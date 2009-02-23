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Snap приобретает Placed за $200 миллионов

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Snap приобретает Placed за $200 миллионов

Snap Inc. (NYSE: SNAP), находящаяся в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) компания, занимающаяся разработкой камер и владеющая мессенджером Snapchat, приобрела Placed, расположенного в Сиэтле (Вашингтон, США) поставщика платформы, которая оценивает оффлайн-результаты цифровых рекламных кампаний.

Сообщается, что сделка составила около 125 миллионов долларов в денежном выражении, а вместе с выкупом акций она может превысить 200 миллионов долларов.

С этим приобретением Snap стремится расширить свои возможности для оценки эффективности рекламы, размещенной на Snapchat.

Во главе с генеральным директором Дэвидом Шимом, Placed будет работать самостоятельно, продолжая оценивать оффлайн эффективность рекламы на различных платформах. За последние 12 месяцев компания дала оценку эффективности более 500 миллионам долларов, потраченных в средствах массовой информации на привлечение пользователей в рамках тысяч кампаний сотен клиентов.

Используя крупнейшую в мире локационную платформу, миллиарды непосредственно оцененных местоположений и запатентованные статистические модели, Placed может превращать сложные локационные данные в реально полезную информацию для своих клиентов. Placed понимает, что точность местоположения это больше, чем просто широта и долгота. Используя информацию кластерного анализа и поиска мест, логическая модель Placed использует статистическую вероятность для каждого посещения, обеспечивая высокий уровень точности для понимания местоположения потребителей. Логическая модель Placed постоянно развивается и это подтверждается экспертами в этой области. Чтобы предоставлять клиентам частые, эффективные данные, Placed автоматически генерирует еженедельные отчеты.

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