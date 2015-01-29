goldenbees.biz - Golden Bees

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Пчело-магазин
Старт проекта 19.04.2017
В этом магазине продаются пчёлы. Каждая пчела приносит мёд, который можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждая пчела дает различное количество мёда. Чем она дороже, тем больше приносит меда. Количество принесённого мёда отображается под каждой пчелой.
Срок жизни каждой пчелы - 50 дней с момента покупки, потом они умирают и перестают приносить доход. Чтобы продолжать получать доход - нужно своевременно восполнять число умирающих пчёл. Покупать пчел можно сколько угодно.
Цветочный магазин
Здесь Вы можете купить прекрасные цветочки!
В отличии от пчёл, они имею быстрою окупаимость и сравнительно низкий срок жизни! Каждый цветок приносит нектар, который можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги.
Не забывайте: чтобы продолжать получать доход
- нужно своевременно восполнять число засыхающих цветков.
Продажа Мёда
Медовая лавка позволит вам продать ваш мёд за реальные деньги. Вырученное деньги с продажи распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода)
в пропорциях: 60% для покупок и 40% на вывод.
Курс продажи мёда: 1000 гр. мёда = 1 рубль.
Продажа Нектара
Нектарная лавка позволит вам продать ваш нектар за реальные деньги. Вырученное деньги с продажи распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода)
в пропорциях: 40% для покупок и 60% на вывод.
Курс продажи любого нектара: 15000 нектара = 1 рубль.
VIP-Услуга
позволит Вам получать высокий доход с полей!
Действует 30 дней с момента покупки!
Стоимость: 100 руб. с баланса для покупки!
БОНУСЫ:
При регистрации 20 рублей на покупки в подарок!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
У нас 3 уровня реферальной системы:
1-й уровень - Вы получаете 10% от взносов, на счёт для покупок!
2-й уровень - Вы получаете 3% от взносов, на счёт для покупок!
3-й уровень - Вы получаете 1% от взносов, на счёт для покупок!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Яндекс Деньги, Free-Kassa, WebMoney, Robokassa
МОЙ ВКЛАД: