электромоторе до 35 километров / 20 миль в час. Дальность вашего пути на одной подзарядке составит до 55 миль или 80 километров. Благодаря установки стандартных юсб разъемов на руле от акумулятора велосипеда вы сможете заряжать свои гаджеты прямо во время езды или отдыхая возле велосипеда.




Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru indiegogo
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Метки
бизнес, инвестиции, краудфандинг, стартап
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