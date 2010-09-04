Google придумала более удобный способ масштабирования в приложении камеры

На днях компания Google выпустила третью бета-версию Android O. В ней был раскрыт номер новой версии Android, появились тематические уведомления, добавлена новая стандартная форма иконок, изменён механизм работы приложений в фоне и обновлены некоторые стандартные приложения. К последним относится Google Камера. Изначально считалось, что поисковый гигант лишь немного переработал интерфейс приложения, но после подробного изучения выяснилось, что компания добавила более удобный метод масштабирования.
В приложениях камеры масштабирование зачастую выполняется свайпом по экрану или вовсе "щипком" - как мы привыкли приближать фотографии на сенсорном экране. Оба метода, а особенно второй, не очень удобны, если вы снимаете одной рукой. Например, если вы поднимаете смартфон над головой, чтобы снять что-то с высокой точки или вторая рука у вас просто занята, то выполнить масштабирование крайне затруднительно. Google в обновлённом приложении Камера придумала новый способ - приближение по двойному тапу.
Во время съёмки пользователю достаточно дважды тапнуть по экрану, чтобы приблизить картинку, а затем выполнить такое же действие, чтобы вернуться к исходному масштабу. Мобильные фотографы должны оценить это нововведение.
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