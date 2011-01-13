Интересный итальянский букс NewWebBiz

NewWebBiz
итальянский букс от админа Rosario Martorana
Регистрация
- http://www.newwebbiz.net/?ref=Harmatiy
Букс рабочий, платит. Недавно закрывался на неделю по причине техработ, поэтому некоторые ресурсы успели записать его в проблемные. После техработ все работает, деньги выплачиваются, рекламных ссылок много.
Таблица апгрейдов
Для рассчета - 100% из таблицы апгрейдов это:
- Extended Ads 0,02 Є;
- Macro Ads 0,014 Є;
- Standard Ads 0,01 Є;
- Micro Ads 0,005 Є.
Платит в Евро. При регистрации дается бонус 1Є на баланс покупок.
Минимум для выплаты 5 Є. На данный момент есть и максимум - 10 Є.
Платежные системы: Payza, PayPal, Payeer, Bitcoin, Skrill
Есть аренда рефералов по 1,05 Є за 5 рефералов, но они в дефиците - очень тяжело попасть на свободных.
Как я писал, рекламы много, на протяжении дня постоянно добавляются новые ссылки для просмотра. Что хорошо - много рекламы товаров и услуг, а не только буксов.
Количество рекламы сегодня (сегодня ее сравнительно мало):
Есть возможность покупки акций (С этим еще не разобрался) - Earn Money - RevShare:
Официальная группа в facebook https://www.facebook.com/groups/NewWebBizOfficialGroup/
Контакты компании (с адресом и телефоном):
Получено 2 выплаты: