ELENA BAR Интересующийся

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Контроллер микроклимата Evapolar 2 собрал $ 670,4 тысяч инвестиций на Indiegogo



Евгений Дубовой привлек 670,4 тысяч долларов на создание Evapolar 2

Стартап Евгения Дубового по выпуску второй модели контроллера микроклимата Evapolar 2 привлек на Indiegogo 670 432 доллара. Сумма сборов превысила ожидаемый результат на 1063 процента. Закрылся раунд финансирования на краудфандинговой площадке Indiegogo 25 мая. Евгений Дубовой основал стартап в Нью-Йорке, США. Собранные средства направятся на рекламу и производства второй версии микроконтроллера Evapolar 2.



Прибор второго поколения Evapolar 2 создает уникальный собственный микроклимат и является лучшим вариантом кондиционирования. Контроллер создает эко-систему по запросу владельца основываясь на множестве данных полученных с датчиков. Evapolar 2 идеально подойдет для офисных работников, ведь он создаст вашу уникальную эко-систему вокруг вашего рабочего места. Так же идеально подойдет для установления микроклимата у детей. Контроллер довольно экономный тк потребляет меньше электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами, а так же благодаря умной системе, он отключается достигнув желаемого результата окружающей среды.





Благодаря не большим размерам контроллер может сделать окружающий вас микроклимат подходящим, где угодно. Вы можете взять его с собой и установить у друзей, в гостинице или в других местах. На контроллере можно установить желаемую температуру, влажность. Прибор Evapolar благодаря уникальной разработке охлаждает воздух так как это происходит в в холодную пору года на улице, что благоприятно влияет на человека.





Так как каждый человек индивидуален и требует своего собственного уникального микроклимата, прибор Evapolar 2 поможет справиться с этой проблемой. Не секрет, что 1 человеку может быть холодно, а второму жарка при одной и той же температуре. Так находясь на определенной удаленности приборы могут сделать требуемый климат у обоих владельцев Evapolar 2.







Evapolar 2 отличается от своего предшественника тем, что его контроль можно осуществлять с приложения на смартфоне, а так же внедрением средств автоматизации. Внедрен в Evapolar 2 таймер выключения по таймеру, а так же отложенный старт. Дальше создатели пообещали интегрировать приложение в популярные интернет платформы. Подзарядка устройства довольно популярна, и может получать заряд от сети через юсб кабель, с зарядного устройства и даже смартфона или солнечной батареи. Потребление в рабочем состоянии составляет всего 10 Вт. Устройство имеет элегантный стильный корпус над которым трудились несколько дизайнеров. Из нового функционала стоит так же отметить увлажнение воздуха и очистку через специальные фильтры.



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Уникальность: 100.00%

Перевод специально для mmgp.ru Стартап Евгения Дубового по выпуску второй модели контроллера микроклимата Evapolar 2 привлек на Indiegogo 670 432 доллара. Сумма сборов превысила ожидаемый результат на 1063 процента. Закрылся раунд финансирования на краудфандинговой площадке Indiegogo 25 мая. Евгений Дубовой основал стартап в Нью-Йорке, США. Собранные средства направятся на рекламу и производства второй версии микроконтроллера Evapolar 2.Прибор второго поколения Evapolar 2 создает уникальный собственный микроклимат и является лучшим вариантом кондиционирования. Контроллер создает эко-систему по запросу владельца основываясь на множестве данных полученных с датчиков. Evapolar 2 идеально подойдет для офисных работников, ведь он создаст вашу уникальную эко-систему вокруг вашего рабочего места. Так же идеально подойдет для установления микроклимата у детей. Контроллер довольно экономный тк потребляет меньше электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами, а так же благодаря умной системе, он отключается достигнув желаемого результата окружающей среды.Благодаря не большим размерам контроллер может сделать окружающий вас микроклимат подходящим, где угодно. Вы можете взять его с собой и установить у друзей, в гостинице или в других местах. На контроллере можно установить желаемую температуру, влажность. Прибор Evapolar благодаря уникальной разработке охлаждает воздух так как это происходит в в холодную пору года на улице, что благоприятно влияет на человека.Так как каждый человек индивидуален и требует своего собственного уникального микроклимата, прибор Evapolar 2 поможет справиться с этой проблемой. Не секрет, что 1 человеку может быть холодно, а второму жарка при одной и той же температуре. Так находясь на определенной удаленности приборы могут сделать требуемый климат у обоих владельцев Evapolar 2.Evapolar 2 отличается от своего предшественника тем, что его контроль можно осуществлять с приложения на смартфоне, а так же внедрением средств автоматизации. Внедрен в Evapolar 2 таймер выключения по таймеру, а так же отложенный старт. Дальше создатели пообещали интегрировать приложение в популярные интернет платформы. Подзарядка устройства довольно популярна, и может получать заряд от сети через юсб кабель, с зарядного устройства и даже смартфона или солнечной батареи. Потребление в рабочем состоянии составляет всего 10 Вт. Устройство имеет элегантный стильный корпус над которым трудились несколько дизайнеров. Из нового функционала стоит так же отметить увлажнение воздуха и очистку через специальные фильтры.Уникальность: 100.00%Перевод специально для mmgp.ru indiegogo

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