OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,980 Благодарностей: 1,039 УГ: 22 КП: 0.184 подарки

Заработки на обучении блогерству в Instagram позволяют не отказывать себе во многом



Наверняка среди участников этого форума есть те, кто прекрасно осведомлен, что на блогерстве в социальной сети Инстраграм сейчас некоторые люди зарабатывают вполне хорошие деньги. Однако, как они достигают такого результата, то многим это неведомо. В связи с этим в сети стали появляться те, кто разбирается в этом вопросе и заодно помогает другим обучится блогерству, ну а после этого попробовать себя в этой роли. Естественно, курс обучения происходит за деньги, но они не такие уж высокие и для многих вложенные в такую учебу средства возвращаются сторицей, а если точнее, то прибылью и порою очень даже немалой. Вот о таких двух преподавателях "по курсу блогерства" хотелось бы рассказать ниже и конечно, всем будет интересно узнать как им так удачно удалось монетизировать своё новое дело.



Для начала стоит упомянуть, что Россия сейчас в доле трафика на Инстаграм занимает почетное второе место - почти 9% (на первом месте США, но у них и населения 2 раза больше чем в России). И как информирует российская интернет-биржа Labelup.ru (она используется для проведения рекламных компаний), один рекламный пост Настасьи Самбурской, а у неё сейчас самый популярный Инстаграм-аккаунт в русскоязычном сегменте Интернета (более 7,5 млн подписчиков) будет стоить от 202 000 рублей. Так что здесь есть за что побороться, но для начала любому новичку надо понять как это нужно сделать правильно.



На этом и решили сыграть две молодые москвички Екатерина Бутко и Полина Бурашникова. Приложив значительные усилия они запустили сайт с инструкциями по ведению аккаунта в Интстаграм под названием "



Нужно сказать что например, Екатерина Бутко не новичок в деле блогерства, а кроме того несколько лет назад у неё уже был свой интернет-магазин с помощью которого, на перепродажах недешевых часов она смогла за год заработать 800 000 рублей. А в 21 год она запустила в сети свой второй интернет-магазин (thekateshop.com), в котором она торговала винтажной одеждой из Европы и доход от этого дела был тоже для неё значителен - до 100 000 рублей в месяц.



Затем Екатерина уехала учиться в один из университетов США по обмену и именно там она и завела свой аккаунт в Инстаграм. И в это же самое время её московская подруга Полина Бурашникова, также учась в Европе в 2012 году, одной из первых заметила какие преимущества несет Инстаграм для еще тогда начинающих блогеров. И чуть позже она и объяснила Екатерине, что вот её в Инстаграм подписчики заметили, потому что она правильно раскручивалась, а значит то же самое может быть и у неё. Екатерина решила следовать советам своей подруги Полины и когда после учёбы в США она вернулась в Москву, то её взяли на должность креативного директора в сеть обувных магазинов Porta9, где она очень удачно развила Инстаграм-аккаунт для этой обувной сети и тогда же она окончательно убедилась, что работать с Инстаграм в финансовом плане очень выгодно, надо лишь приложить усилия.



Отработав 2 года на Porta9 Екатериана Бутко поняла, что она там достигла своего потолка в зарплате и что если далее работать на себя, то по финансам выйдет больше. Поэтому год назад она переговорила с Полиной и подруги решили делать свой совместный проект на тему - как можно продвинуть себя в Инстаграм. Уже тогда к ним поступало много вопросов со стороны, что как это у них так всё легко получается в этой популярной социальной сети и девушки решили разработать блок ответов на самые частые ответы и под это дело запустить позже свой сайт



В итоге это дело так затянуло обеих, что за лето и осень 2016 года они составили целый учебник с инструкциями о правильном ведении своего аккаунта и Инстаграм, а также о том как правильно (читай с выгодой) вести свой бизнес-аккаунт. Поразмыслив над тем, что теперь с ним можно было делать, подруги решили не продавать этот учебник издательствам, а продавать его напрямую, через запущенный ими с помощью своих помощников сайт Instarguide. На первые инвестиции в проект всего было потрачено не более 200 Евро - экономили на всём чём только могли.



