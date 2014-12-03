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Жирнейший рефбек в Chang Cheng

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Старый Сегодня, 00:54
#1
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,096
Благодарностей: 2,545
УГ: 15
КП: 0.000
Жирнейший рефбек в Chang Cheng
Всем привет.


Предлагаю для участников форума и будущих партнеров жирный стартовый рефбек в размере 7% от депозита сделанного через платежные системы Advcash или Perfect Money, а так же 6% рефбек на депозиты (или новые депозиты после создания данной темы) сделанные в Bitcoin.

Предложение актуально как на первые так и на последующие депозиты.

Для активных партнеров первой линии так же возможно заказывать рефбек в размере 50% сделанного вашим рефералом ПЕРВОЙ ЛИНИИ.

(О изменениях условий рефбека или понижении его я уведомлю в этой теме отдельным постом).

Для получения рефбека необходимо быть моим партнером первой линии.

Связь со мной:
Telegramm: @JoeSorrento
Skype: dens_wanderlust
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Несерьезный инвестор
Самый жирный рефбек по Chang Cheng
Последний раз редактировалось Joe Sorrento; Сегодня в 00:57.
Joe Sorrento на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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