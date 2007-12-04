Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Invest-Capital.net - Invest-Capital

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:49
#1
Любитель
 
Имя: Artur
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 157
Благодарностей: 38
УГ: 5
КП: 0.013
Invest-Capital.net - Invest-Capital
Я не админ / владелец сайта
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Старт был 9.06.2017


Цитата:
О КОМПАНИИ
Invest-capital.net является довольно опытной и юридически зарегистрированной компанией в области доверительного управления и долгосрочных инвестиций. Мы являемся группой квалифицированных финансовых специалистов, имеющих высокий уровень знаний и долгосрочной практике в инвестиционной сфере. Мы работаем как частный фонд уже несколько лет. Теперь мы открыли наш интернет - проект, предлагающий свою деятельность по всему миру.

Кроме того, мы проводим бизнес таким образом, чтобы предоставить уважение и добрую волю тем, кто вокруг нас. Делать хорошую работу, завершив его на время, и делать справедливо и честно со всеми участниками имеет важное значение для поддержания нашей отличной репутации в отрасли. В группе мы по-прежнему привержены принципам социальной ответственности. Во всех наших действий, мы стремимся к тому, что все экономические, экологические и социальные факторы учитываются.Мы полагаем, что этот подход, полученный от наших принципов уважения, строгость и участия, делает нас ответственными и успешными.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Invest-capital.net предлагает инвесторам 6 надежных инвестиционных тарифных планов с минимальными инвестициями столь же низко как 100 RUB. Вы можете инвестировать свои деньги в ежедневные планы. Ежедневные планы предлагают инвесторам получить свои первые начисления уже через 24 часа после внесения средств. Все платежи обрабатываются мгновенно без задержек. Мы платим 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Как инвесторы сами, мы посвящаем 24/7 времени к нашей компании, и все наши сотрудники являются инвесторами различных инвестиционных компаний. Мы можем гарантировать, что вы будете больше, чем содержание с инвестиционными результатами и высокой прибыли, полученной за счет наших инвестиций в надежные официальные инвестиционные компании.

Обзор проекта

Маркетинг
Тарифные планы:
1) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 107% Мин. 100 руб, Макс 10000 руб. (Открыт)
2) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 110% Мин. 250 руб. Макс. 25000 руб. (Доступен с 12.06.2017)
3) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 115% Мин. 500 руб. Макс. 50000 руб. (Доступен с 15.06.2017)
4) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 120% Мин. 750 руб. Макс. 75000 руб. (Доступен с 18.06.2017)
5) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 125% Мин. 1000 руб. Макс. 100000 руб. (Доступен с 21.06.2017)
6) Срок депозита 36ч начислений 2, доходность 130% Мин. 2000 руб. Макс. 250000 руб. (Доступен с 24.06.2017)


Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Яндекс Деньги, Perfect Money, Adv Cash, Киви.
Выплаты инстант
Минималка на вывод 10 рублей

Реферальная программа:
1 Уровень: 7%
2 Уровень: 2%
3 Уровень: 1%

Контакты администрации:
Почта: admin@invest-capital.net
Группа вк: https://vk.com/club147963464

Мой депозит:



Проверка на платежеспособность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Artur Knows на форуме  
Старый Сегодня, 01:02
#2
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,141
Благодарностей: 4,734
УГ: 4
КП: 0.243
Re: Invest-Capital.net - Invest-Capital
Цитата:
Сообщение от Artur Knows Посмотреть сообщение
Старт был 9.06.2017
А в теме тишинаааааа.....
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
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