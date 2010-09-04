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Разработчики Mass Effect анонсировали новую научно-фантастическую RPG

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Разработчики Mass Effect анонсировали новую научно-фантастическую RPG

Ежегодную выставку E3 любят за сюрпризы и непредсказуемые анонсы. Только подошедшая к концу конференция Electronic Arts в основном полагалась на знакомые имена и названия: Star Wars Battlefront II, FIFA, Madden, Need for Speed. Но были на презентации и совершенно уникальные произведения: например, Anthem — абсолютно новая игра прославленной канадской студии BioWare. Известно про неё совсем немного, однако уже есть полноценный тизер.


Anthem — не сиквел или приквел, а по-настоящему оригинальный проект, ранее известный как Project Dylan. BioWare разрабатывала его уже много лет. На конференции публике продемонстрировали небольшой ролик, пообещав демонстрацию геймплея во время презентации Xbox (пройдёт которая в ночь с воскресенья на понедельник).

Тем не менее уже из тизера можно сделать определённые выводы. Например, очевидно, что Anthem — это научная фантастика. Кроме того, разрабатывается она на движке Frostbite, который за последние годы стал основой как для экшенов вроде Battlefield 1, так и для ролевых и спортивных игр.

Известно, что релиз Anthem был запланирован на конец года, но его перенесли на 2018-й. Точной даты нет. Платформы официально не объявлены (если не считать Xbox One, ведь показывать геймплей будут на мероприятии Microsoft).

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