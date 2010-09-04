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Баг в онлайн-кошельке CoinPayments привел к краже токенов Ripple

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Баг в онлайн-кошельке CoinPayments привел к краже токенов Ripple

Вследствие ошибки в коде, пользователи известного мультивалютного онлайн-кошелька CoinPayments лишились токенов Ripple (XRP).

Так, по словам пользователя твиттера под ником The Alchemist, его кошелек для токенов XRP на платформе CoinPayments некоторое время был недоступен, а спустя некоторое время он выявил, что баланс на его кошельке Ripple обнулился.

Вскоре ему на e-mail пришло письмо от сервиса CoinPayments:



В письме говорится о том, что вследствие бага, некоторым пользователям удалось вывести все токены XRP из платформы CoinPayments. Не пострадали лишь те держатели токенов Ripple, которые воспользовались опцией Vault, предназначенной для долгосрочного “холодного” хранения.

Также в рассылке сообщается, что представители CoinPayments уже выявили пользователей, воспользовавшихся багом и обратились к ним с просьбой вернуть выведенные средства.

“Мы поддерживаем связь с некоторыми пользователями. При содействии наших юристов, мы обратились к ним с требованием возвратить средства. Пока что честность преобладает и некоторая часть средств возвращена. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы средства были возвращены своим законным владельцам”, — говорится в рассылке.

Также представители CoinPayments заверили своих клиентов о том, что это первый подобный инцидент, и что компания для компенсации ущерба будет распределять среди пострадавших 1/4 часть своей прибыли.

Источник.
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