РФ: 50% производителей заменяют качественное сырье дешевыми аналогами

Наверное многим хорошо известно, что в большой части российский продовольственных магазинов уже давно можно встретить некоторые фальсифицированные продукты питания. И вот недавно британская старейшая (присутствует на рынке с 1849 г.) аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела большое исследование на этом рынке (оно затронуло производителей и продавцов пищевой продукции) и представила его результаты в своем отчёте. Выводы из этого отчёта, к сожалению следуют далеко нерадостные.
Первое место по махинациям с продуктами (об этом сообщили 60% опрошенных производителей и продавцов для PwC) занимает сокрытие информации об использовании ингридиентов плохого качества. То есть производители на своих этикетках, которые наклеиваются на продукты не отображают полной картины по составу.
Почти 55% опрошенных признались, что экономят на сырье, то есть занимаются заменой настоящего продукта более дешевыми аналогами или "бодяжат" смешивая настоящий продукт с более дешевым сырьем. Цена при этом на конечный продукт питания устанавливается, конечно, как на настоящий. А как еще? Для этого ведь всё и задумывается.
К сожалению, и сами российские продовольственные магазины вносят свою посильную лепту (в кавычках, конечно) в осуществляемые махинации с продуктами питания. В основном покупателей "дурят" при взвешивании нерасфасованных продовольственных товаров или стараются, к примеру, неправомерно увеличить вес самого продукта и т.п. Например, сейчас очень многие ритейлеры перед продажей опускают сухофрукты в сладкую воду, тем самым довольно сильно увеличивая их продажный вес. Разницу естественно кладут себе в карман.
А еще более 53% из опрошенных мухлюют с незаконным размещением товарных знаков на своих выпускаемых продуктах или просто размещают сходное с ним изображение.
Ну и конечно, масса магазинов старается как можно незаметнее (и естественно еще и побольше) сбыть продукты с уже истекшим сроком годности. Это уже такая "давняя" традиция наших ритейлеров - на какие только ухищрения они не идут ради этого.
Как со всем этим бороться? - такой вопрос задаст наверное любой. Ну эксперты например, предлагают провести тотальное чипирование выращиваемого на фермах скота. А еще ввести обязательную сертификацию овощей и фруктов, причем отечественных, поскольку с экспортом подобное уже делают давно. По-другому, наверное совесть у тех производителей пищевой продукции наверное никак не проснется.
Специально для mmgp.ru
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