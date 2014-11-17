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Stem привлек $8 миллионов для финансовой платформы творческих людей

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Stem привлек $8 миллионов для финансовой платформы творческих людей

Stem, расположенная в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) компания, предоставляющая финансовую платформу для музыкантов и создателей контента, получила 8 миллионов долларов финансирования в Серии А. Раунд возглавили Evolution Media и Aspect Ventures, также участвовала Upfront Ventures.

Во главе с исполнительным директором Миланой Рабкин, президентом Тимом Лаковым и Джовином Кронином Уайлсмитом, Stem отслеживает и приводит в организованный вид все потоки доходов творческой личности, давая четкую картину заработков за все время.

Платформа работает непосредственно с YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, iTunes, Pandora, Tidal, Google Play, Amazon, Deezer и Saavn, чтобы помочь пользователю управлять своим контентом. С помощью Stem клиенты создают учетную запись, загружают музыку или видео, рассказывают кто еще работал над ней, чтобы затем можно было разделить доходы, выбирают платформы и вводят метаданные. Затем Stem собирает доход и показывает его пользователям и каждому акционеру (продюсерам, композиторам, видеооператорам, исполнителям, редакторам и т.д.) в панели управления. Каждый месяц доходы перечисляются на счет пользователя в платежной системе Paypal. Таким образом, можно сосредоточиться на творческой работе и не тратить уйму времени на сбор причитающихся денег с различных платформ.


Плата за пользование услугами платформы составляет 5% от суммы переводов. В дальнейшем, планируется расширение спектра компаний, с которыми работает Stem.

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Перевод специально для MMGP.ru
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