Serenity Capital - Serenitycapital.net

Я не админ и не владелец проекта
Старт проекта: 11.06.2017
О компании
Инвестиционные планы:
КЛАССИЧЕСКИЙ:
Цитата:
|
На начальных этапах наша компания занималась риэлторской деятельностью и разработкой предпроектных предложений. Сейчас нашим основным направлением является постройка и реализация собственных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Комплексный подход, строгий контроль всех этапов работ и современные материалы позволяет нашей компании вводить в эксплуатацию качественные и надежные здания. Для расширения компании в 2017 году нами было принято решение о привлечении средств от инвесторов по всему миру. Инвестиционные средства пойдут на открытие офисов, закупку оборудования и строительных материалов.
Мы делаем основной акцент на надежность, безопасность и комфорт. Наши постройки оснащены видеонаблюдением, системой "умный дом", двери имеют электронные замки, скрытую систему блокировки на дистанционном управлении и соответствуют всем современным стандартам качества. Каждый из наших проектов создается лучшими архитекторами и воплощаются в жизнь командой профессионалов. Инновационный и нестандартный подход - это то, чем мы всегда можем приятно удивить наших заказчиков.
10-100к$, 5% в сутки на 30 календарных дней.
Депозит включен в выплаты. 150% в итоге.
КОРОТКИЙ:
10-100к$, 110% после 10 календарных дней.
Депозит и прибыль выплачиваются в конце срока вклада.
Проект платит инстантом.
Партнерская программа:
Динамическая партнерская система - чем больше у вас активных рефералов, тем выше статус и комиссия.
Нормальная
(для всех зарегистрировавшихся): 5-2-1% от вкладов рефералов;
Бронзовая
(от 20 активных приглашенных): 6-2-1% от вкладов рефералов;
Серебряная
(от 50 активных приглашенных): 7-2-1% от вкладов рефералов;
Золотая
(от 100 активных приглашенных): 8-2-1% от вкладов рефералов;
Платиновая
(от 200 активных приглашенных): 10-2-1% от вкладов рефералов;
Диамантовая
(от 500 активных приглашенных): 12-2-1% от вкладов рефералов + 1000$ бонус;
VIP
(от 1000 активных приглашенных): 15-2-1% от вкладов рефералов + 2000$ бонус;
Техчасть проекта:
- Домен Enom на 5 лет;
- Лицензионный скрипт GC;
- Хостинг ddos-guard;
- Ddos защита;
- SSL Comodo
- Переведен на 5 языков: английский, русский, итальянский, французский, китайский;
- Cоцсети: Facebook
- Связь: мейл, телефон, форма обратной связи;
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.
Ознакомиться с проектом и зарегистрироваться >>>
Рефбек Вы можете заказать здесь >>>
Добавили проект на портал в VIP формате: