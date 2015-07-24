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Компания, которая хочет вернуть швейное производство в США, привлекла $4,5 млн

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Компания, которая хочет вернуть швейное производство в США, привлекла $4,5 млн

Компания швейной роботехники SoftWear Automation, объявила, что получила финансирование в размере $4,5 млн от существующего инвестора CTW Venture Partners. Финансирование ускорит разработку компанией полностью автоматизированных швейных рабочих линий специально для производства одежды в Соединенных Штатах.



SoftWear Automation, насчитывает ведущие бренды среди своих клиентов, является лидером в производстве швейных рабочих линий следующего поколения, которые используются в производстве: товаров для дома, обуви и одежды.


Пит Сантора, вице-президента по продажам и маркетингу в Georgia Tech считает, что индустрия одежды созрела для перемен.

На дискуссии «Embrace your digital reality», организованной Gerber Technology на торговой выставке Texprocess во Франкфурте, Германия, он объясняет: «Мы построили эту великую глобальную цепочку поставок на основе дешевой рабочей силы. Когда мы перенесли все производство из США за границу, это было действительно началом полностью разрушенного процесса ... и причина, по которой он нарушен, заключается в том, что он не является устойчивым. Мы идем в Китай, мы потребляем дешевую рабочую силу; Мы едем во Вьетнам, мы потребляем дешевую рабочую силу; Мы отправляемся в Бангладеш, мы потребляем дешевую рабочую силу; Мы едем в Эфиопию, мы потребляем дешевую рабочую силу. И угадай что? У нас заканчивается дешевая рабочая сила. Таким образом, мы построили бизнес-модель поверх сломанного процесса», он добавил: «Это место, в котором мы живем. Мы покупаем одежду, потому что она дешевая, мы ждем скидку на продажу, и это приводит к необходимости дешевой рабочей силы. Таким образом, ввод автоматизации, робототехники в производство одежды позволяет нам сменить эту модель, чтобы приблизиться к клиенту, приблизиться к цепочке поставок, быть более вертикально интегрированной, а затем найти сокращение затрат».

Главной разработкой компании являются автоматизированная рабочая линия Sewbots.



«Наши инновационные Sewbots двигают иглы к ткани вместо ткани к игле», - сказал Паланисвами Раджан, главный исполнительный директор SoftWear Automation. «Заводы сегодня преследуют дешевую рабочую силу во всем мире, и мы оказались в неустойчивой цепочке поставок». Sewbots от SoftWear Automation помогут переместить производство ближе к покупателям или сырью. «Сейчас люди перемещают вещи, потому что рабочая сила дорогостоящая. Но с нашей линией это уравнение теперь меняется».



Запатентована система компьютерного зрения от компании более точна, чем человеческий глаз. Благодаря этой передовой технологии компания быстро развивает свои продукты, а продажи SoftWear выросли до 1000 процентов в период с 2015 по 2016 год.

Американская ассоциация одежды и обуви сообщает, что в настоящее время импортируется 97 процентов всей одежды. По словам Раджана, одна из самых важных целей SoftWear - помочь вернуть производство текстиля в Соединенные Штаты, создавая рабочие места с более высокой заработной платой для тех, кто контролирует работу Sewbots. «Текстильное производство в США будет выглядеть по-другому, но оно будет более продуктивным и обеспечит более высокооплачиваемую работу, чем раньше», - сказал Раджан.




Одним из его первых проектов был пошив джинсов. «Мы сделали первую операцию по пошиву джинсов совершенно автономно, мы ничего не трогали, - говорит Сантора. «Материал поставляется с одной стороны в виде срезанных деталей, мы получаем все данные для шитья из файлов Accumark от Gerber, так что, когда дизайнер разрабатывает вещь в 2D или 3D, данные шитья встроены в файл, который идет прямо к роботу; робот затем использует камеры, чтобы увидеть кусок по мере его поступления, направляет вещь на соответствующую станцию, а затем мы используем машинное зрение и робототехнику, чтобы увидеть сплетения ткани, а затем, когда ткань заканчивается, мы используем робототехнику чтобы манипулировать тканью через швейную головку, точно так же, как швея».

Специально для mmgp.ru
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