Carsome привлек $6 миллионов для своей платформы по продаже б/у авто

Carsome, расположенная в Куала-Лумпур (Малайзия) компания, управляющая C2B-платформой продажи подержанных автомобилей, получила 6 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавила Gobi Partners при участии Lumia Capital, Innoven, 500 Startups и Spiral Ventures.
Основанная Эриком Ченгом и Юн Ее Тео в 2015 году, Carsome является онлайн-платформой по продаже подержанных автомобилей, которая предоставляет пользователям инструменты и услуги в этой области. Система позволяет потребителям получать бесплатную онлайн-оценку, бесплатные инспекционные услуги, а затем автомобиль клиента выставляется на виртуальной аукционной платформе, где более 1500 дилеров подержанных автомобилей могут конкурировать за покупку автомобиля. Процесс гарантирует, что продавцы получают лучшую цену за свой автомобиль и немедленную оплату. Если клиент захочет попробовать получить более высокую цену, то компания может выставить автомобиль для участия в плановых торгах среди своей сертифицированной сети дилеров подержанных автомобилей и ему будет предоставлен логин для просмотра результатов торгов в прямом эфире на информационной панели.
Годовой валовой доход Carsome составляет около 30 миллионов долларов США. В штате компании насчитывается более 100 человек, работающих в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии: четырех странах, где в настоящее время компания проводит свои операции.
Carsome планирует использовать новые средства для дальнейшего расширения на региональном уровне, а также для запуска дополнительных пунктов контроля в четырех странах с уделением основного внимания Индонезии, Малайзии и Таиланду.
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Специально для mmgp.ru