Как уже было сказано выше, этот сайт стартовал в полноценном функционале в декабре 2016 года. На нём сейчас можно приобрести за 1500 рублей инструкцию (или гид) о том, как создать свой персональный аккаунт в Инстаграм. А за 1800 рублей вы получите знания о том как правильно вести свой бизнес-аккаунт. Отдельно продаются инструкции по правильной обработке фотографий для Инстаграм. Сейчас девушки сотрудничают с топовыми блогерами и получают от них постоянные инструкции по новым тенденциям в обработке фотографий и это отдельное направление под названием: "обработка от блогеров". За это они делятся с блогерами 50% своей прибыли с продаж.



Екатерина сейчас признается, что была неготова к такому резкому успеху и думала что их максимум - это 60 000 рублей в месяц, однако, только за первый день после запуска сайта выручка составила 50 000 рублей. А в январе этого года они уже радовались выручке в 1 млн рублей полученных за 30 первых дней полноценной работы сайта с инструкциями к Инстаграм. С доходом подруги поступили просто - установили каждая себе зарплату в 100 000 рублей в месяц, а остальное уходит в дальнейшее развитие проекта, так как на месте стоять в таком проекте просто непозволительная роскошь - конкуренты уже не дремлют.



На начало лета 2017 года на сайте реально что-то купили из представленных там гидов уже более 5 000 человек. И конечно, в этом бизнесе есть свои проблемы, так как махинаторы хоть и видят после приобретения товара предупреждение, что полученные ими гиды по закону запрещено распространять на сторону, однако не обращают на это мало внимания и постоянно ведут в сети их перепродажу. Клоны гидов расходятся довольно быстро и поэтому только постоянное обновление ассортимента инструкций (а они этому строго следуют) в какой-то мере выбивает почву из под ног нечестных людишек.



Между тем Екатерина Бутко утверждает, что если приложить усилия и верно выполнить все полученные от них pdf-инструкции, то без проблем можно зарабатывать в месяц только на ведении своего аккаунта в Инстаграм несколько десятков тысяч рублей точно. Это работа только на себя.





