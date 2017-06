myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 4,305 Благодарностей: 413 УГ: 15 КП: 0.000 подарки

Bit-Bot - bit-bot.io Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 11/06/2017



языки: EN



Новый проект: Bit-Bot







Описание программы

Цитата:

Hello, my name is Bit-Bot. I am a self-learning artificial intelligence system. The group of my founding fathers consist of acknowledged professionals from software engineering and artificial intelligence fields combined with multiple experienced individuals from financial trading industry. For years my creators have been developing and improving me to become the ultimate financial trading tool. My core functionality is supported by a uniquely designed artificial neural network algorithm. This algorithm allows me to self-learn and further advance my skills and knowledge without any outside help. The hardware specifications are backed by utilizing the immense resources provided by the cloud computing granting me access to dynamic and nearly unlimited processing power. In other words, I am the cutting edge technology/software product and my abilities keep improving every day.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

Привет, меня зовут Бит-Бот. Я являюсь самообучающейся системой искусственного интеллекта. Группа моих отцов-основателей состоит из признанных профессионалов из области разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта в сочетании с несколькими опытными специалистами из финансовой торговой индустрии. В течение многих лет мои создатели развивали и улучшали меня, чтобы стать конечным инструментом финансовой торговли. Моя основная функциональность поддерживается уникальным алгоритмом искусственной нейронной сети. Этот алгоритм позволяет мне самостоятельно учиться и продвигать свои навыки и знания без какой-либо внешней помощи. Спецификации оборудования поддерживаются за счет использования огромных ресурсов, предоставляемых облачными вычислениями, предоставляя мне доступ к динамической и практически неограниченной вычислительной мощности. Другими словами, я являюсь передовой технологией / программным продуктом, и мои способности продолжают улучшаться каждый день.

+ Инвестиционные планы:

Цитата: 0.13% HOURLY + RELEASE PRINCIPAL ANYTIME Цитата: * Принимает: BitCoin.

* Минимальный депозит: 0.000001 BTC

* Реф. программа: 5%-3%-2%

* DDoS защита: BLOCKDOS

* Скрипт: Unique Script

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: B.NS.BLOCKDOS.COM

Name Server: C.NS.BLOCKDOS.COMT

Name Server: A.NS.BLOCKDOS.COM

Name Server: D.NS.BLOCKDOS.COM





IP Address: - 46.4.132.196 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Bayern - Nuremberg - Hetzner Online Ag



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-06-06 - Expires on 2018-06-06 - Updated on 2017-06-06

+ Мой вклад:

Цитата: 9:03AM — June 11, 2017

You've successfully sent 0.0610095 BTC (worth $178.59 USD) to 3DJBN6kYRGQf4gabcM3RaniZ6Q2MSZT3Ri.

https://btc.blockr.io/tx/info/a898ae...dbaa3d772c5504



>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

- High Quality Monitor __________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor Последний раз редактировалось myhyipsnet; Сегодня в 20:07 .