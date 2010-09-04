Цена биткоина достигла $3000

Сегодня, 11 июня, цена первой цифровой валюты обновила новый исторический максимум, протестировав отметку в $3000.
Как видно из данных графика популярной криптобиржи Bitfinex, цена биткоина достигла максимального значения в $3003 и в настоящий момент торгуется в районе $2950. Капитализация первой цифровой валюты составляет $48,9 млрд.
Стабильный рост биткоина активно обсуждается в соцсетях.
Так, пользователь твиттера под ником Crypto_Krill отметил, что в настоящий момент цена 1 BTC в 2,3 раза превышает стоимость тройской унции золота [ 31,1 г — ForkLog]
Напомним, всего три недели назад биткоин преодолел отметку в $2000.
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