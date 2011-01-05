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Трамп предложил как можно заработать после возведения стены между Мексикой и США

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Старый Сегодня, 15:33
#1
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Трамп предложил как можно заработать после возведения стены между Мексикой и США


Новый президент США Дональд Трамп еще будучи кандидатом на этот пост публично обещал, что в случае его избрания он "построит" стену между Мексикой и США, что оградить страну от нелегальной миграции. И после своего вступления на этот пост, в январе 2017 г. он практически сразу же подписал указ о строительстве такой стены. Но вот незадача - откуда брать деньги на эту стену? В Америке сейчас с этим сложно и тогда Трамп заявил, что за стену заплатит Мексика. Но руководство Мексики отказалось делать это и вопрос финансирования повис в воздухе, ведь речь идёт о немалой сумме - 21 млрд долларов даже в Америке на дороге просто так не валяются, а именно столько надо вложить, чтобы наконец построить это ограждение от беспокойного соседа.

Между тем Трамп взял некоторый перерыв на обдумывание того, как же всё-таки решить эту проблему с деньгами и вот наконец на этой неделе он заявил, что стену всё равно будем строить за счёт бюджетных средств, но по окончании её строительства оборудуем её солнечными панелями. Целью такого "рацпредложения" будет выработка электроэнергии, а полученная прибыль мол рано или поздно покроет затраченные бюджетные средства. Точных расчетов Трамп не представил, но идея состоит именно в этом.

Тем временем критики Трампа снова вспомнили ему, что общий проект строительства стены отличается своей дороговизной и вернуть таким вот образом в бюджет 21 млрд долларов США, затея не очень хорошая - слишком долго придётся ждать, поскольку и сами солнечные батареи пока еще не слишком дешёвы, поэтому к основной цене проекта надо прибавить ещё и их стоимость, а это будет сотни и сотни миллионов долларов сверху.

И вот как пишет американское издание "Politico" в ответ Трамп настаивает, что в мире все подобные стены финансируются из государственного бюджета и понятно, что сейчас в Америке всё довольно сложно с бюджетом, но всё равно строить стену необходимо и он предлагает далёко не худший вариант окупаемости - здесь совсем непросто придумать что-либо получше.

Поскольку вышеупомянутый указ был Трампом подписан и получил действие закона, то только в этом году в обязательном порядке должно быть построено не менее 100 км ограждений на границе двух стран - это следует из планов министерства внутренней безопасности США. Но прошла зима, пролетела весна и вот уже наступило лето, но ни километра ограждений пока так и не построено. Пока все только спорят...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/593d29bf974ad
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:35.
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