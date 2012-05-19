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Финансовая группа Solvena

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Старый Сегодня, 23:13
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 2,182
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КП: 0.118
Финансовая группа Solvena
Всем форумчанам доброго времени!

Открываю данную тему в данном разделе - для обсуждения!

Я опишу в этом первом посте те проблемы с которыми столкнулся я в данной компании и мои приглашённые. Дальше каждый может добавлять свои посты со своими проблемами. Описание будет чисто по фактам подкреплённое кучей скринов в нижней части поста. Выводов делать не буду, пусть выводы по факту делает администрация форума!

Итак по факту, 24 числа прошлого месяца (май) у меня закончился месячный вклад так же как и у моего партнёра, мы оба поставили на вывод, я только проценты, мой партнёр и проценты и деп.
30 мая нам обоим отменили вывод с отпиской пройти верификацию, хотя
с самого начала в теме представитель говорил что она не обязательно только по телефону, для заказа вывода. Я созвонился с Питером,а это было уже во второй раз (первый раз звонил когда другому моему приглашённому на ровном месте забанили аккаунт, разговор был минуты 22-23 в общем решили тогда разбанили ему, так как сами поняли что не по делу.) мне сказали ну что вам жалко? Загрузите и всё вам быстренько выплатим. Даже обсудил какие именно доки загрузить что бы опять не скину на верификацию. Сказано - сделано! Доки загрузили, за сутки верифицировали, 31 я опять поставил на вывод, а моя приглашённая поставила на вывод 30 и после этого загрузила доки.
Я периодически через скайп интересовался у своей приглашённой получила ли она вывод, каждый раз ответ был нет. И вот 7 числа когда уже произошло нарушение регламента выплат пункт 6.5.5, она написала мне что ей уже второй раз отменили вывод и в этот раз потребовали приложить паспорт к лицу и выслать фото. Следом я написал письмо им с вопросом в чём дело? Ответили не беспокойтесь, всё нормально, больше у неё проблем не будет (всё можете посмотреть в скринах).
Человек следом поставил на вывод (сумма была не большая 220+). Причём ставила она на Перфект, а вводила с Адвакеш. Этот вопрос тоже был мною обговорён в телефонном звонке в Питер, да и представитель в теме говорил что ввод с Адвакеш а вывод можете куда хотите.
На утро 8 числа женщина (а ей больше 70 лет) написала мне в скайп что её аккаунт забанен, в письме на почту сообщают о нарушение правил выставления на платёжные системы. Я созвонился и в режиме онлайн сам увидел и забаненный акк и письмо. Вся моя дальнейшая переписка с ними ни к чему не привела, одни обещания что всё исправят.
Дальше...опять же 8 числа я уже по своей проблеме отсылаю им письмо что нарушен регламент выплат мне по пункту 6.5.5, и через небольшой промежуток времени мне отменяют выплату и присылают письмо, что оказывается я ещё должен им сказать спасибо что мне отменили выплату, оказывается Перфект отпал, то ли у них то ли у меня в общем не важно. Спасибо компании Сольвена, что она так заботится о моих деньгах!
Следом в новостях отменяют Перфект и всё. Дальше опять переписка и опять говорят ставьте куда хотите раз вводили с Перфекта, в этот раз я поставил на Киви 9 июня. Выплат ка не было так и нет.
Друзья что касается выплат волнами (думаю хайперы меня поймут о чём я), это когда идут массовые выплаты и под выплаты попадают и те кто ждал 5 дней и те кто только поставил на вывод, тут этого нету, всех маринуют до последней минуты, а потом либо выборочно платят либо отменяют под разным соусом, либо банят.
Что касается самой темы Сольвена, она называется темой обсуждения! А по факту - это "Театр одного актёра", он там сам с собой играется и никакого обсуждения. Данный товарищ, наверно с детства мечтал об этой заветной красной кнопке, с помощью которой он будет решать кому писать а кому молчать. Ни одного поста с не выплатами, нарушениями регламента и банами категорически не пропускает. И поэтому всем кажется, что всё отлично - Тишь гладь, да божья благодать!
Так что будем считать, что это альтернативная тема для обсуждения!
После того как я написал про проблемы в теме Хаза по рефбекам, сразу отписалось пару человек, это лишь те кто получает ребек у данного товарища. К чести Хаза надо сказать что человек зная про проблемы продолжает платить! Снимаю шляпу перед данным товарищем.
Прошу всех кто хочет высказаться, продолжить данную тему, а выводы... Выводы пусть делает Администрация нашего форума и модераторы.
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Последний раз редактировалось Альгамбра; Сегодня в 23:27.
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Старый Сегодня, 23:15
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 2,182
Благодарностей: 576
УГ: 0
КП: 0.118
Автор темы Re: Финансовая группа Solvena
Извиняюсь забыл залить скрины, добавляю:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_1.png Просмотров: 0 Размер: 48.0 Кб ID: 188923   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_2.png Просмотров: 0 Размер: 46.7 Кб ID: 188924   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_3.png Просмотров: 0 Размер: 42.7 Кб ID: 188925   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_4.png Просмотров: 0 Размер: 16.0 Кб ID: 188926   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_5.png Просмотров: 0 Размер: 27.3 Кб ID: 188927  

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