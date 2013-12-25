Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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IQ-Option - iq-option.biz

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Старый Сегодня, 18:05
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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IQ-Option - iq-option.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 08.06.17





Компания «IQ-Option» является лидером в сфере инвестиционной деятельности за счет своей политики много направленного действия. Мы работаем сразу в нескольких направлениях никоим образом не связанных между собой. Это позволяет нам всегда уменьшать риски в случае кризиса по тому или иному направлению. Ниже вы можете ознакомится с основными направлениями нашей деятельности.

Отдельное подразделение компании работает в направлении спортивных ставок. Для неподготовленного человека может показаться что данные направление не может принести большой прибыли. Но на самом деле при грамотной и профессиональной работе тут мы получаем очень высокие прибыли за счет ежедневно проходящих тех или иных спортивных мероприятий и профессиональной команды каперов.

Работа на валютных рынках сегодня для нас фактически не менее прибыльное направление чем рынок недвижимости. И в первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день нестабильность валютного рынка и большая волатильность отдельных валют позволяют нам извлекать высокие прибыли за кратковременный период. Таким образом получая высокую прибыль за короткие сроки.

Последним и самым новым направлением уже приносящим нам хорошую прибыль и продолжающим набирать обороты является – разработка приложений и игр. Мы привлекаем свои средства для разработки перспективных платных приложений и игр, а далее имеем долгосрочную прибыль от их дальнейшей реализации в онлайн магазинах AppStore, GooglePlay и WindowsMarket. Данная прибыль составляет от 50% и выше от валовой выручки от продаж продукта.

На сегодняшний день это одно из самых приоритетных направлений нашей компании, ввиду того что в последнее время рынок недвижимости сильно просел, мы получили возможность приобретать реализовывать недвижимость по очень привлекательным ценам. Инвестиционные потоки по этому направлению идут не так активно, как по остальным, но зато они приносят больше валовой выручки.









Инвестиционные планы: 2,3% ежедневно, бессрочно
Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: 500000$
Реф-программа: 5-3-1-1-1%
Вывод от 0.10$
Начисление: ежедневно

Оплата: Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, YandexMoney
SSL-сертификат: да
Выплаты: инстант







Вклад:


Дата операции: 11 Июн 2017 13:30
ID операции: 363641153
Тип операции: перевод
Магазин: iq-option.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 929.03 p
Сумма получения: 5 929.03 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 100.00 USD





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Старый Сегодня, 18:30
#2
Любитель
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 393
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.000
Re: IQ-Option - iq-option.biz
Уже был такой ай кью, даже дал немного заработать за счет коротких планов. Тут же сомневаюсь, что будет профит с бессрочным планом

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vanHeLl182 вне форума  
Старый Сегодня, 18:57
#3
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,140
Благодарностей: 4,732
УГ: 4
КП: 0.243
Re: IQ-Option - iq-option.biz
Хороший шаблон это не бабушка. Да админ?

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