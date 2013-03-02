Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,027 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,562
Благодарностей: 1,761
УГ: 23
КП: 0.245
подарки
Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство


По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Пенсионный фонд Украины ждет неминуемое банкротство в течении ближайших пяти лет, если правительство в самое ближайшее время не предпримет реформ.

При этом правительство Украины отказалось от повышения пенсионного возраста, что настоятельно рекомендовал правительству Украины сделать МВФ. В настоящее время пенсионный возраст на Украине составляет 60 лет для мужчин. Для женщин установлен переходный период возраста выхода на пенсию, который будет плавно подниматься с 55 лет до 60 лет. В тоже время в большинстве стран Европы средний возраст выхода на пенсию установлен в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. И не смотря на это в пенсионных системах этих стран также существуют проблемы и обсуждаются вопросы дальнейшего поднятия пенсионного возраста до 65 лет для всех, как это уже сделано во многих странах или даже до 68 лет, как это происходит в Норвегии или Германии. Более того, в Японии, где пенсионных возраст выхода на заслуженный отдых составляет 70 лет для мужчин и женщин также существуют проблемы с пенсионной системой, не смотря на высокие пенсионные отчисления работающих граждан в пенсионный фонд. И даже в Японии высказываются предложения поднять пенсионный возраст.

Не смотря на зарубежный опыт, правительство Украины опасается, что поднятие пенсионного возраста может вызвать недовольства у населения и протестные движения, которые при наличии у населения большого количества огнестрельного оружия на руках могут перерасти в вооруженные стычки. Свою позиции правительство Украины постаралось объяснить кредиторам из МВФ. Тем не менее у Украины много государственных долгов, которые надо обслуживать, а для получения новых кредитов необходимо выполнять жесткие требования кредиторов, в том числе и МВФ. Самостоятельно Пенсионный фонд Украины не может обеспечить выплаты текущих пенсий. На данный момент дефицит пенсионной системы Украины составляет 5 миллиардов долларов. А это уже подрывает экономическую систему и безопасность государства и так сильно загруженного огромными кредитами. Эту ситуацию прекрасно понимают кредиторы, без эффективной и незамедлительной пенсионной реформы, Украине не будут предоставляться новые кредиты.

Правительство Украины предлагает не поднимать пенсионный возраст, а поднять обязательный трудовой стаж, который необходим для получения пенсии. С 2018 года по 2028 год каждый год поднимая необходимы трудовой стаж на 1 год. Таким образом, к окончанию реформ чтобы выйти на пенсию на Украине необходимо будет проработать 35 лет. Если стаж от 15 до 25 лет, то выход на пенсию будет в 63 года, а для тех у кого нет трудового стажа или трудовой стаж меньше 15 лет - выход на пенсию будет также как и в Европе - в 65 лет.

Сейчас на Украине 12 миллионов пенсионеров. А всего на Украине живет 42 миллиона человек. Получается, что 29% населения Украины пенсионеры. Такой нагрузки не выдержит ни одна пенсионная система ни одного государства мира.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/09/pensbankrot/

https://text.ru/antiplagiat/593d11fe57a8f
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки. Ежедневное обновление. Обзоры, статьи, аналитика..
CryptoFinance. GCProfits.
Место под рекламу.
Написание текстов, переводы (английский язык)
veranika55 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции Aisller Новости в банковской сфере и страховании 1 24.05.2017 12:58
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины SMaryana Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.02.2017 00:38
Фонду ЖКХ грозит ликвидация moskva Новости в мире финансов и инвестиций 8 25.11.2016 11:41
Названы топ-3 банка Украины, которым не грозит банкротство svn1975 Новости в банковской сфере и страховании 1 08.06.2016 11:42
Абсолютное конкурентное преимущество! Алексей Казаков Разработка сайтов 2 02.03.2013 11:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Во что вы инвестируете свои денежные средства?
От mysilver в разделе «Наши опросы»
Аватар inik1080
Венчурная компания YL Ventures закрывает свой фонд на сумме $75 миллионов
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
Власти Джерси упростили правила работы криптовалютных бирж
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Сергей Горин
Японский изобретатель построил «убийственную» пушку, стреляющую водой
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
1dayprofit - www.1dayprofit.net
От unkind в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kinzo
Франция допустила отмену санкций в отношении России в 2016 году
От kinzo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,027
Тем
473,622
Сообщений
11,729,730

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube