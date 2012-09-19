Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,064 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Serenity Capital - Serenitycapital.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:45
#1
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 3,006
Благодарностей: 5,500
УГ: 0
КП: 0.217
подарки
награды Спонсор 
Serenity Capital - Serenitycapital.net
Я не админ и не владелец проекта
Старт проекта: 11.06.2017



О компании

Цитата:


На начальных этапах наша компания занималась риэлторской деятельностью и разработкой предпроектных предложений. Сейчас нашим основным направлением является постройка и реализация собственных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Комплексный подход, строгий контроль всех этапов работ и современные материалы позволяет нашей компании вводить в эксплуатацию качественные и надежные здания. Для расширения компании в 2017 году нами было принято решение о привлечении средств от инвесторов по всему миру. Инвестиционные средства пойдут на открытие офисов, закупку оборудования и строительных материалов.
Мы делаем основной акцент на надежность, безопасность и комфорт. Наши постройки оснащены видеонаблюдением, системой "умный дом", двери имеют электронные замки, скрытую систему блокировки на дистанционном управлении и соответствуют всем современным стандартам качества. Каждый из наших проектов создается лучшими архитекторами и воплощаются в жизнь командой профессионалов. Инновационный и нестандартный подход - это то, чем мы всегда можем приятно удивить наших заказчиков.


Инвестиционные планы:



КЛАССИЧЕСКИЙ: 10-100к$, 5% в сутки на 30 календарных дней.
Депозит включен в выплаты. 150% в итоге.




КОРОТКИЙ: 10-100к$, 110% после 10 календарных дней.
Депозит и прибыль выплачиваются в конце срока вклада.

Проект платит инстантом.


Партнерская программа: Динамическая партнерская система - чем больше у вас активных рефералов, тем выше статус и комиссия.

Нормальная (для всех зарегистрировавшихся): 5-2-1% от вкладов рефералов;


Бронзовая (от 20 активных приглашенных): 6-2-1% от вкладов рефералов;


Серебряная (от 50 активных приглашенных): 7-2-1% от вкладов рефералов;


Золотая (от 100 активных приглашенных): 8-2-1% от вкладов рефералов;


Платиновая (от 200 активных приглашенных): 10-2-1% от вкладов рефералов;


Диамантовая (от 500 активных приглашенных): 12-2-1% от вкладов рефералов + 1000$ бонус;


VIP (от 1000 активных приглашенных): 15-2-1% от вкладов рефералов + 2000$ бонус;



Техчасть проекта:

- Домен Enom на 5 лет;
- Лицензионный скрипт GC;
- Хостинг ddos-guard;
- Ddos защита;
- SSL Comodo
- Переведен на 5 языков: английский, русский, итальянский, французский, китайский;
- Cоцсети: Facebook
- Связь: мейл, телефон, форма обратной связи;


Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.


Ознакомиться с проектом и зарегистрироваться >>>

Рефбек Вы можете заказать здесь >>>


Добавили проект на портал в VIP формате:

__________________
Profit-Hunters.biz - "Защита вкладов": ВОЗВРАЩАЮ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ! $ Мой скайп - ДОБАВИТЬСЯ! Остерегайтесь мошенников! $ EV SSL (ГРИНБАР) ВСЕГО ЗА 249$!
BestHyips.biz: - Сделаем Вам лучший HYIP! $$$ Coverddos.com: - Качественные хостинг и домены! Анонимность и 100% защита от DDoS/абуз
Bona на форуме  
Сказали спасибо:
TrueHyipMonitoring (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:27
#2
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,289
Благодарностей: 821
УГ: 2
КП: 0.183
Re: Serenity Capital - Serenitycapital.net
Первый пошел!
Вклад на второй план - 30$

http://prntscr.com/fil4yg

Всем профита!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Зарабатываю на биткоине тут! Работаю на БИРЖЕ!
alexkiss63 на форуме  
Старый Сегодня, 23:39
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.03.2016
Сообщений: 471
Благодарностей: 751
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Serenity Capital - Serenitycapital.net
Цитата:
Сообщение от alexkiss63 Посмотреть сообщение
Первый пошел!
Вклад на второй план - 30$

http://prntscr.com/fil4yg

Всем профита!
Расскажите через 10 дней! 😊
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Banker2007 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ampersand Capital Partners и 1315 Capital покупают Genoptix у Novartis inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.03.2017 21:15
serenity-btc.com - Serenity-btc VIPMonitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 21 29.01.2017 17:05
line-serenity.org - line-serenity polaks Список проблемных/неактивных/закрытых программ 49 16.07.2013 13:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт PELE:9817 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Ilya-zu
Инвестиция-авантюра. Подводный металлоискатель
От Ilya-zu в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар finn777-65
Доу, Дакс и индексы - авторский взгляд
От finn777-65 в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар serj-ant
creditcardinv - creditcardinv.com
От serj-ant в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ПАО АКБ Балтика – baltica.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных компаний»
Аватар Denver10
КрАЗ презентовал бронированное отделение банка на колесах
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
413,064
Тем
473,678
Сообщений
11,731,379

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube