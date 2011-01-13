Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Интересный итальянский букс NewWebBiz

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Старый Сегодня, 22:18
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 20.04.2015
Сообщений: 192
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.006
Интересный итальянский букс NewWebBiz
NewWebBiz итальянский букс от админа Rosario Martorana

Регистрация - http://www.newwebbiz.net/?ref=Harmatiy



Букс рабочий, платит. Недавно закрывался на неделю по причине техработ, поэтому некоторые ресурсы успели записать его в проблемные. После техработ все работает, деньги выплачиваются, рекламных ссылок много.

Таблица апгрейдов



Для рассчета - 100% из таблицы апгрейдов это:
- Extended Ads 0,02 Є;
- Macro Ads 0,014 Є;
- Standard Ads 0,01 Є;
- Micro Ads 0,005 Є.

Платит в Евро. При регистрации дается бонус 1Є на баланс покупок.

Минимум для выплаты 5 Є. На данный момент есть и максимум - 10 Є.

Платежные системы: Payza, PayPal, Payeer, Bitcoin, Skrill

Есть аренда рефералов по 1,05 Є за 5 рефералов, но они в дефиците - очень тяжело попасть на свободных.

Как я писал, рекламы много, на протяжении дня постоянно добавляются новые ссылки для просмотра. Что хорошо - много рекламы товаров и услуг, а не только буксов.
Количество рекламы сегодня (сегодня ее сравнительно мало):





Есть возможность покупки акций (С этим еще не разобрался) - Earn Money - RevShare:




Официальная группа в facebook https://www.facebook.com/groups/NewWebBizOfficialGroup/

Контакты компании (с адресом и телефоном):




Получено 2 выплаты:



__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Рекомендую ZidBux. ПЛАТИТ!
Harmatiy вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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