По материалам



https://text.ru/antiplagiat/593da389377a5 Наверняка среди участников этого форума есть те, кто прекрасно осведомлен, что на блогерстве в социальной сети Инстраграм сейчас некоторые люди зарабатывают вполне хорошие деньги. Однако, как они достигают такого результата, то многим это неведомо. В связи с этим в сети стали появляться те, кто разбирается в этом вопросе и заодно помогает другим обучится блогерству, ну а после этого попробовать себя в этой роли. Естественно, курс обучения происходит за деньги, но они не такие уж высокие и для многих вложенные в такую учебу средства возвращаются сторицей, а если точнее, то прибылью и порою очень даже немалой. Вот о таких двух преподавателях "по курсу блогерства" хотелось бы рассказать ниже и конечно, всем будет интересно узнать как им так удачно удалось монетизировать своё новое дело.Для начала стоит упомянуть, что Россия сейчас в доле трафика на Инстаграм занимает почетное второе место - почти 9% (на первом месте США, но у них и населения 2 раза больше чем в России). И как информирует российская интернет-биржа Labelup.ru (она используется для проведения рекламных компаний), один рекламный пост Настасьи Самбурской, а у неё сейчас самый популярный Инстаграм-аккаунт в русскоязычном сегменте Интернета (более 7,5 млн подписчиков) будет стоить от 202 000 рублей. Так что здесь есть за что побороться, но для начала любому новичку надо понять как это нужно сделать правильно.На этом и решили сыграть две молодые москвички Екатерина Бутко и Полина Бурашникова. Приложив значительные усилия они запустили сайт с инструкциями по ведению аккаунта в Интстаграм под названием " Instarguide " и неожиданный успех можно сказать их просто потряс. Сайт был запущен перед Новым, 2017 годом, в декабре, а в январе их выручка за прошедший с начала запуска месяц составила уже 1 миллион рублей.Нужно сказать что например, Екатерина Бутко не новичок в деле блогерства, а кроме того несколько лет назад у неё уже был свой интернет-магазин с помощью которого, на перепродажах недешевых часов она смогла за год заработать 800 000 рублей. А в 21 год она запустила в сети свой второй интернет-магазин (thekateshop.com), в котором она торговала винтажной одеждой из Европы и доход от этого дела был тоже для неё значителен - до 100 000 рублей в месяц.Затем Екатерина уехала учиться в один из университетов США по обмену и именно там она и завела свой аккаунт в Инстаграм. И в это же самое время её московская подруга Полина Бурашникова, также учась в Европе в 2012 году, одной из первых заметила какие преимущества несет Инстаграм для еще тогда начинающих блогеров. И чуть позже она и объяснила Екатерине, что вот её в Инстаграм подписчики заметили, потому что она правильно раскручивалась, а значит то же самое может быть и у неё. Екатерина решила следовать советам своей подруги Полины и когда после учёбы в США она вернулась в Москву, то её взяли на должность креативного директора в сеть обувных магазинов Porta9, где она очень удачно развила Инстаграм-аккаунт для этой обувной сети и тогда же она окончательно убедилась, что работать с Инстаграм в финансовом плане очень выгодно, надо лишь приложить усилия.Отработав 2 года на Porta9 Екатериана Бутко поняла, что она там достигла своего потолка в зарплате и что если далее работать на себя, то по финансам выйдет больше. Поэтому год назад она переговорила с Полиной и подруги решили делать свой совместный проект на тему - как можно продвинуть себя в Инстаграм. Уже тогда к ним поступало много вопросов со стороны, что как это у них так всё легко получается в этой популярной социальной сети и девушки решили разработать блок ответов на самые частые ответы и под это дело запустить позже свой сайтВ итоге это дело так затянуло обеих, что за лето и осень 2016 года они составили целый учебник с инструкциями о правильном ведении своего аккаунта и Инстаграм, а также о том как правильно (читай с выгодой) вести свой бизнес-аккаунт. Поразмыслив над тем, что теперь с ним можно было делать, подруги решили не продавать этот учебник издательствам, а продавать его напрямую, через запущенный ими с помощью своих помощников сайт Instarguide. На первые инвестиции в проект всего было потрачено не более 200 Евро - экономили на всём чём только могли.Как уже было сказано выше, этот сайт стартовал в полноценном функционале в декабре 2016 года. На нём сейчас можно приобрести за 1500 рублей инструкцию (или гид) о том, как создать свой персональный аккаунт в Инстаграм. А за 1800 рублей вы получите знания о том как правильно вести свой бизнес-аккаунт. Отдельно продаются инструкции по правильной обработке фотографий для Инстаграм. Сейчас девушки сотрудничают с топовыми блогерами и получают от них постоянные инструкции по новым тенденциям в обработке фотографий и это отдельное направление под названием: "обработка от блогеров". За это они делятся с блогерами 50% своей прибыли с продаж.Екатерина сейчас признается, что была неготова к такому резкому успеху и думала что их максимум - это 60 000 рублей в месяц, однако, только за первый день после запуска сайта выручка составила 50 000 рублей. А в январе этого года они уже радовались выручке в 1 млн рублей полученных за 30 первых дней полноценной работы сайта с инструкциями к Инстаграм. С доходом подруги поступили просто - установили каждая себе зарплату в 100 000 рублей в месяц, а остальное уходит в дальнейшее развитие проекта, так как на месте стоять в таком проекте просто непозволительная роскошь - конкуренты уже не дремлют.На начало лета 2017 года на сайте реально что-то купили из представленных там гидов уже более 5 000 человек. И конечно, в этом бизнесе есть свои проблемы, так как махинаторы хоть и видят после приобретения товара предупреждение, что полученные ими гиды по закону запрещено распространять на сторону, однако не обращают на это мало внимания и постоянно ведут в сети их перепродажу. Клоны гидов расходятся довольно быстро и поэтому только постоянное обновление ассортимента инструкций (а они этому строго следуют) в какой-то мере выбивает почву из под ног нечестных людишек.Между тем Екатерина Бутко утверждает, что если приложить усилия и верно выполнить все полученные от них pdf-инструкции, то без проблем можно зарабатывать в месяц только на ведении своего аккаунта в Инстаграм несколько десятков тысяч рублей точно. Это работа только на себя.По материалам источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 00:33 .