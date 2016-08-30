Заработок на облачном майнинге с бонусом 40 GHs.

Регистрация
Стоимость и начисления:
Стоимость 1GH/s - 7 рублей.
- Начисления каждые 30 минут.
- Доходность 2% в сутки
- Минимальная сумма контракта - 7 рублей.
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Вывод средств:
- Заказ выплат: Автовыплаты
- Платёжные системы: Qiwi, Yandex Money, Visa/Mastercard, Bitcoin, OOOPay, Perfect Money, Payeer, AdvCash, OkPay, Z-Payment
- Минимальная сумма на вывод: 0,002 BTC
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Видео:
Выплата:
Сообщение отредактировал Anton Tomox: 10 06 2017 - 14:46