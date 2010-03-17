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В Дубаи запускают национальный мобильный кошелек

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В Дубаи запускают национальный мобильный кошелек



Компания Emcredit, полностью принадлежащая экономике Дубая, запускает empay — безопасный мобильный кошелек и платежную платформу.

Она предоставит всем жителям ОАЭ возможность легко оплачивать самые разнообразные товары и услуги с использованием смарт-девайсов, в том числе и носимых, пишет PaySpace Magazine.

Как сообщается, NFC-контроллеры и элементы безопасности (SE) для использования сервиса на носимых устройствах обеспечит голландская компания NXP, а турецкий разработчик ПО Cardtek предоставит платежную инфраструктуру.

В рамках смарт-инициативы властей Дубая, Empay объединит ряд поставщиков услуг (банки, правительственные ведомства, розничные магазины, учебные заведения и транспортные компании) на общей платформе.

Это позволит потребителям быстро и удобно получать доступ к любым услугам и оплачивать их из одного мобильного кошелька.

Носимые устройства, помимо NFC-интерфейса, будут оснащены модулем Bluetooth Low Energy (BLE). Таким образом потребитель сможет виртуализировать все свои бесконтактные карты на устройстве.

Источник.
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