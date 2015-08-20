Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,076 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Контроллер микроклимата Evapolar 2 собрал $ 670,4 тысяч инвестиций на Indiegogo

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:39
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 198
Благодарностей: 98
УГ: 0
КП: 0.266
Контроллер микроклимата Evapolar 2 собрал $ 670,4 тысяч инвестиций на Indiegogo


Евгений Дубовой привлек 670,4 тысяч долларов на создание Evapolar 2

Стартап Евгения Дубового по выпуску второй модели контроллера микроклимата Evapolar 2 привлек на Indiegogo 670 432 доллара. Сумма сборов превысила ожидаемый результат на 1063 процента. Закрылся раунд финансирования на краудфандинговой площадке Indiegogo 25 мая. Евгений Дубовой основал стартап в Нью-Йорке, США. Собранные средства направятся на рекламу и производства второй версии микроконтроллера Evapolar 2.

Прибор второго поколения Evapolar 2 создает уникальный собственный микроклимат и является лучшим вариантом кондиционирования. Контроллер создает эко-систему по запросу владельца основываясь на множестве данных полученных с датчиков. Evapolar 2 идеально подойдет для офисных работников, ведь он создаст вашу уникальную эко-систему вокруг вашего рабочего места. Так же идеально подойдет для установления микроклимата у детей. Контроллер довольно экономный тк потребляет меньше электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами, а так же благодаря умной системе, он отключается достигнув желаемого результата окружающей среды.


Благодаря не большим размерам контроллер может сделать окружающий вас микроклимат подходящим, где угодно. Вы можете взять его с собой и установить у друзей, в гостинице или в других местах. На контроллере можно установить желаемую температуру, влажность. Прибор Evapolar благодаря уникальной разработке охлаждает воздух так как это происходит в в холодную пору года на улице, что благоприятно влияет на человека.


Так как каждый человек индивидуален и требует своего собственного уникального микроклимата, прибор Evapolar 2 поможет справиться с этой проблемой. Не секрет, что 1 человеку может быть холодно, а второму жарка при одной и той же температуре. Так находясь на определенной удаленности приборы могут сделать требуемый климат у обоих владельцев Evapolar 2.



Evapolar 2 отличается от своего предшественника тем, что его контроль можно осуществлять с приложения на смартфоне, а так же внедрением средств автоматизации. Внедрен в Evapolar 2 таймер выключения по таймеру, а так же отложенный старт. Дальше создатели пообещали интегрировать приложение в популярные интернет платформы. Подзарядка устройства довольно популярна, и может получать заряд от сети через юсб кабель, с зарядного устройства и даже смартфона или солнечной батареи. Потребление в рабочем состоянии составляет всего 10 Вт. Устройство имеет элегантный стильный корпус над которым трудились несколько дизайнеров. Из нового функционала стоит так же отметить увлажнение воздуха и очистку через специальные фильтры.


Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru indiegogo
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, краудфандинг, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап из США по разработке умных замков привлек $360 тысяч на Indiegogo BiziAlen Горячие новости 0 02.06.2017 21:08
Стартап Smacircle собрал $96 тысяч инвестиций и создал миниатюрный взрослый велосипед ELENA BAR Горячие новости 1 26.05.2017 01:07
Российский минипроектор CINEMOOD за сутки собрал $35 000 на Indiegogo CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 24 22.11.2016 09:49
Российский кондиционер Evapolar собрал $225 тысяч на Indiegogo impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.10.2015 09:36
Украинский проект SafeBand собрал 110% суммы на Indiegogo CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.08.2015 09:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
Как зарабатывать на рекомендациях 300 долларов/месяц?
От VictorSamus в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар hyipgreat
E Business - e-business.su
От hyipgreat в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар nlobp
ЗАО АметиСТ –сайта нет
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
теория для аналитиков
От fcpoke в разделе «Системы и стратегии»
Аватар kingcasha
Стартап для оплаты алиментов SupportPay привлек $4,1 млн.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,076
Тем
473,693
Сообщений
11,731,929

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube