Две третих сделок по гос.закупкам осущестляются с нарушениями



До сих пор одной из самых коррумпированных отраслей российской экономики являются государственные закупки, которые осуществляются для государственных целей, а также нужд министерств, ведомств, региональных органов власти и государственных корпораций.



По подсчетам экспертов института Гайдара две третьих контрактов на осуществление государственных закупок осуществляется с нарушениями. Восьмая часть всех государственных средств уходит на сомнительные контракты, когда закупаются явно не нужные вещи или товары по завышенной цене.



Часто в торгах участвуют только "свои" компании с которыми заранее обговариваются все условия заключенных сделок и размеры "откатов". Сторонние организации не могут прорваться на рынок государственных закупок либо от отсутствия информации о предмете контракта, либо из-за того, что государственные службы выставляют такие условия к требованиям поставщиков, которые компания "со стороны" не может выполнить. В итоге, контракты распределяются между уже известными и "проверенными" поставщиками, которые легко "обходят" все препятствия в виде требований к поставщикам.



Больше всего от отсутствия конкуренции страдают государственные контракты на федеральном уровне - 33% от всех заключенных контрактов, на втором месте муниципальный уровень - 20%, на третьем региональный - 8%. Но даже тогда, когда официально конкуренция присутствует среднее число участников обычно не превышает 3 штук.



Даже в случае формального наличия конкуренции существует отработанная годами система картельного сговора, когда из года в год выигрывают торги одни и те же компании или компании с разными названиями, но подконтрольные одному человеку или одной группе лиц. По официальным данным Федеральной антимонопольной службы по предварительному сговору с представителями бизнеса ежегодно проходят государственные закупки с явно завышенными по сравнению с рыночными ценами на 1 триллион рублей. Разницу в цене между завышенной и рыночной потом коррумпированные чиновники получают "на руки". Обычно в таких торгах цена на товары на 20%-30% выше, чем установлена рынком. Таким образом, ежегодно чиновники получают на руки откаты в размере 200 - 300 миллиардов рублей и это только за один вид нарушений.



По мнению представителя Министерства экономического развития причина таких нарушений кроется в отсутствии правовой регламентации порядка и механизма проведение торгов. Отсутствие четких норм и правовая неопределенность дает чиновникам право поступать как им вздумается, покупать необходимые вещи по явно завышенным ценам или "у своих поставщиков". Министерство экономического развития уже внесло Правительству России для дальнейшего продвижения свои предложения по усовершенствованию законодательства.







Тем временем, в оборонном комплексе ситуация обстоит еще хуже. По данным Центробанка России от 50% до 70% государственного оборонного заказа при осуществлении государственных закупок уходит в обналичку. То есть таким образом, после обналичивания теряется судьба денег, а ведь это оружие, новейшие технологии и высокотехнологичное оборудование военного назначения, а также строительство и т.д. Где закупается вооружение, по какой цене и от кого часто трудно проследить, так как в случае обналички часто участвуют фиктивные фирмы однодневки, которые не платят налоги и не ведут отчетность и следы их проследить очень сложно.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...pok-1002081204

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...hku-1001998151



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/593d1e769a5f3 До сих пор одной из самых коррумпированных отраслей российской экономики являются государственные закупки, которые осуществляются для государственных целей, а также нужд министерств, ведомств, региональных органов власти и государственных корпораций.По подсчетам экспертов института Гайдара две третьих контрактов на осуществление государственных закупок осуществляется с нарушениями. Восьмая часть всех государственных средств уходит на сомнительные контракты, когда закупаются явно не нужные вещи или товары по завышенной цене.Часто в торгах участвуют только "свои" компании с которыми заранее обговариваются все условия заключенных сделок и размеры "откатов". Сторонние организации не могут прорваться на рынок государственных закупок либо от отсутствия информации о предмете контракта, либо из-за того, что государственные службы выставляют такие условия к требованиям поставщиков, которые компания "со стороны" не может выполнить. В итоге, контракты распределяются между уже известными и "проверенными" поставщиками, которые легко "обходят" все препятствия в виде требований к поставщикам.Больше всего от отсутствия конкуренции страдают государственные контракты на федеральном уровне - 33% от всех заключенных контрактов, на втором месте муниципальный уровень - 20%, на третьем региональный - 8%. Но даже тогда, когда официально конкуренция присутствует среднее число участников обычно не превышает 3 штук.Даже в случае формального наличия конкуренции существует отработанная годами система картельного сговора, когда из года в год выигрывают торги одни и те же компании или компании с разными названиями, но подконтрольные одному человеку или одной группе лиц. По официальным данным Федеральной антимонопольной службы по предварительному сговору с представителями бизнеса ежегодно проходят государственные закупки с явно завышенными по сравнению с рыночными ценами на 1 триллион рублей. Разницу в цене между завышенной и рыночной потом коррумпированные чиновники получают "на руки". Обычно в таких торгах цена на товары на 20%-30% выше, чем установлена рынком. Таким образом, ежегодно чиновники получают на руки откаты в размере 200 - 300 миллиардов рублей и это только за один вид нарушений.По мнению представителя Министерства экономического развития причина таких нарушений кроется в отсутствии правовой регламентации порядка и механизма проведение торгов. Отсутствие четких норм и правовая неопределенность дает чиновникам право поступать как им вздумается, покупать необходимые вещи по явно завышенным ценам или "у своих поставщиков". Министерство экономического развития уже внесло Правительству России для дальнейшего продвижения свои предложения по усовершенствованию законодательства.Тем временем, в оборонном комплексе ситуация обстоит еще хуже. По данным Центробанка России от 50% до 70% государственного оборонного заказа при осуществлении государственных закупок уходит в обналичку. То есть таким образом, после обналичивания теряется судьба денег, а ведь это оружие, новейшие технологии и высокотехнологичное оборудование военного назначения, а также строительство и т.д. Где закупается вооружение, по какой цене и от кого часто трудно проследить, так как в случае обналички часто участвуют фиктивные фирмы однодневки, которые не платят налоги и не ведут отчетность и следы их проследить очень сложно.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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