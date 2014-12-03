Жирнейший рефбек в Chang Cheng

Всем привет.
Предлагаю для участников форума и будущих партнеров жирный
стартовый рефбек в размере 7%
от депозита сделанного через платежные системы Advcash
или Perfect Money
, а так же 6%
рефбек на депозиты (или новые депозиты после создания данной темы) сделанные в Bitcoin
.
Предложение актуально как на первые так и на последующие депозиты.
Для активных партнеров первой линии так же возможно заказывать рефбек в размере 50% сделанного вашим рефералом ПЕРВОЙ ЛИНИИ.
(О изменениях условий рефбека или понижении его я уведомлю в этой теме отдельным постом).
Для получения рефбека необходимо быть моим партнером первой линии.
Связь со мной:
Telegramm: @JoeSorrento
Skype: dens_wanderlust