Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство



По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Пенсионный фонд Украины ждет неминуемое банкротство в течении ближайших пяти лет, если правительство в самое ближайшее время не предпримет реформ.



При этом правительство Украины отказалось от повышения пенсионного возраста, что настоятельно рекомендовал правительству Украины сделать МВФ. В настоящее время пенсионный возраст на Украине составляет 60 лет для мужчин. Для женщин установлен переходный период возраста выхода на пенсию, который будет плавно подниматься с 55 лет до 60 лет. В тоже время в большинстве стран Европы средний возраст выхода на пенсию установлен в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. И не смотря на это в пенсионных системах этих стран также существуют проблемы и обсуждаются вопросы дальнейшего поднятия пенсионного возраста до 65 лет для всех, как это уже сделано во многих странах или даже до 68 лет, как это происходит в Норвегии или Германии. Более того, в Японии, где пенсионных возраст выхода на заслуженный отдых составляет 70 лет для мужчин и женщин также существуют проблемы с пенсионной системой, не смотря на высокие пенсионные отчисления работающих граждан в пенсионный фонд. И даже в Японии высказываются предложения поднять пенсионный возраст.



Не смотря на зарубежный опыт, правительство Украины опасается, что поднятие пенсионного возраста может вызвать недовольства у населения и протестные движения, которые при наличии у населения большого количества огнестрельного оружия на руках могут перерасти в вооруженные стычки. Свою позиции правительство Украины постаралось объяснить кредиторам из МВФ. Тем не менее у Украины много государственных долгов, которые надо обслуживать, а для получения новых кредитов необходимо выполнять жесткие требования кредиторов, в том числе и МВФ. Самостоятельно Пенсионный фонд Украины не может обеспечить выплаты текущих пенсий. На данный момент дефицит пенсионной системы Украины составляет 5 миллиардов долларов. А это уже подрывает экономическую систему и безопасность государства и так сильно загруженного огромными кредитами. Эту ситуацию прекрасно понимают кредиторы, без эффективной и незамедлительной пенсионной реформы, Украине не будут предоставляться новые кредиты.



Правительство Украины предлагает не поднимать пенсионный возраст, а поднять обязательный трудовой стаж, который необходим для получения пенсии. С 2018 года по 2028 год каждый год поднимая необходимы трудовой стаж на 1 год. Таким образом, к окончанию реформ чтобы выйти на пенсию на Украине необходимо будет проработать 35 лет. Если стаж от 15 до 25 лет, то выход на пенсию будет в 63 года, а для тех у кого нет трудового стажа или трудовой стаж меньше 15 лет - выход на пенсию будет также как и в Европе - в 65 лет.



Сейчас на Украине 12 миллионов пенсионеров. А всего на Украине живет 42 миллиона человек. Получается, что 29% населения Украины пенсионеры. Такой нагрузки не выдержит ни одна пенсионная система ни одного государства мира.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/news/2017/06/09/pensbankrot/



https://text.ru/antiplagiat/593d11fe57a8f По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Пенсионный фонд Украины ждет неминуемое банкротство в течении ближайших пяти лет, если правительство в самое ближайшее время не предпримет реформ.При этом правительство Украины отказалось от повышения пенсионного возраста, что настоятельно рекомендовал правительству Украины сделать МВФ. В настоящее время пенсионный возраст на Украине составляет 60 лет для мужчин. Для женщин установлен переходный период возраста выхода на пенсию, который будет плавно подниматься с 55 лет до 60 лет. В тоже время в большинстве стран Европы средний возраст выхода на пенсию установлен в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. И не смотря на это в пенсионных системах этих стран также существуют проблемы и обсуждаются вопросы дальнейшего поднятия пенсионного возраста до 65 лет для всех, как это уже сделано во многих странах или даже до 68 лет, как это происходит в Норвегии или Германии. Более того, в Японии, где пенсионных возраст выхода на заслуженный отдых составляет 70 лет для мужчин и женщин также существуют проблемы с пенсионной системой, не смотря на высокие пенсионные отчисления работающих граждан в пенсионный фонд. И даже в Японии высказываются предложения поднять пенсионный возраст.Не смотря на зарубежный опыт, правительство Украины опасается, что поднятие пенсионного возраста может вызвать недовольства у населения и протестные движения, которые при наличии у населения большого количества огнестрельного оружия на руках могут перерасти в вооруженные стычки. Свою позиции правительство Украины постаралось объяснить кредиторам из МВФ. Тем не менее у Украины много государственных долгов, которые надо обслуживать, а для получения новых кредитов необходимо выполнять жесткие требования кредиторов, в том числе и МВФ. Самостоятельно Пенсионный фонд Украины не может обеспечить выплаты текущих пенсий. На данный момент дефицит пенсионной системы Украины составляет 5 миллиардов долларов. А это уже подрывает экономическую систему и безопасность государства и так сильно загруженного огромными кредитами. Эту ситуацию прекрасно понимают кредиторы, без эффективной и незамедлительной пенсионной реформы, Украине не будут предоставляться новые кредиты.Правительство Украины предлагает не поднимать пенсионный возраст, а поднять обязательный трудовой стаж, который необходим для получения пенсии. С 2018 года по 2028 год каждый год поднимая необходимы трудовой стаж на 1 год. Таким образом, к окончанию реформ чтобы выйти на пенсию на Украине необходимо будет проработать 35 лет. Если стаж от 15 до 25 лет, то выход на пенсию будет в 63 года, а для тех у кого нет трудового стажа или трудовой стаж меньше 15 лет - выход на пенсию будет также как и в Европе - в 65 лет.Сейчас на Украине 12 миллионов пенсионеров. А всего на Украине живет 42 миллиона человек. Получается, что 29% населения Украины пенсионеры. Такой нагрузки не выдержит ни одна пенсионная система ни одного государства мира.Специально для mmgp.ruПо материалам

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